Шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака»

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вчера, 19:19

Шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака».

Речь идёт о приобретении примерно 20% акций клуба. Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group.

Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.