Карасёв обслужит матч между «Спортингом» и «Бешикташем» в Лиге чемпионов

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вчера, 12:40

Пресс-служба УЕФА сообщает, что российский арбитр Сергей Карасёв будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бешикташем».

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый арбитр — Кирилл Левников. За VAR будут отвечать Хуан Мартинес (Испания) и Бартош Франковски (Польша).

Последним матчем, который Карасёв обслуживал в рамках Лиги чемпионов, была игра между «Янг Бойз» и «Вильярреалом», которая состоялась 20 октября.