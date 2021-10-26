В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» .

Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не дает опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам.