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Писарев: «У меня нет информации, что у Смолова коронавирус»

вчера, 21:29

Николай Писарев, один из тренеров российской сборной, рассказал о ситуации с футболистами национальной команды. Ранее появилась информация, что у нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова Covid-19.

Надеюсь, что Смолов и Заболотный восстановятся к играм сборной. У меня нет информации, что у Фёдора коронавирус.

Футболист не отправился с командой на поединок 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1). Сообщалось, что тест Смолова на Covid-19 дал сомнительный результат.

В тот же день тесты сдали остальные члены команды, все результаты – отрицательные. Смолов чувствует себя хорошо, повторное тестирование запланировано на 1 ноября.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:42
Не оголится...Дзюбы нет в сборной)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Ты ,проктолог,не лезь в дела вирусологов.
alexgurzan
alexgurzan ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:46
Добрый вечер.
К сожалению, у нас такой возможности нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:35
Не дай бог сборная оголится.
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