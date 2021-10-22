СМИ: Роналду подрывал дисциплину в «Ювентусе»

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вчера, 14:36

Португалец за 3 сезона в «Ювентусе» разрушил правила в команде, которые основывались на принципе справедливости, единства и смирения. Об этом сообщает Tuttosport.

Поведение нападающего в раздевалке и на поле могли оценить не все из его бывших коллег по команде. Футболисты чувствовали, что закон не для всех одинаков, что сказывалось на игроках на поле и за его пределами.

Недовольство некоторых футболистов связано с тем, что Роналду не возвращался на свою половину поля, чтобы помочь команде в защите. Португалец так и не смог адаптироваться к командному духу. При этом зарплата Криштиану была в разы выше, чем оклад остальных футболистов «Ювентуса».