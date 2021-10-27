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Журналист Карпов — Калиниченко: «Ты послушал совета не тех людей, братишка»

вчера, 22:34

Известный журналист Иван Карпов отреагировал на информацию о том, что экс-футболисту «Спартака» Максиму Калиниченко было отказано в просьбе организовать встречу между блогерами и представителями московской команды.

Макс, когда хотят неформального общения, то просят о встрече лично. А не публично ради рекламы, хайпа и подогрева собственной значимости. Тем более с помощью токсичных по мнению клуба блогеров. В этом глобальная разница между твоим запросом и реальным желанием помочь. Извини, хорошо к тебе отношусь, но ты послушал совета не тех людей, братишка.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:29
Что хочет этот Калиниченко?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:08
Макс активизировался в последнее время но не знает как это делается правильно и его подставляют, болеет искренне за клуб не так как шмурнов.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:05
Калиниченко очень важно подогреть свою значимость. Он же журналист, телеведущий, тренер, агент и менеджер. Поэтому важен хайп.

А если он не занимает никакую из перечисленных должностей, то получается Карпов балбес недалекий.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:25
Поставили на место зарвавшегося словоблуда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:29
Без рекламы нынче не как!
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:36
негатив на народную команду как фк " СПАРТАК " Москва..
makkie
makkie
вчера в 23:17
Кстати да.
Зря Макс связался с этим Кузьмичём и Борзыкиным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:03
Вот ведь прощелыга 😆
ABir
ABir
вчера в 22:40
Похоже, хочет не Спартаку помочь, а попиариться
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