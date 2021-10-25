Клопп выиграл 200-й матч во главе «Ливерпуля»

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вчера, 12:14

«Ливерпуль» разгромил МЮ в недавнем матче АПЛ .

Любопытно, что эта победа стала для тренера 200-й у руля «красных».

Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех в истории клуба – ему потребовалась 331 игра. Таким образом, Клопп побил рекорд – 200 побед за 333 игры.