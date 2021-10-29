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Цауня: «Думаю, армейцы победят „Рубин“. Небольшой перевес на стороне ЦСКА»

вчера, 14:08
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Александр Цауня порассуждал о предстоящем матче 13-го тура РПЛ между армейцами и «Рубином».

Продолжаю следить и за ЦСКА, и за «Рубином» Слуцкого. Не перестаю болеть за армейцев, переживать за ребят, желаю им как можно больше побед! В турнирной таблице все идут очень плотно, но и промежуточное третье место — неплохой результат. Посмотрел игру с «Крыльями». Хорошо, что футболисты проявили характер и вытащили непростой матч.

Алексею Березуцкому — только удачи, он большой молодец! Не представляю, как ему сейчас тяжело, но он отлично держится. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса как тренеру. Но и Леонида Викторовича я очень уважаю. Сложно сказать, кто фаворит в завтрашней игре, но все же небольшой перевес на стороне ЦСКА. Думаю, армейцы завтра победят.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 30 октября. Начало — в 14:00 мск.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
Победа ЦСКА !!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:35
Шансы примерно равны.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:20
Рубин может преподнести сюрприз.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:16
Не будет Деспота а это потеря!
санек002
санек002
вчера в 14:14
армейцы молодцы!тихой сапой идут в след за лидерами!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:11
Не факт.
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