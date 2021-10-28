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Кепа не хочет покидать «Челси»

вчера, 08:47

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага не собирается покидать «Челси». Вратарь в последнее время хорошо проявляет себя в воротах «аристократов». Наставник клуба Томас Тухель тоже удовлетворён работой испанца.

Отмечается, что Кепа и дальше будет пытаться вернуть себе место в основе «Челси». Конкурировать ему придётся с Эдуаром Менди, который демонстрирует впечатляющую статистику.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:18
Кепа Аррисабалага: «Я готов сменить Менди, когда он перейдет в AFCON».

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага считает, что готов выйти на новый уровень в отсутствие Эдуара Менди, когда игрок сборной Сенегала будет представлять его страну на Кубке африканских наций этой зимой (AFCON).

Купленный у «Ренна» в начале прошлого сезона, Менди «узурпировал» Кепу на позиции №1 «Челси», оставив испанца вторым голкипером западного Лондона.

Кепа был между штангами футбольных ворот, когда «Челси» обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:3 по пенальти в 1/8 финала Кубка Карабао, спасся от Тео Уолкотта и наблюдая, как Уилл Смоллбоун не попал в цель.

После этой победы Кепа сказал: «Что ж, до AFCON осталось два месяца. Конечно, мы знаем, что это может произойти (уход Менди), и я буду готов, но у нас будет много игр, пока мы не будем думать об этом».

«Пойдем шаг за шагом, и посмотрим, что из этого получится. Если он поедет на Кубок Африки, всего наилучшего, и я буду готов. Но до этого еще далеко».
ОПС
ОПС
вчера в 09:44, ред.
Он так хочет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:04
Это его право
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:58
Конкуренция у них жёсткая
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:52
С тепленького места никто не любит уходить.
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