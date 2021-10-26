В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе клуба к Миранчуку

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не дает опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам.
Также недавно информацию об интересе к Алексею прокомментировали в «Сассуоло».
Кайрат
Кайрат
Р.S. Интересно работает агент Миранчука... Хотя, главное результат... Будет ли результат... Посмотрим...
Р.S. Интересно работает агент Миранчука... Хотя, главное результат... Будет ли результат... Посмотрим...
1. Дзюба
2. Кокорин
3. Миранчук.
Последний вырвался на третье место в последние пару дней, обогнав всех конкурентов, и показывает хорошую тенденцию с замахом на лидерство.
1. Дзюба
2. Кокорин
3. Миранчук.
Последний вырвался на третье место в последние пару дней, обогнав всех конкурентов, и показывает хорошую тенденцию с замахом на лидерство.