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Калиниченко: «Именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов»

вчера, 22:30

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко ответил пресс-атташе московского клуба Дмитрию Зеленову. Экс-футболисту было отказано в просьбе организовать встречу между блогерами и представителями команды.

Да, я могу напрямую позвонить и капитану и вице-капитанам, но сейчас назрел момент именно в личном общении.

Почему с блогерами? Потому что именно блогеры формируют мысли и вопросы фанатов.

Не очень понял реакцию... Несколько резковатую (как по мне). Ведь от меня не прозвучало ничего обидного. Как за это всё стыдно…

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:16
"...как за это всё стыдно…"

Испанский стыд уже давно идёт параллелью со Спартаком. И вина этому — Федун!
cska1948
cska1948
сегодня в 09:44
"...Не очень понял реакцию..."
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Максим! Что тут непонятного? Тебя послали!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:02
Я что то не понял, Калина сейчас назвал фанатов Спартака безмозглыми тупицами?
Они, что сами не могут думать и тем более связать слова, что бы получился вопрос? За них реально всё придумывают блогеры, а фанаты как зомби исполняют?
Не много ли на себя берёт Калина? Тем более оскорбляя при этом фанатов Спартака!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:16
Стыдно − у кого видно, Максимка! 😉
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:27
Пытался показать свою значимость, не получилось.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:15
Мои мысли, мои скакуны! Эскадрон Газманова в помощь !)
протон
протон
вчера в 23:44
Макс, адекватный чел. Здоровья тебе! Как ты умудряешься быть своим в обеих странах?
makkie
makkie
вчера в 23:31
Максу бы присоединиться к болельщикам на встрече.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:38
Блогеры формируют себе доходы и просят Путина включить их в российский классификатор профессий.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:34
Ваша игра формирует наши мысли!
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