Семак: «У Азмуна нет никаких проблем» .

Рулевой «Зенита» поддержал форварда команды накануне матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Иранец не смог проявить себя в предыдущих играх ЛЧ с грандами.

У Азмуна нет никаких проблем. Вопрос в уровне противостояния соперников. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире, как и в «Ювентусе». Но Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.