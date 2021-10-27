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Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»

вчера, 11:30

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин выразил готовность вернуться в «Спартак».

Как я попал в «Спартак»? Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути — привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.

Почему ушёл из клуба? В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду.

Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.

Юшин является лучшим бомбардиром ФНЛ нынешнего сезона. За 19 матчей в составе «Нефтехимика» он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. «Спартак» полузащитник покинул в 2014 году.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:04
Адекватный парень, без обид, ненависти и прочих - мне не дали шанса, отомщу, и прочей чепухи))))
1bear
1bear
вчера в 20:32
срочно надо брать...))))))
YVG
YVG ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
вчера в 19:50
Особенно Джикия рвал себя в борьбе с Мостовым. Джикия виноват в 70 процентов голов, пропущенных спартаком в последнее время.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:17
Ага, его там прямо ждут! Там уже есть великий Соболев, так что Пищевик и без него обойдется)
zsb1961
zsb1961
вчера в 17:19
Если Спартак возьмёт.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:15
На его месте я трижды подумал бы, прежде чем принимать скоропалительное решение. В спартаке столько забивать не получится, а на лавку сесть велика вероятность.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:14
Да там даже мирзов забивал постоянно, ломовицкий фланг разносил
К Рассказову микроскоп не применителен, пм Эверест ошибок, а безвольная игра в концовке с легией вообще фэйл века
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:01
Надо взять и попробовать
makkie
makkie ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:52
Действительно, и чего это мы гоним на бедненьких?
В Туле их ошибки и недоработки прокатывали, а в Спартаке любая оплошность рассматривается под микроскопом.
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:31
Дык это не обязательно
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 15:25
Жиго и Джикия однажды проявили желания и сказали по смыслу те же слова, и сейчас они рвут себя за Спартак, думаю у парня все шансы на успех есть)))
berda2003
berda2003
вчера в 14:33
вот готовый бомбардир, а то тянут всяких промесов, карлсона и т.п.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:54
Другие варианты есть?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:40
Дело в Спартаке, в тульском арсенале, мол сборной они играли и показывали приличный футбол
makkie
makkie ответ МапС (раскрыть)
вчера в 13:38
Спартак-2 - провальный проект, от которого одни убытки и полтора резервиста в основу за 5 лет существования. И то это Максименко, Кутепов, Гапонов, да Игнатов. Молчу про Рассказова и Ломовицкого - это не футболисты )))
санек002
санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:37
спасибо друг за адекватность!федун это порок спартака!раньше был Спартак !сейчас это просто спартак!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:37
статистика великолепная особенно для полузащитника Карпину пора его в сборную вызвать
4RT
4RT
вчера в 13:25
Очередное "усиление"
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:21
Ну о том , что нужен хороший хозяин Толя все знают и даже соседский Тузик . Федун с заремкой это зло и черная метка для Спартака увы и ах......
МапС
МапС ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:20
Спокойно он в случае и в Спартаке-2 попылит.
МапС
МапС
вчера в 13:18
А почему бы и нет. Стоимость и зарплата будет невелика, амбиции и результативность у парня есть, в Спартаке реализация просто ужасная, хуже не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:16
А больше всего нужен хороший хозяин. В любом дело хороший хозяин это половина успеха, а может и больше. Со времен Романцева хорошего хозяина в Спартаке не было. Были всякие Перваки, Червиченки, федуны заремовичи.
d1metras
d1metras
вчера в 12:59
а да,отличное усиление Спартака в банду к Ломовицкому, рассказову,милкадзе,игнатову и прочим вечно подающим надеждам молодым игрокам.. С таким составом точно к 100летию клуба чемпионами станут.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 12:48
все хотят в Спартак, там очень весело
n272nm
n272nm ответ YVG (раскрыть)
вчера в 12:41
Тонко! :))))
YVG
YVG
вчера в 12:21
Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке».
Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.
Такие нужны спартаку.
112910415
112910415
вчера в 12:18
а в ворота не встанешь ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:16
Вратарь , защитники и опорник нужен...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:13
В рпл столько не забьёшь!
drug01
drug01
вчера в 12:12
Это будет сделать сложно
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