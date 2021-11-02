Холдинг «Ман Сити» вёл переговоры о покупке акций «Зенита» и «Сочи»

Представители компании City Football Group (CFG), которая владеет «Манчестер Сити», проявляла интерес к нескольким российским клубам до пандемии коронавируса.
Утверждается, что до пандемии коронавируса представители компании общались с «Зенитом» и «Сочи» на предмет приобретения акций.
Сегодня стало известно, что CFG ведет переговоры о покупке 20% акций «Спартака».
Думаешь, что-то изменится за этот год?Лично я не ф курсе насчёт строительства...
Думаешь, что-то изменится за этот год?Лично я не ф курсе насчёт строительства...