Писарев: «У меня нет информации, что у Смолова коронавирус»

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вчера, 21:29

, один из тренеров российской сборной, рассказал о ситуации с футболистами национальной команды. Ранее появилась информация, что у нападающего «Локомотива» Covid-19.

Надеюсь, что Смолов и Заболотный восстановятся к играм сборной. У меня нет информации, что у Фёдора коронавирус.

Футболист не отправился с командой на поединок 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1). Сообщалось, что тест Смолова на Covid-19 дал сомнительный результат.

В тот же день тесты сдали остальные члены команды, все результаты – отрицательные. Смолов чувствует себя хорошо, повторное тестирование запланировано на 1 ноября.