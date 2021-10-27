Конор Макгрегор: «Сульшер — навсегда. Но его роль в МЮ нужно изменить»

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вчера, 08:54

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своём твиттере отреагировал на слухи о возможном увольнении из «Манчестер Юнайтед».

Проблема «Манчестер Юнайтед» в том, что это просто кучка молодых парней, которые общаются друг с другом. Сверстники. Управлять ими должен кто-то с более высоким статусом. Сульшер был на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они на равных. Я люблю и уважаю Сульшера, но моё мнение, что его роль нужно изменить.

Один из фанатов спросил у Макгрегора, нужно ли уволить Сульшера, на что ирландский боец дал резкий ответ:

Никогда, дурак. Оле — навсегда! Его роль просто нужно скорректировать.

Стоит отметить, что позже Макгрегор удалил свои сообщения.