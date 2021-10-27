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Конор Макгрегор: «Сульшер — навсегда. Но его роль в МЮ нужно изменить»

вчера, 08:54

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своём твиттере отреагировал на слухи о возможном увольнении Оле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед».

Проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что это просто кучка молодых парней, которые общаются друг с другом. Сверстники. Управлять ими должен кто-то с более высоким статусом. Сульшер был на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они на равных. Я люблю и уважаю Сульшера, но моё мнение, что его роль нужно изменить.

Один из фанатов спросил у Макгрегора, нужно ли уволить Сульшера, на что ирландский боец дал резкий ответ:

Никогда, дурак. Оле — навсегда! Его роль просто нужно скорректировать.

Стоит отметить, что позже Макгрегор удалил свои сообщения.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 11:45
он был очень нужным для МЮ игроком , я думаю останется нужным для МЮ специалистом, но не как тренер.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 15:41
Назвать фаната дураком... Давно Макгрегору рожу никто не бил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:04
Если хотите изменить контроль, сначала нужно изменить его роль!
galem72
galem72
вчера в 11:50
Убрать Сульшера с кресла коача — однозначно! Но убирать полностью с клуба не нужно. Можно попробовать его в трансферах.
112910415
112910415
вчера в 09:42
чему быть, того не миновать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
То что уволят можно не сомневаться.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:21
Посмотрим ...у руководства свое видение ситуации
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
Ему-то откуда известно?
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