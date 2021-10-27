Проститутка ограбила игрока ПСЖ в его собственной машине

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вчера, 12:35

Неприятный инцидент произошёл с одним из футболистов ПСЖ , имя которого не называется.

Вчера вечером игрок остановился на светофоре возле Булонского леса, который находится в районе общественного парка Парижа. В этот момент в машину игрока села проститутка, которая сразу же украла у футболиста телефон и бумажник, которые находились в салоне. Затем девушка заставила игрока высадить её в определённом месте в обмен на возврат телефона, на что игрок согласился.

Футболист сообщил о происшествии в полицию в 20:00 по местному времени. Ущерб оценивается в 200 евро.