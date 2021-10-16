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Цорн прокомментировал слухи о разногласиях Пашинина и Лоськова с Гисдолем

вчера, 11:49

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина просили не приходить на тренировки команды.

Лоськов и Пашинин — тренеры «Локомотива», у них действующие контракты. В нашем клубе нет такой практики, что посещение тренировок проходит по чьему-то желанию. Олег и Дмитрий встретились с Маркусом перед первой тренировкой, у них была достаточно продолжительная беседа, в ходе которой Гисдоль представил основные моменты его философии футбола и получил от тренеров необходимую информацию о состоянии команды. Сейчас Дмитрий Вячеславович и Олег Алексеевич находятся в Казани, где помогают главному тренеру готовить команду к важному матчу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:08
отправят вслед за Николичем, если полную лояльность не увидят
ABir
ABir
вчера в 13:08
Дыма без огня не бывает
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:04
А через пару месяцев Гисдоль не придёт на работу,)
Лоськов будет тренировать Локо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:00
Недолго легендам осталось по ходу в Локо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:55
ПАру туров и узнаем,кто прав-неназванные источники,или Цорн.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:53
Всё бывает, производственный процесс
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