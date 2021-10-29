Бензема пропустит матч против «Эльче» из-за травмы

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вчера, 19:23

Нападающий «Реала» не сыграет в матче 12-го тура Ла Лиги против «Эльче» из-за повреждения.

Француз не участвовал в сегодняшней тренировке мадридской команды. Форвард не отправится с командой в Эльче, где завтра пройдёт встреча против одноимённого клуба. В «Реале» хотят, чтобы Бензема полностью восстановился от травмы к встрече Лиги чемпионов против «Шахтёра», которая состоится 3 ноября.

В матче с «Эльче» мадридскому клубу также не помогут Гарет Бэйл, Даниэль Себальос и Федерико Вальверде, которые продолжают восстановление после травм.