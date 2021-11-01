Семак: «У Азмуна нет никаких проблем» .

Рулевой «Зенита» Сергей Семак поддержал форварда команды Сердара Азмуна накануне матча Лиги чемпионов с «Ювентусом». Иранец не смог проявить себя в предыдущих играх ЛЧ с грандами.
У Азмуна нет никаких проблем. Вопрос в уровне противостояния соперников. Защитники «Челси» — одни из лучших в мире, как и в «Ювентусе». Но Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.
Я незнаю кто столько времени играет за Зенит так эффективно как Азмун. И то что он не привержен к травмам и психологически очень устойчив говорит о его характере и работоспособности. Азмун каждый сезон является одним из самых успешных нападающих Зенита и российского чемпионата , каждый сезон вызывается в сборную своё страны . Он является не только отличным нападающим , но и является одним из лучших ассистентов своих партнёров , так сказать рабочая лошадка которая отрабатывает и в обороне. С Азмуном команда выглядит совсем иначе, нежели когда его не бывает на поле и это говорит о его огромной значимости для всей команды. И я думаю в игре против Ювентуса он должен отыграть по полной программе. И одна из его лучших черт , это работоспособность которую он демонстрирует в значимых для команды играх . И как заметил главный тренер Зенита, Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.
Будем надеяться только на лучшее в этом противостоянии, хотя это будет сделать очень и очень не легко, играя против такой команды как Ювентус.
Ну чтож Удачи тебе Сердар с Зенитом и многих Побед !!! Всем Добра !!!
Я незнаю кто столько времени играет за Зенит так эффективно как Азмун. И то что он не привержен к травмам и психологически очень устойчив говорит о его характере и работоспособности. Азмун каждый сезон является одним из самых успешных нападающих Зенита и российского чемпионата , каждый сезон вызывается в сборную своё страны . Он является не только отличным нападающим , но и является одним из лучших ассистентов своих партнёров , так сказать рабочая лошадка которая отрабатывает и в обороне. С Азмуном команда выглядит совсем иначе, нежели когда его не бывает на поле и это говорит о его огромной значимости для всей команды. И я думаю в игре против Ювентуса он должен отыграть по полной программе. И одна из его лучших черт , это работоспособность которую он демонстрирует в значимых для команды играх . И как заметил главный тренер Зенита, Сердар набрал хороший ход, демонстрирует хороший уровень и качество игры. Надеемся, завтра он покажет свои лучшие качества.
Будем надеяться только на лучшее в этом противостоянии, хотя это будет сделать очень и очень не легко, играя против такой команды как Ювентус.
Ну чтож Удачи тебе Сердар с Зенитом и многих Побед !!! Всем Добра !!!