Проститутка ограбила игрока ПСЖ в его собственной машине

Неприятный инцидент произошёл с одним из футболистов ПСЖ, имя которого не называется.
Вчера вечером игрок остановился на светофоре возле Булонского леса, который находится в районе общественного парка Парижа. В этот момент в машину игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник, которые находились в салоне. Затем девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.
Футболист сообщил о происшествии в полицию в 20:00 по местному времени. Ущерб оценивается в 200 евро.
Усевшись в пассажирское сиденье, злоумышленник схватил сотовый телефон футболиста и бумажник, в котором было 200 евро наличными.
После незваный гость потребовал у игрока, чтобы тот высадил его в определенном месте в обмен на возврат телефона. У жертвы не было иного выбора, кроме как подчиниться. По словам футболиста, трансвестит держал в руке что-то, что могло служить оружием.
Где был Дзюба в это время? Его уже допросили?
Усевшись в пассажирское сиденье, злоумышленник схватил сотовый телефон футболиста и бумажник, в котором было 200 евро наличными.
После незваный гость потребовал у игрока, чтобы тот высадил его в определенном месте в обмен на возврат телефона. У жертвы не было иного выбора, кроме как подчиниться. По словам футболиста, трансвестит держал в руке что-то, что могло служить оружием.
Где был Дзюба в это время? Его уже допросили?
https://www.youtube.com/watch?v=sx_qfHmp7DA
- Что общего между футболистом, волком и проституткой?
- Всех троих ноги кормят.
- Что общего между футболистом, волком и проституткой?
- Всех троих ноги кормят.