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Хендрикс пропустит 4 недели

вчера, 22:24

Пресс-служба «Спартака» сообщила о травме хавбека команды Йоррита Хендрикса.

У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц.

Желаем Йорриту здоровья!

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:14
Жаль конечно, что пропустит..
А так фк СПАРТАК нужны очки для турнирной таблицы...
ДСА
ДСА
сегодня в 05:24
А там и футбольный год закончится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:27
Скорейшего выздоровления.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:29
Невелика потеря. Он все равно не игрок основы.
протон
протон
вчера в 22:37
Спасибо Попову за этот баласт!
makkie
makkie
вчера в 22:31
Здоровья!
Но взяли бесполезного игрока, который не приносит никакой пользы клубу.

Смысл держать такого легионера? Он занимает слот, который может занять качественный опорник с навыками развития своих атак и перекусывания атак соперника. Если зимой такого не купят, то грош цена всем целям и задачам на сезон.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:31
СЕйчас даже спартачи не скажут уверенно,это потеря,или как всегда???
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:31
Здоровья, и скорейшего возвращения.
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