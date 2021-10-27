Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Нефтехимика» выразил готовность вернуться в «Спартак».

Как я попал в «Спартак»? Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути — привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

Почему ушёл из клуба? В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду.

Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.