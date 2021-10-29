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Бензема пропустит матч против «Эльче» из-за травмы

вчера, 19:23

Нападающий «Реала» Карим Бензема не сыграет в матче 12-го тура Ла Лиги против «Эльче» из-за повреждения.

Француз не участвовал в сегодняшней тренировке мадридской команды. Форвард не отправится с командой в Эльче, где завтра пройдёт встреча против одноимённого клуба. В «Реале» хотят, чтобы Бензема полностью восстановился от травмы к встрече Лиги чемпионов против «Шахтёра», которая состоится 3 ноября.

В матче с «Эльче» мадридскому клубу также не помогут Гарет Бэйл, Даниэль Себальос и Федерико Вальверде, которые продолжают восстановление после травм.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:56
Бэйл это потеря? Серьёзно? Я думал он покончил вообще с футболом
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:41
Скорейшего выздоровления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:41
Это большая потеря.
sbk
sbk
вчера в 19:32
Почему очки сняли?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:30
Что поделаешь это футбол.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:25
Скорейшего выздоровления!
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