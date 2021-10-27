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«Спартак» подпишет Хлусевича

вчера, 23:49

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может перейти в «Спартак».

Утверждается, что клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека. Футболисту осталось пройти медицинское обследование.

Летом на игрока претендовал ЦСКА.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:54
Уверен это хорошая покупка. Имя Даниила на слуху. Прогресс в последние годы очевиден. Лично я аплодирую за такой трансфер 👏
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:47
Идёт охота на волков,идёт охота,а "доморощенных " мы посылаем НА,
визжат агенты,истекая жадным потом,ресурсы бедных снова вычерпав до дна.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:43
Мощно! Вместо Крала которому по сути 2 местом обязаны и Фернандо которому 1 местом обязаны-великий Хлусевич! По ходу у Федуна с Заремой гуси с чердака улетели давно... Еще из Ахмата кого нибудь и можно замахиваться на кубок Лиги Европы.!
Сп62
Сп62
сегодня в 08:50, ред.
Как зачем? Две травмы и в полузащите некому играть. Пусть для начала хоть на лавку для подмены, а дальше будет видно. Наверняка, стоимость не как у Клаудиньо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:38
Лишь бы кого то
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:37
Пусть Даниил попробует себя в фк " СПАРТАК " Москва...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:31
С Хлусевичем Спартак станет раза в два сильнее.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:24
Спартаку нужны защитники и вратарь! Там полный беспорядок.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:22
Скоро в Туле некому будет играть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:21
Удачи ему в Спартаке.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:13
Хлусевичу надо крепко подумать прежде чем сделать этот шаг.
mat73
mat73
сегодня в 07:02
Почти впервые слышу эту фамилию, чем он так приглянулся..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:59
Поздравляю Спартак с приобретением!
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 06:17, ред.
Это прискорбно! Борьба за выживание. Зенит берет Клаудиньо, мы хлусевича. Потом не понимаем как влетаем 1:7
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:03
руководство смеется в глаза фанатам
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:53
Берегись Зенит Хлусевич идёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:51
Не понятная покупка
ABir
ABir
сегодня в 05:48
Вроде защитник нужен, а купить собираемся полузащитника
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:34
Как это для чего? Типа работает менеджмент)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:32
А надо ли это игроку
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:27
И тут понаобещали золотые горы.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:53
Неужели он сильнее своих воспитанников из академии Спартака.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:52
Зачем он Спартаку.
YVG
YVG
сегодня в 03:45
Будет помогать Ломовицкому играть за любимый клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:56, ред.
Туляки лоханулись маленько.
Вдруг к Новому году его захотят Реал или Манчестер приобрести? А он уже Спартаку продан 😅
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:54
Не поможет это
1bear
1bear
сегодня в 01:15
подпишут и в аренду - прямо как в ведущих клубах Европы ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:04
Ну вот на кой чёрт нам это соплячьё ? От своего никак не избавимся . Пол команды бездарей и этого ещё до кучи ! Каким местом думает наше руководство ? Правильно ,ж.......пой !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43
Интересно что это ??? Для чего это сейчас ???
протон
протон
сегодня в 00:13
Давайте порадуемся за парня, хоть футболистом и не станет, но денег заработает достаточно😏
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