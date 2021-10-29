«Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду в январе

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вчера, 11:55

Нападающий «Фиорентины» может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Российский форвард может уйти в аренду в январе, сообщает Fiorentina.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «Фиорентины» хотело любой ценой привести 30-летнего игрока в лучшую форму. Помимо этого, Кокорин показывал достойное отношение к делу и поведение.

Однако постоянные травмы игрока изменили решение клуба, в котором считают, что Кокорин не станет эффективной подменой Душану Влаховичу.

«Фиорентина» планирует отдать Кокорина в аренду и найти форварда ему на замену.