Лучший бомбардир ФНЛ заявил, что хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин выразил готовность вернуться в «Спартак».
Как я попал в «Спартак»? Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои захотели пойти по тому же пути — привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.
Почему ушёл из клуба? В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я ее проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду.
Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.
Юшин является лучшим бомбардиром ФНЛ нынешнего сезона. За 19 матчей в составе «Нефтехимика» он забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. «Спартак» полузащитник покинул в 2014 году.
К Рассказову микроскоп не применителен, пм Эверест ошибок, а безвольная игра в концовке с легией вообще фэйл века
К Рассказову микроскоп не применителен, пм Эверест ошибок, а безвольная игра в концовке с легией вообще фэйл века
В Туле их ошибки и недоработки прокатывали, а в Спартаке любая оплошность рассматривается под микроскопом.
В Туле их ошибки и недоработки прокатывали, а в Спартаке любая оплошность рассматривается под микроскопом.
Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.
Такие нужны спартаку.
Хочу ли вернуться в «Спартак»? Конечно. Слежу за командой, переживаю.
Такие нужны спартаку.