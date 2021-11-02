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Второй тест Смолова на коронавирус показал отрицательный результат

вчера, 10:30

Елена Болотова, менеджер нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, рассказала о состоянии футболиста. Несколько дней назад появилась информацию о том, что форвард заразился коронавирусом.

Второй тест Фёдора [на коронавирус] отрицательный.

Таким образом, Смолов сможет сыграть за сборную России в матчах против Кипра и Хорватии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:54
Кто бы как не относился к Смолову, но я не помню матча, где он просто номер отбывал, а тем более не хотел ехать в сборную, как кто-то. Сейчас не будет Феди - останется вообще Сергеев из игроков того же плана в нападении. У Зе немного другая роль на поле.
Союзник противников
Союзник противников ответ ABir (раскрыть)
вчера в 13:47
Клинический анализ крови даёт,а тут из гортани берут,чтобы не пролететь.А тут действительно близко к 50 процентам,что весьма удобно для манипулирования.Нас же не посвящают в тайны процесса.А так пофиг-пусть бегает,лишь бы полезен был.Вот и увидим его состояние.
Futurista
Futurista
вчера в 12:11
А третий?)...
Чист
Чист
вчера в 11:52
можно подумать что у нащей сборной всё держится на Смолове -что он сделал -что он есть что нет никакого толку -уж лучше Агаларова попробовали бы - пролетим мы с этим Соловым как пить дать
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Второй тест Смолова на коронавирус показал отрицательный результат.
Отличная новость для всех любителей футбола и тем кто хотел бы видеть в составе сборной этого футболиста . Есть задачи и в Локомотиве где играет Фёдор и в сборной за которую он заявлен . И он является ключевым игроком этих двух команд . Очень бы хотелось видеть его в оптимальной форме перед ответсвенными встречами со сборной Кипра и особенно с командой Хорватии , где будет решаться очень многое , спор за первую строчку в турнирной таблицы и прямой выход на Чемпионат мира 🌍. Но если честно, то на мой взгляд у Фёдора в игре произошёл небольшой спад , где он перестал забивать играя за свой клуб Локомотив 🚂, да и физически немного сдал. А ведь сборная играет по схеме с одним нападающим , и уж очень как-то тревожно становится за его физическую готовность к этим матчам . Но если в первом матче со сборной Кипра можно будет и без Фёдора сыграть, то со сборной Хорватии он должен будет обязательно помочь нашей команде. От себя хочется пожелать только здоровья и хорошей готовности к этим очень важным для сборной и для всей страны матчам .
Удачи тебе Фёдор со сборной России и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:42
Это хорошая новость.
ABir
ABir
вчера в 11:28
Результаты тестов часто дают ошибочные результаты, надо смотреть на самочувствие самого игрока
ОПС
ОПС
вчера в 10:59
И это очень хорошо.
112910415
112910415
вчера в 10:53
и это радует, конечно
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:50
Отрицательный тест у Ф.Смолова- это отличная новость!
Ф.Смолов тот игрок, который нужен сборной России в двух оставшихся матчах отбора ЧМ, и особенно в матче со сборной Хорватии, в котором будет решаться, какая из команд закончит отбор на ЧМ на первом месте в турнирной таблице, которое позволит быть участником ЧМ, а которая на втором, и которой предстоит бороться в матчах плей-офф за путёвку на ЧМ с сильными соперниками, которые отдадут все силы, играя на пределе своих возможностей за путёвку на ЧМ-2022 в Катаре...

Хочется пожелать здоровья, удачи и победы сборной России в групповом турнире отбора ЧМ-2022, и закончить этот отбор на первом месте в турнирной таблице группового турнира в - своей группе-Н.
beefs
beefs
вчера в 10:38
да Федя уже не тот, так что от него пользы немного...
Cat01
Cat01
вчера в 10:34
Это уже лучше
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:32
Факт, который радует!!!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!
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