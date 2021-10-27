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Крыховяк — о Рангнике и Николиче: «Марко чувствовал, что его хотят убрать»

сегодня, 00:21

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк рассказал о трудностях в отношениях между руководителем «Локомотива» по спорту и развитию Ральфом Рангником и Марко Николичем, тренировавшим команду.

Когда впервые увидел Рангника в «Локомотиве»? На сборах в Австрии летом.

Как он себя проявлял? Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

Как Николич и Рангник контактировали между собой? Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но, как игрок, я видел, что отношения между ними были не очень хорошими. Мне кажется, Рангник хотел своего тренера.

Марко это чувствовал? Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 13:40
Результат делал? Делал. Поздний Шпалыч тоже не особо смотрибельный был. Время - самый справедливый судья. Посмотрим что будет твориться.
dеigandre
dеigandre ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ты первый человек, которому нравилась игра Николича. Болею за Локо больше 15 лет, но под матчи Николича просто засыпал
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:46
Это стало ясно сразу после того, как к управлению Локо пустили двух немцев, один из которых матёрый и расчётливый волк Рангник. Не случайно первым его стратегическим ходом было избавление от Крыховяка - самого авторитетного по европейским меркам, игрока команды, а в списке следующих продаж значились ещё несколько опытных и уважаемых футболистов Локо, включая Смолова и Баринова. Но дабы не поднимать нездоровый ажиотаж и волну недовольств армии фанатов Локо, следующих резких шагов делать не стали и основной мишенью теперь стал тренер Николич, который выдал отличный старт. Но ни у одного тренера в мире не бывает спадов, а немцы делали всё, чтобы он произошёл - покупали своих игроков и продали Крыховяка. Спад случился и Николича уволили, хотя надо отдать должное сербу, что держался он в таких неблагоприятных для работы условиях, до последнего. Что же, посмотрим к чему приведёт новая политика развития Локо, ведь чистка состава только началась, продолжение следует ведь Гисдоль только знакомится с командой.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:34
Эффективный менеджмент он такой, главное себя нужными пластилиновыми людишками окружить и твори что хочешь.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:26
интересно узнать как обстоят дела в Баварии или Ливерпуле? такие же интриги?
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 09:01
А инквизицию гневно осуждают, но это потом...
particular
particular
сегодня в 08:47
Рангник в роли инквизитора пока впечатляет. Но времена любой инквизиции когда-нибудь заканчиваются.
Ravshan878
Ravshan878 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 08:25
Физкультпривет.Рангника и руководство кого хотели видеть?Это Шпалыча?
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:21


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:12
С первого дня к Николичу отнеслись негативно, сначала футбольное общество, посчитав, что с Палычем некрасиво поступили(это действительно так) а потом с приходом Рангника и руководство клуба.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:50
Везде какие-то интриги.
1bear
1bear
сегодня в 07:38
"Рангник хотел своего тренера",- этим всё сказано
13 RUS
13 RUS
сегодня в 07:38
Скоро и Николич заговорит об этой шайке
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:22
Как пауки в банке.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:03
Дело ясное, что дело темное....
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Футбол у этих людей не на первом месте
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 03:47
Люди должны знать)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 02:49
"Как Николич и Рангник контактировали между собой? Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но, как игрок, я видел, что отношения между ними были не очень хорошими. Мне кажется, Рангник хотел своего тренера".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1288309/kryhovyak-gzhegozh-lokomotiv

Я говорит ничего не знаю, но сейчас всё расскажу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:45
Наверное чтото не поделили!
beefs
beefs
сегодня в 00:56
Поэтому и нет порядка в нашем футболе, потому что нет команды единомышленников...
makkie
makkie
сегодня в 00:46
Это даже стороннему наблюдателю было видно.
Рангник очень расчётливый - и всегда приходит в новый клуб со своей командой, либо набирает её по ходу.
Как бы Лоськову не пришлось искать новую работу...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 00:29
Всё как оказалось правильно Гжегож подумал. Ну посмотрим дальше что ставленник добьётся. Игру которую ставил Николич мне нравилась. Ещё бы год и был бы результат. Но история не знает сослагательных наклонений. Посмотрим что Рангник добьётся.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:27
Да ещё бы, вся Россия уже знала !)))
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