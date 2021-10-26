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На подписание Сутормина претендуют четыре команды РПЛ

вчера, 14:27

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может сменить клубную пропуску. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Если футболист не подпишет новый контракт с питерским клубом, то летом он станет свободным агентом. В переходе Сутормина заинтересованы ЦСКА, «Локомотив», «Рубин» и «Динамо», которое пыталось подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:53
Про Динамо ну утятина же. тем более после подписания Макарова.
Gahi
Gahi
вчера в 21:26
По этому поводу очень хорошо сказал Владимир Быстров и поделился мнением о трансфере хавбека Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.
«62о полное. Такое нельзя допускать. У нас тренеры, которые воспитывают таких футболистов, получают 30 тысяч рублей, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Как в дальнейшем им работать, если такие ситуации происходят? Агенты на этом заработали, а ты должен вкладывать в ребёнка душу, быть чуть ли не вторым отцом, авторитетом. Когда футболист заиграет, и тренер должен получить деньги, и школа. После таких случаев остаётся только лапу сосать. РФС не должен допускать такого».
Но тем наименее ещё как допускают если transfermarkt оценивает игрока 2,5 млн. евро а его покупают 50 тыс. Рублей. Интересно за сколько Алексея Сутормина "Зенит" продаст, если не продлит с ним зимой контракт или отпустит летом свободным агентом без 50 тыс. Рублей? Удачи
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 20:42
Клуб надо сменить, иначе будет сидеть под бразильцами
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:23
Из Зенита сам не уйдет,там денег много,жизнь сейчас тяжела!!!
За Ливерпуль
За Ливерпуль
вчера в 20:03
Продавать. Много брака в каждом матче, где играет. Слабоват
particular
particular
вчера в 19:10
Если опустить мутную историю с "полтинником", то Сутор знатно отгрызает свой кусок хлеба и в клубе, и в Сборной. Интерес к нему очевиден, но и Зенит не будет баловать соперников недооценённой халявой 😉
memphis
memphis
вчера в 19:07
Не слова больше... С зарплаты покупаю за 50к с торгом
112910415
112910415
вчера в 18:54
всех привлекает цена
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:53
Это тот которого зенит купил за 50 тыс рублёв?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:11
посредственный игрок если бы не лимит играл бы всё ещё в Оренбурге в ФНЛ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:06
За полтинник можно взять.
протон
протон
вчера в 16:51
Такая корова нужна самому. Хотя на его продаже клуб точно отобьется...
Сутормин никуда не пойдет. Ему максимально комфортно в Питере . И по зп я думаю его не обидят
zsb1961
zsb1961
вчера в 16:28
Торги пошли! Кто больше денег даст!
YVG
YVG
вчера в 16:13
Претендовать может даже спартак, только Сутормин никуда не уйдет губить свою карьеру.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:08
Сутормин сейчас уже почти основной в Зените и в сборную вызывается постоянно. Вообщем прогрессирует и это заметно. Плюс паспорт. Ну и кто его после этого из Зенита отпустит? Полная чепуха!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:51
Ну вот опять за 100 рублей ....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 15:45
Есть уверенность, что переподпишут в Питере?
1bear
1bear
вчера в 15:43
ну вот на "свободного паспортиста" слетелись как мухи на....мёд))))))
обломитесь - халявы не будет
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:42
Если не будет слишком завышенных требований по ЗП, то вполне рабочий вариант.
berda2003
berda2003
вчера в 15:40
а знакомый, случайно не шнобель?
4RT
4RT
вчера в 15:29
Очередные сказки до переподписания
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 15:29
У Лёши бег завораживающий 🔥
makkie
makkie
вчера в 15:21
Сутормин наверное уже 70-80 тыс рублей стоит.
Желающим его приобрести придётся раскошелиться )))
DIN84
DIN84
вчера в 14:56
Динамо Макарова купило.Плюс еще Нжи на балансе висит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:55
50 000 рублей уже приготовили?
alexando1974
alexando1974
вчера в 14:47
никуда он неперейдёт! переподпишут и всё)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
До лета успеют переподписать...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:33
Лучше в Локомотив или Динамо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:29
А зенитовскую зарплату эти клубы потянут?
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