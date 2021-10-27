ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

Проститутка ограбила игрока ПСЖ в его собственной машине

вчера, 12:35

Неприятный инцидент произошёл с одним из футболистов ПСЖ, имя которого не называется.

Вчера вечером игрок остановился на светофоре возле Булонского леса, который находится в районе общественного парка Парижа. В этот момент в машину игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник, которые находились в салоне. Затем девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.

Футболист сообщил о происшествии в полицию в 20:00 по местному времени. Ущерб оценивается в 200 евро.

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ПСЖ
Перевод с leparisien.fr
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:03
По любому деваха эти 200 евро честно заработала, а история мутная.. Видимо, спалился перед прохожими..
протон
протон
вчера в 23:02
Жена Икарди?
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:03
Наверное, проститутка была темнокожей, а он толерантно встал на колени... А тут такое! Вот негодяйка)
112910415
112910415
вчера в 16:44
Робин Гуд - 2021 !
h8you
h8you
вчера в 14:46
неужели лео по наклонной пошел
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 14:42
Футболист «ПСЖ» был ограблен трансвеститом, утверждают французские СМИ. По информации Le Point, инцидент произошел 16 октября, когда футболист проезжал на своей машине через Булонский лес — парк на западе Парижа. Игрок остановился на красный сигнал светофора, когда в машину без согласия футболиста сел трансвестит.

Усевшись в пассажирское сиденье, злоумышленник схватил сотовый телефон футболиста и бумажник, в котором было 200 евро наличными.

После незваный гость потребовал у игрока, чтобы тот высадил его в определенном месте в обмен на возврат телефона. У жертвы не было иного выбора, кроме как подчиниться. По словам футболиста, трансвестит держал в руке что-то, что могло служить оружием.
Где был Дзюба в это время? Его уже допросили?
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:33
Ну ничё так. Тормознул на светофоре, пока ждал "зеленый" проститутка запрыгнула в машину, слямзила бумажник с телефоном и подвергла шантажу бедного водилу. Ущерб оценили в 200 евро. Но имя этого "нищеброда" из "ПСЖ", решившего взыскать с дамы легкого поведения 200 евро не называется...
Союзник противников
Союзник противников ответ Project Pandora (раскрыть)
вчера в 14:09
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:08
    Это "ограбление"???
    Futurista
    Futurista ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 13:50, ред.
    Точно)...телефон и бумажник были проиграны в шахматы...

    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 13:33
    Стопудово Икарди )))
    Project Pandora
    Project Pandora ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 13:28
    С воровством - да. А проституция как явление штука хорошая, если поразмышлять, а не пользоваться социальными шаблонами
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:25
    Нечего было хвост распускать,как павлин.
    Аксинья
    Аксинья ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Ну если напишут что играли в шахматы все равно никто не поверит))
    RoArt
    RoArt
    вчера в 13:03
    Лейси пошел по рукам!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:57
    Видимо Икарди с женой так и не помирился?

    - Что общего между футболистом, волком и проституткой?
    - Всех троих ноги кормят.
    David Young
    David Young
    вчера в 12:52
    С воровством и проституцией надо бороться (в том что касается второго это относится и к тем кто совершает аморальные поступки покупая определённого рода услуги за деньги).
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:50
    Совсем совесть потеряли
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 12:47
    то есть услуга была оказана не качественно или не в полном объеме, по этому 200 евро нужно вернуть )))
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 12:46
    вот 8а этот игрок
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:44
    О том что было между посадкой проститутки в машину и высадкой пресса умалчивает...
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