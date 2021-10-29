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«Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду в январе

вчера, 11:55

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Российский форвард может уйти в аренду в январе, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Фиорентины» хотело любой ценой привести 30-летнего игрока в лучшую форму. Помимо этого, Кокорин показывал достойное отношение к делу и поведение.

Однако постоянные травмы игрока изменили решение клуба, в котором считают, что Кокорин не станет эффективной подменой Душану Влаховичу.

«Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду и найти форварда ему на замену.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:50
Фиорентина хочет отдать в аренду Кокорина но есть ли желающие его взять? Сомневаюсь. Даже клубам из Серии Б он вряд ли нужен.
1bear
1bear
вчера в 18:10
... в РПЛ с доплатой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 17:40
Газизов не дурак, дважды на грабли не наступит.
Храневец
Храневец
вчера в 17:03
Может в Уфу вместе с Жирковым ?
Брулин
Брулин
вчера в 16:44
В аренду? Только если доплатят сами.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:33
И то для 2-й команды в запасе
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:24
руководство «Фиорентины» хотело любой ценой привести 30-летнего игрока в лучшую форму. Помимо этого, Кокорин показывал достойное отношение к делу и поведение.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1288704/kokorin-aleksandr-fiorentina

nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:44
    beefs
    beefs
    вчера в 14:44
    ох, как трудно будет найти арендатора...
    makkie
    makkie
    вчера в 14:25
    Кокорин завязал с футболом.
    Слава Богу Спартак вовремя это понял и с помощью итальянских агентов толкнул игрока в Фиорентину. Теперь Кокорин - это головная боль "фиалок".
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:24, ред.
    Чтобы отдать, надо, чтобы, кто-то хотел его забрать, но кому такое чудо надо...
    Даже, если заплатить кому-то, чтобы его забрали, и то, вряд ли, найдутся желающие...
    Попала так попала "Фиорентина" с Кокориным, и очень похоже на то, что попала до окончания контракта...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:20
    Ну если с солидной доплатой может кто-нибудь и возьмет))
    Artemon9
    Artemon9
    вчера в 14:16
    Легенда уходит. Думаю, в честь него переименуют стадион в будущем
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:45
    На определённых льготных условиях для очередного клуба-жертвы может попробовать
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 12:49
    Если найдёт кому.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:38
      протон
      протон
      вчера в 12:37
      Решили избавиться от легенды клуба? Как некрасиво

      Редкие кадры, руководство Фиорентины намеревается любой ценой привести Сашу в лучшую форму:
      galem72
      galem72
      вчера в 12:35
      "...кокорин показывал достойное отношение к делу и поведение..."

      Это как? Типа какоха гордо и тихо сидел на скамейке и с пониманием соглашался со своей неигрой? ))
      протон
      протон
      вчера в 12:34
      Знаете, я не удивлюсь если его гений-агент сможет в Ювентус пристроить))
      протон
      протон
      вчера в 12:33
      Я остаюсь!
      Я буду здесь жить!
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 12:32
      И сколько "Фиорентина" готова доплатить команде, взявшей в аренду Кокорина?
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 12:30
      Как будто очередь за ним стоит.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 12:29
      Кто эти несчастные к кому он пойдёт в аренду?
      Elliada
      Elliada
      вчера в 12:22
      какая ему разница, где отдыхать
      112910415
      112910415
      вчера в 12:20
      осталось понять, зачем он нужен какой-либо команде ?..
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 12:13
      Какая аренда.....
      Идите вы сами.....в аренду....
      :large
      санек002
      санек002
      вчера в 12:10
      кому он нужен этот санька?
      David Young
      David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 11:57
      .
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 11:56
      Вот эта фиорентина подошла бы Кокорину
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