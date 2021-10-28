Кепа не хочет покидать «Челси»

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага не собирается покидать «Челси». Вратарь в последнее время хорошо проявляет себя в воротах «аристократов». Наставник клуба Томас Тухель тоже удовлетворён работой испанца.
Отмечается, что Кепа и дальше будет пытаться вернуть себе место в основе «Челси». Конкурировать ему придётся с Эдуаром Менди, который демонстрирует впечатляющую статистику.
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага считает, что готов выйти на новый уровень в отсутствие Эдуара Менди, когда игрок сборной Сенегала будет представлять его страну на Кубке африканских наций этой зимой (AFCON).
Купленный у «Ренна» в начале прошлого сезона, Менди «узурпировал» Кепу на позиции №1 «Челси», оставив испанца вторым голкипером западного Лондона.
Кепа был между штангами футбольных ворот, когда «Челси» обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:3 по пенальти в 1/8 финала Кубка Карабао, спасся от Тео Уолкотта и наблюдая, как Уилл Смоллбоун не попал в цель.
После этой победы Кепа сказал: «Что ж, до AFCON осталось два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти (уход Менди), и я буду готов, но у нас будет много игр, пока мы не будем думать об этом».
«Пойдем шаг за шагом, и посмотрим, что из этого получится. Если он поедет на Кубок Африки, всего наилучшего, и я буду готов. Но до этого еще далеко».
Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага считает, что готов выйти на новый уровень в отсутствие Эдуара Менди, когда игрок сборной Сенегала будет представлять его страну на Кубке африканских наций этой зимой (AFCON).
Купленный у «Ренна» в начале прошлого сезона, Менди «узурпировал» Кепу на позиции №1 «Челси», оставив испанца вторым голкипером западного Лондона.
Кепа был между штангами футбольных ворот, когда «Челси» обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:3 по пенальти в 1/8 финала Кубка Карабао, спасся от Тео Уолкотта и наблюдая, как Уилл Смоллбоун не попал в цель.
После этой победы Кепа сказал: «Что ж, до AFCON осталось два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти (уход Менди), и я буду готов, но у нас будет много игр, пока мы не будем думать об этом».
«Пойдем шаг за шагом, и посмотрим, что из этого получится. Если он поедет на Кубок Африки, всего наилучшего, и я буду готов. Но до этого еще далеко».