«Спартак» подпишет Хлусевича

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может перейти в «Спартак».
Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека. Футболисту осталось пройти медицинское обследование.
Летом на игрока претендовал ЦСКА.
Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может перейти в «Спартак».
Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека. Футболисту осталось пройти медицинское обследование.
Летом на игрока претендовал ЦСКА.
визжат агенты,истекая жадным потом,ресурсы бедных снова вычерпав до дна.
визжат агенты,истекая жадным потом,ресурсы бедных снова вычерпав до дна.
Вдруг к Новому году его захотят Реал или Манчестер приобрести? А он уже Спартаку продан 😅
Вдруг к Новому году его захотят Реал или Манчестер приобрести? А он уже Спартаку продан 😅