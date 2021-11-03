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Роналду опубликовал эмоциональный пост после дубля в матче с «Аталантой»

вчера, 08:10
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в инстаграме после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2). 36-летний португалец отметился дублем, свой второй гол он забил на 91-й минуте.

«Мы верим до конца. Мы сделаем всё, чтобы достичь наших целей! Мы — „красные дьяволы“», — написал Роналду.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:59
Что ни говори, а матч вытащил, факт.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:07
Износилование???
Это Криштьяну Роналду известный на весь мир футболист и миллиардер,ему и так дадут!
Так что носиловать не надо!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:24
Обычная проститутка, которая пошла с ним в номер и решила потом хайпануть
протон
протон
вчера в 11:47
Роналду и с подругой двойню ждёт и с клубом дубль отмечает
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 11:42
По этому он Кардинал 🎩🦯.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:23
Ты прав. Изнасилование девушки в Лас Вегасе ему простили
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:09
Да просто твой кумир, вот ты и пишешь так.
А еще играл за твой любимый Реал, не так ли?)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:52
В пятёрку он войдёт заслуженно, а вот выиграть ЗМ нет. Левандовски заслужил как и Месси.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 10:50
Пусть нарушит закон тогда, посмотрим всё ли дозволено 😀
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:48
Величайший футболист, ему дозволено всё.
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:39
Успехов Рональду!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:23, ред.
В 36 лет играть в АПЛ, и при этом быть лидером в команде, забивая в ЛЧ два мяча в ворота соперника, "вырывая" ничью для своей новой команды, команды которая поверила и пригласила 36-летнего игрока, который оказался не нужен новому главному тренеру в его бывшей команде... Игрок который достоен уважения, как бы кто к нему не относился... К.Роналду живёт футболом, и живёт яркой полноценной жизнью в футболе, делая результат в очередном матче ЛЧ, он не просиживает на скамейке запасных...он играет на результат команды... В игре, в эмоциях, выкладываясь максимально в каждой игре, и похоже, не собирается в ближайшее время куда-то ехать, чтобы заработать побольше денег, и не собирается завершать футбольную карьеру в качестве игрока в европейской топ-лиге...

Удачи, К.Роналду, радуй болельщиков своей игрой, своими очередными рекордами, футбольного долголетия тебе, как игроку, а, возможно, в будущем и главному тренеру...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:08
Да своим голам он только рад, командные успехи, которых пока нет - вторичное.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Пример для подражания в свои 36 лет, для наших уставших !!!
Респект и Уважение тебе Рон !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:05
Зато есть очередная самопрезентация нарцисса.
Союзник противников
Союзник противников ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:05
Ты лучше не нарцисса читай,а восторг на ветке его фанатов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:03
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 09:40
    После этого, и после стольких матчей, нужно создать специальную группу(Тайм/матч - хозяева/Роналду, тайм/матч - гости/ Роналду дубль...).
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:27
    Роналду как всегда на высоте - молодец ничего не скажешь!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 09:17
    высококвалифицированный специалист, однако !
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 08:53
    Пока Месси и другие претендуют на Золотой мяч, благодаря двум голам Роналду -МЮ не проигрывает в ЛЧ...
    Может уже надо и Роналду включить в список претендентов в первую пятёрку?!
    drug01
    drug01
    вчера в 08:49
    Какая радость!!!?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:39
    В общем спас команду.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 08:38
    А победы то все равно нет.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 08:29
    Рональду не был бы Рональду если бы чего чего такого не выдумал.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 08:26
    И благодаря Роналду Сульшер все еще цепляется за тренерское кресло.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:22
    Криш молодец,и здесь лидер
    beefs
    beefs
    вчера в 08:21
    Рон знает что нужно делать...
    Gahi
    Gahi
    вчера в 08:20
    Молодец, отличный результат Роналду в этом матче, дал слово что нужно поддержать тренера команды и слово держит, вот так и нужно всем играть. Удачи
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 08:14
    Какой эмоциональный!
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