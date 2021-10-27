Крыховяк — о Рангнике и Николиче: «Марко чувствовал, что его хотят убрать»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о трудностях в отношениях между руководителем «Локомотива» по спорту и развитию и , тренировавшим команду.

Когда впервые увидел Рангника в «Локомотиве»? На сборах в Австрии летом.

Как он себя проявлял? Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

Как Николич и Рангник контактировали между собой? Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но, как игрок, я видел, что отношения между ними были не очень хорошими. Мне кажется, Рангник хотел своего тренера.

Марко это чувствовал? Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.