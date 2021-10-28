Кепа не хочет покидать «Челси»

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вчера, 08:47

Испанский голкипер не собирается покидать «Челси». Вратарь в последнее время хорошо проявляет себя в воротах «аристократов». Наставник клуба тоже удовлетворён работой испанца.

Отмечается, что Кепа и дальше будет пытаться вернуть себе место в основе «Челси». Конкурировать ему придётся с , который демонстрирует впечатляющую статистику.