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Холдинг «Ман Сити» вёл переговоры о покупке акций «Зенита» и «Сочи»

вчера, 20:44

Представители компании City Football Group (CFG), которая владеет «Манчестер Сити», проявляла интерес к нескольким российским клубам до пандемии коронавируса.

Утверждается, что до пандемии коронавируса представители компании общались с «Зенитом» и «Сочи» на предмет приобретения акций.

Сегодня стало известно, что CFG ведет переговоры о покупке 20% акций «Спартака».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:18
Зениту это не нужно. У него есть Газпром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 00:15
Оренбург ещё в прошлом сезоне должен был выходить. Результат помнишь?
Думаешь, что-то изменится за этот год?Лично я не ф курсе насчёт строительства...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:29
Зачем им это? Вон Ростов купите из него можно вылепить сильного конкурента москвачам и питерским
4RT
4RT
вчера в 23:11
Чувакам дали задание,купить 20% чего нибудь 😁
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:52
зачем им клуб из кавказа? где даже еврокубки не хотят проводить , не говоря о том что в шортах элементарно ходить нельзя.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:39
Пускай лучше купят Уфу или Ростов и сделают топ командной вот тогда зауважаем шейхов а так все это фигня
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:28
Зенит, Спартак, Сочи... Может ведь "чемпионат" они выкупят?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:03
Очень сомнительная информация, мне кажется. Думаю, что они купили какой-нибудь клуб из Кавказа, вместо этих.
kust07
kust07
вчера в 21:57
    makkie
    makkie
    вчера в 21:53
    Сейчас бы шейхи еще акции Зенита покупали :)
    particular
    particular
    вчера в 21:52
    А тем временем, Урал и Уфа жадно прислушиваются к информационной трескотне, не желая пропустить сообщения об интересе к ним людей с песчаных барханов 😉
    протон
    протон
    вчера в 21:50
    20% Спартака это шея или окорок?
    Конь 666
    Конь 666
    вчера в 21:35
    Ага. И шейхи спартак. Ну-ну. Всё туда же
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 21:24
    Наши слишком много запросили.
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 21:22
    Не доверяю я этим арабам🥴
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    вчера в 21:09
    Фтопку эти бесовские бумаги!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Вот тогда и состоится классическая сделка :Три в одном.Как хреновый растворимый кофе.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:02
    Хорошо бы со "Спартаком" срослось!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:59
    Усех,усех у нас шейхи купляють! Любят сибирские морозы и полугодовую распутицу.
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    вчера в 20:52
    Шейхи знает что такое Газпром?!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 20:50
    Даже шейхи уже знают как Зенит связан с Сочи и что их акции надо покупать только вместе)) Хотя у нас все уже давно смирились с этим. А в следующем сезоне в РПЛ ещё и Оренбург выйдет
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:48
    Бред какой-то, они наверняка хотели купить "Красаву"!!!
    Cat01
    Cat01
    вчера в 20:45
    Это хорошо
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