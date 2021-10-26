Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Сассуоло»

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».
В подписании россиянина заинтересован «Сассуоло», который хочет арендовать игрока в январе. Главный тренер команды Алессио Диониси высоко оценивает игровые качества Миранчука. Эта сделка может поспособствовать трансферу Жереми Бога из «Сассуоло» в «Аталанту». Клуб из Бергамо давно интересуется ивуарийцем.
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом. Бога провёл 7 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.
Всяко лучше чем на скамейке сидеть.
Всяко лучше чем на скамейке сидеть.
- Только на Бога.
- Только на Бога.
В команду из 2-й сотни рейтинга УЕФА...
В команду из 2-й сотни рейтинга УЕФА...