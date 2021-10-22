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СМИ: Роналду подрывал дисциплину в «Ювентусе»

вчера, 14:36

Португалец Криштиану Роналду за 3 сезона в «Ювентусе» разрушил правила в команде, которые основывались на принципе справедливости, единства и смирения. Об этом сообщает Tuttosport.

Поведение нападающего в раздевалке и на поле могли оценить не все из его бывших коллег по команде. Футболисты чувствовали, что закон не для всех одинаков, что сказывалось на игроках на поле и за его пределами.

Недовольство некоторых футболистов связано с тем, что Роналду не возвращался на свою половину поля, чтобы помочь команде в защите. Португалец так и не смог адаптироваться к командному духу. При этом зарплата Криштиану была в разы выше, чем оклад остальных футболистов «Ювентуса».

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Все комментарии
Ант148
Ант148 ответ BagioR (раскрыть)
сегодня в 12:43
ты откуда знаешь ?
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 09:58
В первый же сезон Криштиану наколотил за Юве более 30 голов . Совершил в ЛЧ подвиг в повторном матче с Атлетико , сделав хет-трик, тем самым обеспечив невероятный камбег. Оба мяча в ворота Лиона забил именно Роналду, хотя это не помогло команде пройти дальше .
А потом пришел Сарри, который начал ломать команду Аллегри "через колено", подстраивая под себя. И пошло поехало ! Команду стало реально лихорадить ! Это видели все, кроме руководства Юве ! И когда уже перезрел вопрос об отставке недотренера -сарри, вместо топ-тренера назначили зелёного Пирло !
А Роналду за три сезона забил в новой для себя лиге более 100 мячей , тем самым подтвердив свой статус ! А если некоторые игроки Юве считают , что лучший футболист мира пришел в их команду играть за других, а ещё точнее ,- подгребать за ними 62о , то они очень сильно ошибаются.
Роналду пришел в Ювентус и поднял планку , к которой ни руководство , ни игроки дотянуться не смогли , а может и не хотели .
Как говорится : "НЕ В КОНЯ КОРМ "!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 21:24
Понеслась душа в рай, сейчас будут выливать все помои на него, комично ахах)
eleven LC
eleven LC ответ h8you (раскрыть)
вчера в 21:13
Ну естественно что виноват один игрок в том что Ювентус вылетел от Порту!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:07
Еще Дибалу хотел поцеловать. ))
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 20:57
Видимо, КР назначил главными Курильщика и Пирло.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:47
Чего про МЮ воздух толкать? Вот, например, у сити шансов в ЛЧ как не было, так и не будет! После Пепа проект будет ликвидирован!
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:46
Ты тоже ошибался защищая его. Теперь ты поменял мнение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
"Что позволено Юпитеру, не дозволено быку". Латинский фразеологизм, означающий, что не может быть равенства среди людей. По-моему, весьма ясно определяет положение Роналду в футбольной иерархии. Ещё один великий - Лионель Месси - в одном из матчей "ПСЖ" после произведённой замены не пожал протянутой руки Почеттино, а когда тот удивлённо обернулся к нему с немым вопросом "Почему?" , на лице Месси ясно читалось "Пошёл ты на...". И последнее: кто мешал другим игрокам "Ювентуса" НЕ играть на португальца ?... В остальном, что "штрафные не забивал" и проч. - это просто детский лепет.
juvenale
juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 19:29
где я считал иначе?просто защищал игрока Ювентуса.Но теперь понятно,что это была ошибка Юве
h8you
h8you ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 19:28
особенно в последнем сезоне)по сути из-за него и вылетели от Порту)
Ikarus74
Ikarus74 ответ BagioR (раскрыть)
вчера в 19:27
А ничего, что Аллегри поставил условие руководству клуба про уход Рона?
протон
протон
вчера в 19:03
Когда Аньелли приглашал Роналду, он также упоминал, что помимо побед в ЛЧ, хочет сменить стиль и философию игры Ювентуса. Сейчас можно констатировать факт, что Аньелли передумал или не рассчитал свои силы и планы.

Возможно была наивность, что поставить атакующий футбол – это вопрос одного сезона. Однако, когда у тебя тренер любитель катеначчо, а весь состав подобран для игры от обороны на удержание минимального счета, никакой Сарри с сарриболом или Пирло с новыми идеями не помогут.

Тут несколько сезонов уйдет на продажу и покупку нужных игроков, потом тренер, который поставит игру, и уже в конце – новый стиль, новая философия, победы и трофеи. По крайне мере, так было с Ман Сити Пепа Гвардиолы, Ливерпулем Клоппа.
Legend 6
Legend 6 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:00
А раньше ты считал иначе)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:46
Нарушителей воинской дисциплины-на губу.
FERIS
FERIS ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:46
    eleven LC
    eleven LC ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 18:38
    При том что Роналду один забивал в плей-офф лч за Ювентус!
    League1
    League1
    вчера в 18:24
    Не Роналду не подошёл Ювентусу, Ювентус не подошёл ему.
    Баобаб
    Баобаб
    вчера в 18:21
    Самый крутой момент у Роналду в Юве-это отбитые яйца Симеоне.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 18:13
    "разрушил правила в команде, которые основывались на принципе справедливости, единства и смирения"- не футбольная команда, а монастырь какой-то.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
    вчера в 18:05, ред.
    Второй матч ЛЧ подрывает настроение. Единственное, что он подрывает, это у Хейтеров то, что ниже спины)
    juvenale
    juvenale ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 18:01, ред.
    вот только играли еще в пяти финалах после 96го....а с португальцем результаты каждый год становились хуже
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 17:59
    Гомосятину по-разводил!! Сделал из Старой Сеньеры гомосятник и свалил,и все с рук!! Звезда!!! Что поделаешь!!!
    shur
    shur
    вчера в 17:58, ред.
    ...вчера взял и подорвал настроение МЮ, как всадил головой третий ,победный, картина маслом!!!
    shur
    shur
    вчера в 17:55
      Рaтмир
      Рaтмир
      вчера в 17:47
      Может да, а может и не совсем да...
      Сантус
      Сантус
      вчера в 17:45
      Похоже итальянцы разыскивают козла отпущения за провал прошлого сезона...)Боннучи,Кьеллини и прочие....куда вы засунули язык в предыдущие сезоны?)
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      вчера в 17:29
      Все как всегда ,человек уходит ,темы начинаются)
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      вчера в 17:19
      С трудом верится что Юве не знал кого подписывает. Лишь бы раздуть слона.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:03
      неизбежный побочный эффект
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