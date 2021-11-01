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Семак: «У Азмуна нет никаких проблем»

вчера, 21:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Рулевой «Зенита» Сергей Семак поддержал форварда команды Сердара Азмуна накануне матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Иранец не смог проявить себя в предыдущих играх ЛЧ с грандами.

У Азмуна нет никаких проблем. Вопрос в уровне противостояния соперников. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире, как и в «Ювентусе». Но Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:25
С сильными соперниками у него действительно проблемы.
5xqbggnks6cj
5xqbggnks6cj
сегодня в 04:56
Может его терзают подозрения в неверности ему дзюбиньи
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54, ред.
Семак: «У Азмуна нет никаких проблем» .
Я незнаю кто столько времени играет за Зенит так эффективно как Азмун. И то что он не привержен к травмам и психологически очень устойчив говорит о его характере и работоспособности. Азмун каждый сезон является одним из самых успешных нападающих Зенита и российского чемпионата , каждый сезон вызывается в сборную своё страны . Он является не только отличным нападающим , но и является одним из лучших ассистентов своих партнёров , так сказать рабочая лошадка которая отрабатывает и в обороне. С Азмуном команда выглядит совсем иначе, нежели когда его не бывает на поле и это говорит о его огромной значимости для всей команды. И я думаю в игре против Ювентуса он должен отыграть по полной программе. И одна из его лучших черт , это работоспособность которую он демонстрирует в значимых для команды играх . И как заметил главный тренер Зенита, Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.
Будем надеяться только на лучшее в этом противостоянии, хотя это будет сделать очень и очень не легко, играя против такой команды как Ювентус.
Ну чтож Удачи тебе Сердар с Зенитом и многих Побед !!! Всем Добра !!!
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:11
Проблема одна зюба,всегда может сзади подобраться!
pomor45
pomor45
вчера в 23:06
Дело не только в проблеме, но и в её решении. Очень часто решение проблемы гораздо хуже самой проблемы.
Gahi
Gahi ответ SinonSinon (раскрыть)
вчера в 23:05
Действительно Вы правы, так и было на самом деле. Будем надеяться что команда Зенит сможет реализовать свои моменты в этом матче. Удачи
SinonSinon
SinonSinon ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:55
Это кто-то из журналистов задал вопрос Семаку, почему у Азмуна проблемы в играх с топ-клубами? А Семак просто дал ответ на этот вопрос. Я тоже, честно говоря, не совсем понял, о каких проблемах шла речь. Тухель после игры с Зенитом сказал: "Мы играли с высоким уровнем интенсивности и совершили множество перехватов. "Зенит" обладает атакующими игроками высокого уровня, и нам приходилось действовать максимально сосредоточенно, чтобы сдержать их. Я рад, что нам это удалось. Матч получился непростым для Ромелу. Мы создали для него совсем немного шансов и редко подавали в штрафную, однако он из тех игроков, кто никогда не теряет уверенности в себе».
То есть даже такой тренер, ка Тухель понимает, что даже такому топ-игроку, как Лукаку, нужно больше моментов, чтобы забить. Сам для себя он не создаст в серьезных матчах моменты. А в том матче,Вы правы, именно Сердар создал самый опасный момент для Дзюбы. Причем отбегав весь матч, смог уйти от защитников Челси. Так в чем все-таки выражаются проблемы Азмуна...? А Семак в этом случае молодец, ответил хорошо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:54
У нет проблем и не было.
А вот у травоеда наметилась огромная беда , похоже его Дзюба послал матом не просто так прилюдно, видно что то знает мастурбатор , похоже Семака скоро погонят ссанными тряпками !
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:50
Вернись на Землю.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:49
Удачи зениту и Азмуну в матче с Юве.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 22:42
Жаль что Зенит его отпустить свободным. А Азмун очень хороший игрок, не то что Дзюбиньо/Рукаку
4RT
4RT
вчера в 22:27
Он и без поддержки Семака играл вроде нормально 😁
Gahi
Gahi
вчера в 22:27
Какие могут быть у Азмуна проблемы, он старается в каждой игре отрабатывает на своей позиции, а также помогает защитникам при необходимости может проявить инициативу и прессинговать соперников и тем самым призывать своих партнёров не опускаться ближе к своим воротам, это хорошо видно во время игры. Для Сердара важен первый правильны пас когда он может убежать и создать голевой момент, в игре против Челси у него хорошо получилось пройти по правой бровке и сделать передачу на Дзюбу но к сожалению с 5 метров форвард промахнулся. Поэтому и с Ювентусом много моментов у ворот соперника создать будет сложно, но те моменты которые получиться организовать нужно реализовывать и забивать мячи в ворота. Удачи Азмуну и команде Зенит в оставшихся матчах Лиги Чемпионов УЕФА.
Futurista
Futurista ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
вчера в 22:25
То что было побеждено 7-1 победило Наполи 3:2 в гостях...не переоценивай Зенит...Спартак не играл с Зенитом...причины мне неизвестны...
particular
particular
вчера в 22:19, ред.
Фраза про отсутствие проблем - очень смелое заявление. Проблемы есть всегда и у всех. Другое дело, что у соперника тоже есть проблемы. Т.ч. для успеха остаётся только минимизировать свои проблемы и воспользоваться чужими. Азмун, когда в поряде, то может 🤨
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:15
Полуфиналист Кубка Чемпионов и то что было побеждено 7-1 , это две разные команды . За поддержку спасибо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:05
При его "манере" ведения борьбы в Евротурнире жёлтая,или даже удаление,очень даже вероятно.А так проблем нет.
протон
протон
вчера в 21:55
мне Азмун напоминает Ф.Индзаги
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:54
Почему у Азмуна должны быть проблемы, просто очередная игра с серьёзным соперником.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:53
Обыграть можно играющего...Спартак не играл...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:50
пусть будет, всё таки они обыграли полуфиналиста кубка чемпионов со счётом 7-1)
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:48
Не видать им удачи...не заслужили...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:42
Удачи завтра Азмуну и Зениту
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:39
Пока нет, скоро будут!
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