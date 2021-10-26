На подписание Сутормина претендуют четыре команды РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может сменить клубную пропуску. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Если футболист не подпишет новый контракт с питерским клубом, то летом он станет свободным агентом. В переходе Сутормина заинтересованы ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Динамо», которое пыталось подписать полузащитника в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Сутормин провёл 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.
«62о полное. Такое нельзя допускать. У нас тренеры, которые воспитывают таких футболистов, получают 30 тысяч рублей, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Как в дальнейшем им работать, если такие ситуации происходят? Агенты на этом заработали, а ты должен вкладывать в ребёнка душу, быть чуть ли не вторым отцом, авторитетом. Когда футболист заиграет, и тренер должен получить деньги, и школа. После таких случаев остаётся только лапу сосать. РФС не должен допускать такого».
Но тем наименее ещё как допускают если transfermarkt оценивает игрока 2,5 млн. евро а его покупают 50 тыс. Рублей. Интересно за сколько Алексея Сутормина "Зенит" продаст, если не продлит с ним зимой контракт или отпустит летом свободным агентом без 50 тыс. Рублей? Удачи
«62о полное. Такое нельзя допускать. У нас тренеры, которые воспитывают таких футболистов, получают 30 тысяч рублей, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Как в дальнейшем им работать, если такие ситуации происходят? Агенты на этом заработали, а ты должен вкладывать в ребёнка душу, быть чуть ли не вторым отцом, авторитетом. Когда футболист заиграет, и тренер должен получить деньги, и школа. После таких случаев остаётся только лапу сосать. РФС не должен допускать такого».
Но тем наименее ещё как допускают если transfermarkt оценивает игрока 2,5 млн. евро а его покупают 50 тыс. Рублей. Интересно за сколько Алексея Сутормина "Зенит" продаст, если не продлит с ним зимой контракт или отпустит летом свободным агентом без 50 тыс. Рублей? Удачи
Сутормин никуда не пойдет. Ему максимально комфортно в Питере . И по зп я думаю его не обидят
Сутормин никуда не пойдет. Ему максимально комфортно в Питере . И по зп я думаю его не обидят
обломитесь - халявы не будет
обломитесь - халявы не будет
Желающим его приобрести придётся раскошелиться )))
Желающим его приобрести придётся раскошелиться )))