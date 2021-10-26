ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2021/2022

Булыкин: «В „Аяксе“ Кокорин начал бы получать удовольствие от футбола»

вчера, 18:17

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Смотря куда уйти, смотря в какой клуб. Потому что не всегда проще. Мы помним Смолова, который тоже там думал. Тут главное — угадать с клубом. А клуб там только один по уровню хороший — это «Аякс», который по уровню Лиги чемпионов.

Я думаю, просто Кокорину надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо. Поэтому если он соберется, то может заиграть в любой команде. Для него сейчас самое главное заиграть, получить практику игровую и почувствовать уверенность, тогда все будет намного лучше. Потому что сейчас под пристальным вниманием, под психологическим давлением у него не очень все получается.

Советую ли я ему перейти в «Аякс»? В «Аяксе» бы он начал получать удовольствие от футбола, и если бы влился в команду, почувствовал бы уверенность и выступал бы на серьезном уровне. Но не знаю, как там в «Аяксе» и как он себя сейчас чувствует. Там очень много нюансов, но то, что нужно ему браться за себя, это уже все знают.

Недавно спортивный директор «Фиорентины» отреагировал на слухи об интересе клубов к Кокорину.

Все новости
В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку
Вчера, 21:10 Комментарии22
Миранчук не может переломить ситуацию в «Аталанте». Алексею нужна новая команда в Европе
25 октябряАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
Кокорин может пропустить матч с «Лацио» 27 октября
23 октября Комментарии21
Кокорин не сыграет с «Кальяри»
21 октября Комментарии22
Экс-нападающий «Ювентуса» объяснил, почему Кокорин не играет в «Фиорентине»
19 октября Комментарии14
Экс-форвард «Фиорентины» Ригано: «Кокорину не дают показать свои качества»
17 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:17
На сколько знаю у Аякса основная цель это найти и вырастить из перспективного молодого в профессионального игрока и хорошо продать, и наше бревно никак туда не вписывается
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:11
Кокорин может получать удовольствие только от того, что получает, не играя, ничего не делая...
Никто, никогда и нигде не будет платить ему зарплату только за то, что он Кокорин... Неиграющий Кокорин, получающий зарплату...такое возможно только в "Фиорентине"... Ни о каком "Аяксе" не может быть и речи.
Tostao
Tostao ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 23:01
Как можно устать от футбола, по-большому счёту в него не играя?)) Он должен от мозолей на жо... е устать, а не от игры.
Tostao
Tostao
вчера в 22:58
Саша прогулял то время, когда надо было напрягаться и играть, не опускаясь на бабки, тачки, шмотки, загулы и т. п. Он и в 30 лет, как 15-летний, такое же восприятие жизни и ожидание карнавала.
Всё, Санек, время ушло...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:12
Ему бы к Бэйлу, Азару и Дембеле- в клуб кайфуш)
протон
протон
вчера в 22:00
очень смешно
1bear
1bear
вчера в 20:15
насмешил...Аяксу он на фиг не нужен
Ника228
Ника228
вчера в 20:11
Обычно под завершение карьеры люди едут зарабатывать в Китай или Казахстан , а Кокорин всех перехитрил и рубит бабло в топ чемпионате . Гений . Тупо рад за него , не каждый так сможет ( особенно будучи легионером , а для евросоюза наши игроки легионеры и жестко лимитируются . )
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:08
В Амстердаме он забыл бы что такое футбол. Хотя чтобы от этого изменилось?...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:01
До сих пор непонятна эта тёмная история между федуным и итальянским мафиози, в результате чего Кокоша перешёл в отряд фиалок и тут же Булыкин предлагает совершить ещё один мощеннический трюк но на этот раз с голландцами.
particular
particular ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:23
Он на пути в нирвану и никакие свистки тренеров и окрики боссов не столкнут его с истинного пути 🤣️ 😅️
112910415
112910415
вчера в 19:18
достиг он уже максимального удовольствия
ДСА
ДСА
вчера в 19:00
Мячики он точно сможет подавать.
YVG
YVG
вчера в 18:57
Кокорин нигде не получал такого удовольствия как в спартаке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:48
"Аякс" безоговорочный лидер в Эра Дивизии. В Лиги Чемпионов у "Аякса" дела тоже более чем. Кокорин способен помочь "Аяксу" только в качестве мальчика, подающего мячики. Если конечно мышечная усталость не накроет его с головой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Фантазии Булыкин: «В „Аяксе“ Кокорин начал бы получать удовольствие от футбола» !!!))) .
Artemon9
Artemon9
вчера в 18:37
Я жду новостей про Кокорина каждый день. Реально. Я просто хочу поржать над самой новостью, но больше всего я хочу поржать над комментариями пользователей соккера. Это реально поднимает настроение. Вот нет такой новости о нём, где бы не было реально ржачных комментариев. Кокорин, пожалуйста, продолжай нас радовать. Таких футболистов ещё не было на Земле.
То мышечная усталость, то пукнул так, что кость треснула, хотел чихнуть- пукнул, хотел пукнуть - обо.рался
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:34
Да, блин, Аякс просто мечтает о таком счастье!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:25
Кому он там нужен,дармоед
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:21
Дима пьян что ли!Он Аяксу даже вместе с табуреткой не нужен)))
Cat01
Cat01
вчера в 18:18
Он устал от футбола
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100