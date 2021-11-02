Хендрикс пропустит 4 недели

Пресс-служба «Спартака» сообщила о травме хавбека команды Йоррита Хендрикса.
У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц.
Желаем Йорриту здоровья!
Пресс-служба «Спартака» сообщила о травме хавбека команды Йоррита Хендрикса.
У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц.
Желаем Йорриту здоровья!
А так фк СПАРТАК нужны очки для турнирной таблицы...
А так фк СПАРТАК нужны очки для турнирной таблицы...
Но взяли бесполезного игрока, который не приносит никакой пользы клубу.
Смысл держать такого легионера? Он занимает слот, который может занять качественный опорник с навыками развития своих атак и перекусывания атак соперника. Если зимой такого не купят, то грош цена всем целям и задачам на сезон.
Но взяли бесполезного игрока, который не приносит никакой пользы клубу.
Смысл держать такого легионера? Он занимает слот, который может занять качественный опорник с навыками развития своих атак и перекусывания атак соперника. Если зимой такого не купят, то грош цена всем целям и задачам на сезон.