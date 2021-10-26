Булыкин: «В „Аяксе“ Кокорин начал бы получать удовольствие от футбола»

Бывший нападающий сборной России порассуждал о будущем российского нападающего «Фиорентины» .

Смотря куда уйти, смотря в какой клуб. Потому что не всегда проще. Мы помним Смолова, который тоже там думал. Тут главное — угадать с клубом. А клуб там только один по уровню хороший — это «Аякс», который по уровню Лиги чемпионов.

Я думаю, просто Кокорину надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо. Поэтому если он соберется, то может заиграть в любой команде. Для него сейчас самое главное заиграть, получить практику игровую и почувствовать уверенность, тогда все будет намного лучше. Потому что сейчас под пристальным вниманием, под психологическим давлением у него не очень все получается.

Советую ли я ему перейти в «Аякс»? В «Аяксе» бы он начал получать удовольствие от футбола, и если бы влился в команду, почувствовал бы уверенность и выступал бы на серьезном уровне. Но не знаю, как там в «Аяксе» и как он себя сейчас чувствует. Там очень много нюансов, но то, что нужно ему браться за себя, это уже все знают.