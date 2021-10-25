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Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»

вчера, 12:14
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» разгромил МЮ в недавнем матче АПЛ.

Любопытно, что эта победа стала для тренера Юргена Клоппа 200-й у руля «красных».

Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба – ему потребовалась 331 игра. Таким образом, Клопп побил рекорд Кенни Далглиша – 200 побед за 333 игры.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:33
Охренеть. Как же это невероятно, после всех мучений, наблюдать за одним из лучших отрезков команды за все времена)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:56
Юрген Клопп! Да!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:23
Не умаляя заслуги, достоинства Ю.Клоппа, возраст 54 года, хочется напомнить и отметить тот факт, что в отсутствие ван Дейка, возраст 30 лет, у "Ливерпуля", были огромные проблемы в игровом плане, проблемы с результатами матчей не только в ЛЧ, но и в АПЛ... Но как только ван Дейк восстановился после травмы, эти проблемы уменьшились в разы, а результаты матчей впечатляют...
И, пожалуй, на мой взгляд, сравнивая игру "Ливерпуля" с ван Дейком и без ван Дейка напрашивается вполне логичная и здравая мысль о том, что Золотой мяч, который получил Л.Месси, всё-таки, больше заслуживал ван Дейк..., который проиграл в голосовании с минимальным преимуществом Л.Месси...
Кстати, за счёт баллов, представителей маленьких и не очень футбольных стран, представители, которых и проголосовали за Л.Месси... И именно это и стало решающим фактором в определении победителя по итогам голосования за Золотой мяч...

И кто бы мог подумать, предположить, что отсутствие центрального защитника в составе "Ливерпуля" так скажется на игре, на результаты, и на игру команды не только в защите, но и в нападении...

Так что, заслуги Клоппа огромные, как главного тренера, но заслуги ван Дейка так же очень огромные, как игрока, как лидера команды...
И только в тандеме Клопп - ван Дейк мы видим тот "Ливерпуль", который мы видим сейчас... Мы видим команду, которая готова бороться за все трофеи наивысшего качества клубного футбола...

Здоровья тебе, Вирджил ван Дейк...!!!
ДСА
ДСА
вчера в 14:54
Юбилей явно удался.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:45
Мои поздравления.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:35
Результат впечатляет,отличный тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:10
Хороший тренер,уважуха!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 12:25
Впечатляет. Клопп гений
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:22
отличный результат ! радует, что победа получилась такой безоговорочно-убедительной над "главным " соперником у него дома!!
Спасибо Юргену за созданную им боевую команду, вперед к новым победам с легендарным Ливерпулем!!!
ОПС
ОПС
вчера в 12:19
Ну, что тут скажешь, молодец.
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