Второй тест Смолова на коронавирус показал отрицательный результат.

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вчера, 10:30

Елена Болотова, менеджер нападающего «Локомотива» , рассказала о состоянии футболиста. Несколько дней назад появилась информацию о том, что форвард заразился коронавирусом.

Второй тест Фёдора [на коронавирус] отрицательный.

Таким образом, Смолов сможет сыграть за сборную России в матчах против Кипра и Хорватии.