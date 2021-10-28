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Капелло назвал главные проблемы Миранчука в «Аталанте»

вчера, 12:17

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Миранчук – сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией.

Стоит ли Алексею уходить в аренду? Я не могу говорить за него. Сейчас Миранчук работает под руководством отличного специалиста, многие игроки об этом только мечтают.

Недавно в «Севилье» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:51
Капелло: "Кокорин - трудолюбивый игрок, но его усердность на тренировках приводит к хроническому переутомлению мышечных тканей. Чтобы такой ценный кадр не пропал для мирового футбола окончательно руководству "Фиорентины" необходимо прекратить его донимать с глупыми и несуразными просьбами с выходом на поле и обеспечить скамейку запасных во время матча горячей пиццей и охлажденным пивом"
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:35
Лень главный бич подавляющего большинства российских футболистов. Наш чемпионат невероятно медленный и когда кто-то переходит из нашего чемпионата в другой, они теряются и не справляются со скоростями.
протон
протон
вчера в 13:22
А главные проблемы Кокорина Дон Капелло?
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:50
Он бы назвал проблемы Кокорина)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:34
От добра добра не ищут Миранчук будет играть в Аталанте.
ДСА
ДСА
вчера в 12:30
Для Аталанты не подходит, а для сборной вполне сойдет.
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