Шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака»

Шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака».
Речь идёт о приобретении примерно 20% акций клуба. Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group.
Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.
"Объявление в газете: Красивая молодая девушка, параметры 90-60-90, ищет приключений на свои вторые 90"..
На кой бес им сплющились эти 20%, это же не только не контрольный, но и даже не блокирующий пакет, что они делать с ним собираются?
Если только получить 20% выручки от продажи клуба?
Но они не в курсе, видимо, что на такого рода сделках в России даже старый мошенник Сорос и тот пролетел как фанера над Парижем, до сих пор ужасно злицца)
Или, может, эти шейхи брали мастер-класс выгодных сделок в России у Фиорентины?
Тогда ребятам предстоит ещё многое узнать..)))
"Объявление в газете: Красивая молодая девушка, параметры 90-60-90, ищет приключений на свои вторые 90"..
На кой бес им сплющились эти 20%, это же не только не контрольный, но и даже не блокирующий пакет, что они делать с ним собираются?
Если только получить 20% выручки от продажи клуба?
Но они не в курсе, видимо, что на такого рода сделках в России даже старый мошенник Сорос и тот пролетел как фанера над Парижем, до сих пор ужасно злицца)
Или, может, эти шейхи брали мастер-класс выгодных сделок в России у Фиорентины?
Тогда ребятам предстоит ещё многое узнать..)))