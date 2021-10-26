Булыкин: «В „Аяксе“ Кокорин начал бы получать удовольствие от футбола»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Смотря куда уйти, смотря в какой клуб. Потому что не всегда проще. Мы помним Смолова, который тоже там думал. Тут главное — угадать с клубом. А клуб там только один по уровню хороший — это «Аякс», который по уровню Лиги чемпионов.
Я думаю, просто Кокорину надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо. Поэтому если он соберется, то может заиграть в любой команде. Для него сейчас самое главное заиграть, получить практику игровую и почувствовать уверенность, тогда все будет намного лучше. Потому что сейчас под пристальным вниманием, под психологическим давлением у него не очень все получается.
Советую ли я ему перейти в «Аякс»? В «Аяксе» бы он начал получать удовольствие от футбола, и если бы влился в команду, почувствовал бы уверенность и выступал бы на серьезном уровне. Но не знаю, как там в «Аяксе» и как он себя сейчас чувствует. Там очень много нюансов, но то, что нужно ему браться за себя, это уже все знают.
Недавно спортивный директор «Фиорентины» отреагировал на слухи об интересе клубов к Кокорину.
То мышечная усталость, то пукнул так, что кость треснула, хотел чихнуть- пукнул, хотел пукнуть - обо.рался
То мышечная усталость, то пукнул так, что кость треснула, хотел чихнуть- пукнул, хотел пукнуть - обо.рался