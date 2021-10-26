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В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

вчера, 21:10

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не дает опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам.

Также недавно информацию об интересе к Алексею прокомментировали в «Сассуоло».

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 10:08
клуб для Миранчук
Кайрат
112910415
112910415
сегодня в 05:53
более скромный нужен клуб
ДСА
ДСА
сегодня в 04:36
Куда только парня не сватают.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:28
Севилья была бы интересным вариантом.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:58
Мелко начинает агентишко, нет бы с Барселоны или Манчестера начать , тогда о Миранчуке бы в три раза чаще писали....
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:47
Очередная утка!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:46
Гомес тёртый калач. Такой даже во время оформления сделки будет опровергать и убеждать в непричастности)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:40
"Севилья"? Может что-нибудь попроще, чтобы заиграл? В "Севилье" и у Промеса не получилось.
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:40
Миранчуку срочно нужен агент Кокорина. Тот его в МС или ПСЖ пропихнет, если уж ему удалось бревно трудоустроить в Фиорентине
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:40
Чем больше интересов далее будет на Миранчука, тем больше понимаешь, что он никому не нужен!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:39
Если в Аталанте не заиграл то в Севилье Миранчуку точно делать нечего. Нужно искать клуб попроще.
drug01
drug01
вчера в 21:38
Если не нужен пусть едет домой
протон
протон
вчера в 21:36
Никто их парой не возьмет, тем более Рома или Севилья , которые каждую копейку считают
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:34
Интерес "Севильи" к Миранчуку это очень интересно, но самое интересное в этом интересе то, что "Севилья" ничего не знает об этом интересе...

Р.S. Интересно работает агент Миранчука... Хотя, главное результат... Будет ли результат... Посмотрим...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:32
Вброс,чтоб цену набить!
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:30
Главные новостные люди этого месяца:
1. Дзюба
2. Кокорин
3. Миранчук.
Последний вырвался на третье место в последние пару дней, обогнав всех конкурентов, и показывает хорошую тенденцию с замахом на лидерство.
particular
particular
вчера в 21:26
Как-то даже неудобно стало за столь грубое навязывание игрока и ошарашенную отповедь испанцев 🤨
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Сейчас понесётся инсайдерские закидушки , им дай только повод !)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:23
Куда ещё Леху только не сосватают
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:22
Агент Миранчука работает, уже запустил уток по европе об интересе к своему клиенту, авось кто и клюнет...
1bear
1bear
вчера в 21:16
да это агент так работает - пытается пристроить "чадушко" куда-нибудь
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:16
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