Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»

«Ливерпуль» разгромил МЮ в недавнем матче АПЛ.
Любопытно, что эта победа стала для тренера Юргена Клоппа 200-й у руля «красных».
Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба – ему потребовалась 331 игра. Таким образом, Клопп побил рекорд Кенни Далглиша – 200 побед за 333 игры.
И, пожалуй, на мой взгляд, сравнивая игру "Ливерпуля" с ван Дейком и без ван Дейка напрашивается вполне логичная и здравая мысль о том, что Золотой мяч, который получил Л.Месси, всё-таки, больше заслуживал ван Дейк..., который проиграл в голосовании с минимальным преимуществом Л.Месси...
Кстати, за счёт баллов, представителей маленьких и не очень футбольных стран, представители, которых и проголосовали за Л.Месси... И именно это и стало решающим фактором в определении победителя по итогам голосования за Золотой мяч...
И кто бы мог подумать, предположить, что отсутствие центрального защитника в составе "Ливерпуля" так скажется на игре, на результаты, и на игру команды не только в защите, но и в нападении...
Так что, заслуги Клоппа огромные, как главного тренера, но заслуги ван Дейка так же очень огромные, как игрока, как лидера команды...
И только в тандеме Клопп - ван Дейк мы видим тот "Ливерпуль", который мы видим сейчас... Мы видим команду, которая готова бороться за все трофеи наивысшего качества клубного футбола...
Здоровья тебе, Вирджил ван Дейк...!!!
И, пожалуй, на мой взгляд, сравнивая игру "Ливерпуля" с ван Дейком и без ван Дейка напрашивается вполне логичная и здравая мысль о том, что Золотой мяч, который получил Л.Месси, всё-таки, больше заслуживал ван Дейк..., который проиграл в голосовании с минимальным преимуществом Л.Месси...
Кстати, за счёт баллов, представителей маленьких и не очень футбольных стран, представители, которых и проголосовали за Л.Месси... И именно это и стало решающим фактором в определении победителя по итогам голосования за Золотой мяч...
И кто бы мог подумать, предположить, что отсутствие центрального защитника в составе "Ливерпуля" так скажется на игре, на результаты, и на игру команды не только в защите, но и в нападении...
Так что, заслуги Клоппа огромные, как главного тренера, но заслуги ван Дейка так же очень огромные, как игрока, как лидера команды...
И только в тандеме Клопп - ван Дейк мы видим тот "Ливерпуль", который мы видим сейчас... Мы видим команду, которая готова бороться за все трофеи наивысшего качества клубного футбола...
Здоровья тебе, Вирджил ван Дейк...!!!