Калиниченко: «Именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко ответил пресс-атташе московского клуба Дмитрию Зеленову. Экс-футболисту было отказано в просьбе организовать встречу между блогерами и представителями команды.
Да, я могу напрямую позвонить и капитану и вице-капитанам, но сейчас назрел момент именно в личном общении.
Почему с блогерами? Потому что именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов.
Не очень понял реакцию... Несколько резковатую (как по мне). Ведь от меня не прозвучало ничего обидного. Как за это всё стыдно…
Испанский стыд уже давно идёт параллелью со Спартаком. И вина этому — Федун!
Испанский стыд уже давно идёт параллелью со Спартаком. И вина этому — Федун!
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Максим! Что тут непонятного? Тебя послали!
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Максим! Что тут непонятного? Тебя послали!
Они, что сами не могут думать и тем более связать слова, что бы получился вопрос? За них реально всё придумывают блогеры, а фанаты как зомби исполняют?
Не много ли на себя берёт Калина? Тем более оскорбляя при этом фанатов Спартака!
Они, что сами не могут думать и тем более связать слова, что бы получился вопрос? За них реально всё придумывают блогеры, а фанаты как зомби исполняют?
Не много ли на себя берёт Калина? Тем более оскорбляя при этом фанатов Спартака!