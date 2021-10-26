На подписание Сутормина претендуют четыре команды РПЛ

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вчера, 14:27

Полузащитник «Зенита» может сменить клубную пропуску. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Если футболист не подпишет новый контракт с питерским клубом, то летом он станет свободным агентом. В переходе Сутормина заинтересованы ЦСКА , «Локомотив», «Рубин» и «Динамо», которое пыталось подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл 15 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 1 результативную передачу.