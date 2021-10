Заха стал рекордсменом «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» отметился забитым голом в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги против «Манчестер Сити».

Этот мяч стал для ивуарийца пятидесятым в футболке «Кристал Пэлас» в рамках чемпионатов Англии. Заха стал первым футболистом в истории «орлов», который сумел забить 50 голов в высшем дивизионе.

