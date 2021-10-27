Журналист Карпов — Калиниченко: «Ты послушал совета не тех людей, братишка»

Известный журналист Иван Карпов отреагировал на информацию о том, что экс-футболисту «Спартака» было отказано в просьбе организовать встречу между блогерами и представителями московской команды.

Макс, когда хотят неформального общения, то просят о встрече лично. А не публично ради рекламы, хайпа и подогрева собственной значимости. Тем более с помощью токсичных по мнению клуба блогеров. В этом глобальная разница между твоим запросом и реальным желанием помочь. Извини, хорошо к тебе отношусь, но ты послушал совета не тех людей, братишка.