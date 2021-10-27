Калиниченко: «Именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов»

Бывший полузащитник «Спартака» ответил пресс-атташе московского клуба Дмитрию Зеленову. Экс-футболисту было отказано в просьбе организовать встречу между блогерами и представителями команды.

Да, я могу напрямую позвонить и капитану и вице-капитанам, но сейчас назрел момент именно в личном общении.

Почему с блогерами? Потому что именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов.

Не очень понял реакцию... Несколько резковатую (как по мне). Ведь от меня не прозвучало ничего обидного. Как за это всё стыдно…