«Спартак»: «Пусть Калиниченко задаёт вопросы по ТВ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на просьбу экс-игрока команды организовать встречу для ветеранов клуба.

У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется.

А то, о чем мы говорим, – встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через телеграм-канал.

При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается.