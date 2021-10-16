Цорн прокомментировал слухи о разногласиях Пашинина и Лоськова с Гисдолем

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слухи о том, что и просили не приходить на тренировки команды.

Лоськов и Пашинин — тренеры «Локомотива», у них действующие контракты. В нашем клубе нет такой практики, что посещение тренировок проходит по чьему-то желанию. Олег и Дмитрий встретились с Маркусом перед первой тренировкой, у них была достаточно продолжительная беседа, в ходе которой Гисдоль представил основные моменты его философии футбола и получил от тренеров необходимую информацию о состоянии команды. Сейчас Дмитрий Вячеславович и Олег Алексеевич находятся в Казани, где помогают главному тренеру готовить команду к важному матчу.