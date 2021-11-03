Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). 36-летний португалец отметился дублем, свой второй гол он забил на 91-й минуте.
«Мы верим до конца. Мы сделаем всё, чтобы достичь наших целей! Мы — „красные дьяволы“», — написал Роналду.
Удачи, К.Роналду, радуй болельщиков своей игрой, своими очередными рекордами, футбольного долголетия тебе, как игроку, а, возможно, в будущем и главному тренеру...
Удачи, К.Роналду, радуй болельщиков своей игрой, своими очередными рекордами, футбольного долголетия тебе, как игроку, а, возможно, в будущем и главному тренеру...