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Аленичев: «1:7 от принципиального соперника говорит о безволии „Спартака“»

вчера, 10:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о ситуации в команде.

Конечно, это боль не только для меня, но и для всех болельщиков клуба. Понимаю, как сейчас сложно болельщику «Спартака» оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу.

Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом, как «Спартак», в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Я сейчас эмоционально говорю. И, конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику, это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба.

Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что все-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле – это футболисты.

Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Сейчас еще три игры в Лиге Европы, месяц остался до окончания осенней части чемпионата России. Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определенные решения.

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Все комментарии
Oliver S
Oliver S ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:49
Я бы игроков на первое место поставил.
Не важно что там происходит в руководстве, кто с кем что не может поделить и кто с кем ссорится, важно то, что пока ты носишь футболку с ромбом - ты должен умирать на поле, а не пешком возвращаться из нападения, как Соболев или раз за разом упираться рогом в защиту соперника, как Квинси и Бакаев. Про защиту и вратаря вообще молчу, защита даёт пробить по воротам с любой точки, а Максименко вместо сейвов падает как мешок с картошкой из угла в угол. На втором месте сто процентов рукоЙводство и селекционный отдел, которые уже три года не могут купить опорника. Тренер тут играет роль козла отпущения и с Рассказовым и Ломовицким он далеко не уедет, не зря Тедеско чистил состав от неликвида, который зачем-то потом вернули обратно.
112910415
112910415
вчера в 13:24
разруха - она в головах
бардак - он с самого верха
протон
протон
вчера в 13:08
В этом длинном тексте Аленичева одно смысловое предложение - Возьмите меня тренером!
Серж 129
Серж 129
вчера в 12:28
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:06
    Всё чаще и чаще слышишь вокруг неудач Спартака имя Аленичева. Ох, метит Алень на место Руя, но это вряд ли реально. Уже был с ним опыт и с его амёбой Титовым. Надо ли повторять?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 12:03
    Это не 1:7, а 7:1. Они не играли у Спартака!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:49
    Даже слушать Аленичева не хочу ! Он прав конечно , но для меня ,как тренер , он умер ещё когда в домашнем матче с Ростовом , при счёте 1:0 в нашу пользу ,выпустил 7 защитников !!! И это на своём стадионе ! Я понял ,что как тренер ,он -пустое место . Правильно ,что его погнали ! Пиджак пиджаком .
    q9mwjn2ba3th
    q9mwjn2ba3th
    вчера в 11:27
    Тут он прав
    comebacktostay
    comebacktostay
    вчера в 11:05
    Игроков надо покупать. А, что бы покупать квалифицированных ~ надо деньги. А, у владельца деньги свои, а не гос корпорации на г...
    makkie
    makkie
    вчера в 10:55
    В первую очередь виновато руководство (негатив к тренеру, отсутствие поддержки и усиления).
    Во вторую очередь игроки... вернее - игрочишки. Это ж надо было так беззубо сыграть против Зенита, они даже бегать не хотели.
    В третью очередь есть вина тренерского штаба. Хотя, кого было выпускать Витории в защиту? Кутепова или Гапонова? Шило на мыло. Из замены Максименко только 40-летний Ребров. В атаке нет альтернативы Ларссону и Соболеву.

    На 100% уверен, что к зиме Виторию уволят из Спартака. Только будет ли лучше? Большой вопрос.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 10:50, ред.
    Игры у команды нет...странно что на предсезонке они отгружали всем и по многу это удивляет!?
    Проблема с хорошими защитниками ...почему не выпускают Ещенко если так плохо играет Расказов?
    Зобнин уже давно не показывает тот уровень когда он пришел из Динамо..в центре проблемы с плеймейкером
    А самое печальное это постоянные скандалы Федуна и его женщины...
    Из Спартака в последнее время уходят многие и все со скандалом...в чем причина?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:39
    Правильно,лучше упасть на дно,и тогда очередной тренер ,приведённый амбициозными неудачниками в руководстве клуба,явно добьётся успеха,ибо с нуля(а лучше с минуса) подъём-всегда (или-почти) гарантирован.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 10:26
    А тем временем спартак делает мегаусиление, чтобы исправить ситуацию и подписывает Хлусевича из тульского Арсенала. Сильный ход.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 10:21
      Spartachok86
      Spartachok86
      вчера в 10:12, ред.
      Хотел бы я видеть его главным тренером снова, тогда ему не дали поработать!!!! Только деньги на трансферы тоже пусть выделят. Багаж Каррере реально был
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      вчера в 10:09, ред.
      Да нет, не на то поле вышли.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 10:06
      Просто играли на раслабоне!
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