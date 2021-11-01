ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2021/2022

Карасёв обслужит матч между «Спортингом» и «Бешикташем» в Лиге чемпионов

вчера, 12:40
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)БешикташЗавтра в 23:00 Не начался

Пресс-служба УЕФА сообщает, что российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бешикташем».

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый арбитр — Кирилл Левников. За VAR будут отвечать Хуан Мартинес (Испания) и Бартош Франковски (Польша).

Последним матчем, который Карасёв обслуживал в рамках Лиги чемпионов, была игра между «Янг Бойз» и «Вильярреалом», которая состоялась 20 октября.

Все новости
Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ стало гораздо лучше, чем раньше»
31 октября Комментарии7
ОфициальноИспанцы рассудят «Ювентус» и «Зенит»
31 октября Комментарии7
Карасёв рассудит «Зенит» и «Динамо» в 13-м туре РПЛ
28 октября Комментарии24
Арбитр Федотов: «За Сергеем Ивановым тянется неприятный шлейф»
21 октября Комментарии26
ОфициальноСергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак». Назначения на 12-й тур РПЛ
21 октября ФотоКомментарии25
Итурральде оценил эпизод с удалением Гризманна в матче с «Ливерпулем»
20 октября Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:56
Гитарист - молодчик. Желаю удачи!
Будущий Коллина, ещё пару годиков. и копия будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:36
Пока в Европе к Карасеву претензий нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:24
Только Удачи тебе Серёга !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:54
Всё правильно. Будьте проще. Добра вам.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:48
Жди в матче пару пенальтей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100