Холдинг «Ман Сити» вёл переговоры о покупке акций «Зенита» и «Сочи»

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вчера, 20:44

Представители компании City Football Group (CFG), которая владеет «Манчестер Сити», проявляла интерес к нескольким российским клубам до пандемии коронавируса.

Утверждается, что до пандемии коронавируса представители компании общались с «Зенитом» и «Сочи» на предмет приобретения акций.

Сегодня стало известно, что CFG ведет переговоры о покупке 20% акций «Спартака».