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Президент «Урала»: «Судейство в РПЛ стало гораздо лучше, чем раньше»

вчера, 23:20

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о новом ТВ-контракте с РПЛ, а также оценил судейство в лиге.

Я доволен новым ТВ-контрактом, а вот ответом судейского комитета по нашему матчу с ЦСКА — нет. Я считаю, что там был пенальти. Зайнутдинов шёл на мяч и сыграл рукой. Если бы руки не было, мы бы забили гол. Хотя иностранные специалисты говорят про естественное положение.

Работой Хачатурянца я доволен, он пытается делать, но всё не сразу изменится. И Москва не сразу построилась. Он здорово работал с судьями, надеюсь, что ему найдут достойную замену.

Сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше. Ошибки судей всегда были, есть и будут.

От возвращения на «весна-осень» ничего не изменится. Зачем нам это нужно? Я спорил раньше с Ефремовым, что не надо переходить на нынешний формат. Но сейчас я понимаю, что разницы нет. Календарь всё равно раздвинут. Мне не нравится в Екатеринбурге в декабре играть, но когда ещё играть? Где летом найти окно? Когда тогда футболистам отдыхать?

Прядкин? Я считаю, что он сделал для нашего футбола много, поработал 13 лет, много сделал полезного. Нельзя его опыт выкинуть на улицу.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 02:09
Все хорошо, только футбола не стало...
протон
протон
сегодня в 00:11
Проснулся, король договорняков Иванов. Если судейство станет лучше, твой Урал ещё лет 20 в рпл не сыграет.
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 23:48
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Узбагойся
Узбагойся
вчера в 23:47
Гловой передачи с флангов не замыкают и на том спасибо!
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