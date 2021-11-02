Второй тест Смолова на коронавирус показал отрицательный результат.

Елена Болотова, менеджер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, рассказала о состоянии футболиста. Несколько дней назад появилась информацию о том, что форвард заразился коронавирусом.
Второй тест Фёдора [на коронавирус] отрицательный.
Таким образом, Смолов сможет сыграть за сборную России в матчах против Кипра и Хорватии.
Ф.Смолов тот игрок, который нужен сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ, и особенно в матче со сборной Хорватии, в котором будет решаться, какая из команд закончит отбор на ЧМ на первом месте в турнирной таблице, которое позволит быть участником ЧМ, а которая на втором, и которой предстоит бороться в матчах плей-офф за путёвку на ЧМ с сильными соперниками, которые отдадут все силы, играя на пределе своих возможностей за путёвку на ЧМ-2022 в Катаре...
Хочется пожелать здоровья, удачи и победы сборной России в групповом турнире отбора ЧМ-2022, и закончить этот отбор на первом месте в турнирной таблице группового турнира в - своей группе-Н.
Ф.Смолов тот игрок, который нужен сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ, и особенно в матче со сборной Хорватии, в котором будет решаться, какая из команд закончит отбор на ЧМ на первом месте в турнирной таблице, которое позволит быть участником ЧМ, а которая на втором, и которой предстоит бороться в матчах плей-офф за путёвку на ЧМ с сильными соперниками, которые отдадут все силы, играя на пределе своих возможностей за путёвку на ЧМ-2022 в Катаре...
Хочется пожелать здоровья, удачи и победы сборной России в групповом турнире отбора ЧМ-2022, и закончить этот отбор на первом месте в турнирной таблице группового турнира в - своей группе-Н.
Отличная новость для всех любителей футбола и тем кто хотел бы видеть в составе сборной этого футболиста . Есть задачи и в Локомотиве где играет Фёдор и в сборной за которую он заявлен . И он является ключевым игроком этих двух команд . Очень бы хотелось видеть его в оптимальной форме перед ответсвенными встречами со сборной Кипра и особенно с командой Хорватии , где будет решаться очень многое , спор за первую строчку в турнирной таблицы и прямой выход на Чемпионат мира 🌍. Но если честно, то на мой взгляд у Фёдора в игре произошёл небольшой спад , где он перестал забивать играя за свой клуб Локомотив 🚂, да и физически немного сдал. А ведь сборная играет по схеме с одним нападающим , и уж очень как-то тревожно становится за его физическую готовность к этим матчам . Но если в первом матче со сборной Кипра можно будет и без Фёдора сыграть, то со сборной Хорватии он должен будет обязательно помочь нашей команде. От себя хочется пожелать только здоровья и хорошей готовности к этим очень важным для сборной и для всей страны матчам .
Удачи тебе Фёдор со сборной России и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
Отличная новость для всех любителей футбола и тем кто хотел бы видеть в составе сборной этого футболиста . Есть задачи и в Локомотиве где играет Фёдор и в сборной за которую он заявлен . И он является ключевым игроком этих двух команд . Очень бы хотелось видеть его в оптимальной форме перед ответсвенными встречами со сборной Кипра и особенно с командой Хорватии , где будет решаться очень многое , спор за первую строчку в турнирной таблицы и прямой выход на Чемпионат мира 🌍. Но если честно, то на мой взгляд у Фёдора в игре произошёл небольшой спад , где он перестал забивать играя за свой клуб Локомотив 🚂, да и физически немного сдал. А ведь сборная играет по схеме с одним нападающим , и уж очень как-то тревожно становится за его физическую готовность к этим матчам . Но если в первом матче со сборной Кипра можно будет и без Фёдора сыграть, то со сборной Хорватии он должен будет обязательно помочь нашей команде. От себя хочется пожелать только здоровья и хорошей готовности к этим очень важным для сборной и для всей страны матчам .
Удачи тебе Фёдор со сборной России и больших Успехов !!! Всем Добра !!!