Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Сассуоло»

1635231357

вчера, 09:55

Полузащитник близок к уходу из «Аталанты».

В подписании россиянина заинтересован «Сассуоло», который хочет арендовать игрока в январе. Главный тренер команды высоко оценивает игровые качества Миранчука. Эта сделка может поспособствовать трансферу из «Сассуоло» в «Аталанту». Клуб из Бергамо давно интересуется ивуарийцем.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук сыграл 7 матчей за «Аталанту», отметившись одним ассистом. Бога провёл 7 матчей за «Сассуоло» во всех турнирах, записав на свой счёт 3 результативные передачи.