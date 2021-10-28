Аленичев: «1:7 от принципиального соперника говорит о безволии „Спартака“»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о ситуации в команде.
Конечно, это боль не только для меня, но и для всех болельщиков клуба. Понимаю, как сейчас сложно болельщику «Спартака» оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу.
Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом, как «Спартак», в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Я сейчас эмоционально говорю. И, конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику, это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба.
Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что все-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле – это футболисты.
Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Сейчас еще три игры в Лиге Европы, месяц остался до окончания осенней части чемпионата России. Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определенные решения.
Проблема с хорошими защитниками ...почему не выпускают Ещенко если так плохо играет Расказов?
Зобнин уже давно не показывает тот уровень когда он пришел из Динамо..в центре проблемы с плеймейкером
А самое печальное это постоянные скандалы Федуна и его женщины...
Из Спартака в последнее время уходят многие и все со скандалом...в чем причина?
Проблема с хорошими защитниками ...почему не выпускают Ещенко если так плохо играет Расказов?
Зобнин уже давно не показывает тот уровень когда он пришел из Динамо..в центре проблемы с плеймейкером
А самое печальное это постоянные скандалы Федуна и его женщины...
Из Спартака в последнее время уходят многие и все со скандалом...в чем причина?
Во вторую очередь игроки... вернее - игрочишки. Это ж надо было так беззубо сыграть против Зенита, они даже бегать не хотели.
В третью очередь есть вина тренерского штаба. Хотя, кого было выпускать Витории в защиту? Кутепова или Гапонова? Шило на мыло. Из замены Максименко только 40-летний Ребров. В атаке нет альтернативы Ларссону и Соболеву.
На 100% уверен, что к зиме Виторию уволят из Спартака. Только будет ли лучше? Большой вопрос.
Во вторую очередь игроки... вернее - игрочишки. Это ж надо было так беззубо сыграть против Зенита, они даже бегать не хотели.
В третью очередь есть вина тренерского штаба. Хотя, кого было выпускать Витории в защиту? Кутепова или Гапонова? Шило на мыло. Из замены Максименко только 40-летний Ребров. В атаке нет альтернативы Ларссону и Соболеву.
На 100% уверен, что к зиме Виторию уволят из Спартака. Только будет ли лучше? Большой вопрос.