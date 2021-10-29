Цауня: «Думаю, армейцы победят „Рубин“. Небольшой перевес на стороне ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между армейцами и «Рубином».

Продолжаю следить и за ЦСКА , и за «Рубином» Слуцкого. Не перестаю болеть за армейцев, переживать за ребят, желаю им как можно больше побед! В турнирной таблице все идут очень плотно, но и промежуточное третье место — неплохой результат. Посмотрел игру с «Крыльями». Хорошо, что футболисты проявили характер и вытащили непростой матч.