Капелло назвал главные проблемы Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России высказался об игре полузащитника «Аталанты» .

Миранчук – сильный игрок, но у него не получается раскрыть свои индивидуальные качества. Главная проблема в том, что он не всегда хорошо готов физически, медленно принимает решения на поле. Но это могут быть и проблемы с психологией.

Стоит ли Алексею уходить в аренду? Я не могу говорить за него. Сейчас Миранчук работает под руководством отличного специалиста, многие игроки об этом только мечтают.