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«Спартак»: «Пусть Калиниченко задаёт вопросы по ТВ»

вчера, 20:19

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на просьбу экс-игрока команды Максима Калиниченко организовать встречу для ветеранов клуба.

У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется.

А то, о чем мы говорим, – встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через телеграм-канал.

При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 09:10
Сократ: " Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины."
Зеленов ищет причины, чтобы отказать Калиниченко во встрече.
112910415
112910415
сегодня в 06:36
и опять не та реакция ...
протон
протон
сегодня в 00:30
Максим на Матч ТВ с них спроси, Федуниха в Германии сердечко кормильцу лечит, с ложечуи кормит, Федунам щас не до футбола, Федуниха смотрит только ЕК, наблюдает как Шахтёр в 3х встречах попал, я не знаю Максим у неё про Шахтёр хотел спросить или про спартак? Пусть лучше спросит когда у Федунов будет дерби Динамо К - Шахтёр
4RT
4RT ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:56
Зачем фанату киевского Динамо просить прощение у спартачей? Спартак для него просто неудачный бизнес проект и не более
pomor45
pomor45
вчера в 22:07
Гниль в руководстве Спартака разрастается. Уже начинают хамить ветеранам.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:53
Зеленов ! Корону поправь у себя на голове ! Сползает же . Как всегда говорила моя мама : каждая сосиска строит из себя ливерную колбасу ! ))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:45
Грубо и неуважительно по отношению к ветеранам клуба, прославлявших цвета КБ. Это может всколыхнуть болельщиков и разжечь новый конфликт. Какой-то прыщ из пресс службы грубит прославленному ветерану, по сути посылая его куда подальше...
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 21:34
А Малахов не приглашал спартак на свое шоу? вот бы рейтинг был бы у программы....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:34
Не красиво поведение у руководства клуба
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:32
ждём ТВ - шоу...
drug01
drug01
вчера в 21:29
Зачем эта перепалка
Сп62
Сп62
вчера в 21:25
Явно испугались острых и профессиональных вопросов. Оптимизма этот ответ, конечно, не добавляет.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:14
Тем более Калиниченко довольно дипломатично высказывается о Спартаке, в отличии от большинства бывших игроков
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:11
Взаимные уколы от которых не тепло и не холодно
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:57
Не хотят встречаться с ветеранами клуба......
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:54
Походу, с ветеранами встретиться в живую очканули. Ветеранов, если что на х.. не пошлёшь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:51
всё как всегда....баран на баране(((
makkie
makkie
вчера в 20:51
Не дай Бог Макс задаст неудобный вопрос.
Зареме придётся краснеть и выдумывать отмазки на ходу.

Категорически не нравится то, что происходит сейчас в Спартаке.
На 99% уверен, что внутри клуба знают о проблемах, просто не говорят. И никакой реакции исправить ситуацию мы не видим. Плохо всё это и грустно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:47
Обычные спартаковские непонятки.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:42
Калиниченко уже заслужил уважение болельщиков Спартака своей игрой как и многие ветераны клуба а эти Федунские лакеи далеки чтобы достичь того же.
Конечно это не уважение к легендам клуба ...и тем самым они показывают своё гнилое нутро.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:34
Странная реакция Спартака. Но все в духе современного Спартака. А разве Калина - легенда того Спартака, на который было смотреть приятно, в котором играли Титов, Тихонов и Аленичев не имеет права давать советы своему родному клубу. Самомнение и самолюбие у руководства Спартака зашкаливают. К добру это не приведет. Самое время Федуну встать на колени, попросить прощения и у ветеранов Спартака, и у болельщиков и наконец оставить футбол в покое. Упрямство зашкаливает.
YVG
YVG
вчера в 20:34
На все вопросы ответит Зарема Федуниха. Она в курсе всех событий куда лучше Федуна.
ДСА
ДСА
вчера в 20:26
Он Спартаку не товарищ.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:23
На *** послали Максимку прямым текстом 😄
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:22
Спартак в своём репертуаре...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:20
Потролили Максимку!
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