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Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Сассуоло»

вчера, 09:55

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

В подписании россиянина заинтересован «Сассуоло», который хочет арендовать игрока в январе. Главный тренер команды Алессио Диониси высоко оценивает игровые качества Миранчука. Эта сделка может поспособствовать трансферу Жереми Бога из «Сассуоло» в «Аталанту». Клуб из Бергамо давно интересуется ивуарийцем.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом. Бога провёл 7 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:35
Наступило время бомжей - предложить парню жирный газовый контракт !
steel900
steel900
вчера в 20:11
Ну и отлично!
Всяко лучше чем на скамейке сидеть.
протон
протон
вчера в 16:50
А куда ему в Сассуоло в принципе, там в атаке исполнители очень достойные, есть Берарди с Джуричичем и Траоре, он ведь там тоже на скамейке сидеть будет.
1bear
1bear
вчера в 14:01
Алексею необходима игровая практика и в Сасуоло он её получит
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 13:33
Надо идти за практикой
Mi6
Mi6
вчера в 13:30
Это хороший ход будет
zsb1961
zsb1961
вчера в 13:23
Было бы неплохо для Алексея!
амурец
амурец
вчера в 13:01
Надо идти Гасперини ему все равно играть не даст
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:48
Как-то не очень перспективно
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 11:18
"Сосуоло" - это испанское слово? ...может итальянское?....или русское...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08
Дерзай Алёшка, дан тебе шанс !!! Удачи !!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:51
Ни в коем случае. В РПЛ можно вернуться доигрывать. Если он приедет - значит сдался и закончился как футболист. В расцвете карьеры нужно стремиться играть в нормальном чемпионате.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:47
- Вы готовы обменять Миранчука?
- Только на Бога.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:41
Надо возвращаться домой в ЛОКО.
h8you
h8you
вчера в 10:39
нужно искать команду попроще....специя или салернитана)хотя сассуоло конечно играет в нормальный футбол
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:35
Аталанта , Сассуло .... далее везде .
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:26
Лучше аталанте в Сассуоло, чем сассуоло в Аталанте...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:22
Отличный вариант! Будет оставаться на виду, главное, чтобы играл и главное, что не в РПЛ!
Igo0rek
Igo0rek ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:16
Он будет играть в сильном чемпионате, в хорошей стране, и за Серией А скауты наблюдают больше, чем за РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:15
Лёха,тебя сассуола опасная трясина и жизнь твоя -вечная скамья.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:14
Очень хороший вариант
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:12
Покатился по наклонной Лёха)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:11
Затрамплинился....в ПГТ в 40 тыщ населения...
В команду из 2-й сотни рейтинга УЕФА...
112910415
112910415
вчера в 10:10
далеко не худший вариант
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:08
Лучше играть в Сосуоло, чем сидеть на лавке в Аталанте.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Думаю такой вариант всех устроит)
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