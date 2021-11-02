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Шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака»

вчера, 19:19

Шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака».

Речь идёт о приобретении примерно 20% акций клуба. Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group.

Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:01
Слишком утятиной попахивает. Клуб приносит ежегодные убытки. Зачем шейхам вкладываться в "минус". Да и источник — 100% прокремлёвский.
n272nm
n272nm ответ Мясо69 (раскрыть)
сегодня в 01:45
"Ну а что, у Спартака самый большой в России и один из самых больших в Европе актив - армия преданных болельщиков"(С)

Леня Федун смотрит на тебя с сакраментальной улыбкой. Он в восторге от такого актива, бугага:)))))
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:54
Отлично! И зениту пипец.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:01
Зато нефть пьют . И даже не закусывают ! )))
steelhead
steelhead
вчера в 22:19, ред.
А шейхи в курсе, что единственным более-менее некриминальным источником дохода российского клуба в РПЛ является плата за трансляции, в этом году это 64 млн рублей, плюс что-то там от места клуба в чемпе? Ну пусть 100 млн. рублей. Про билетную программу не надо, это смешно, даже на содержание стадиона не наскребешь. А дальше - криминал, бюджет, спонсорство (тут комбинация криминал+бюджет). Да и в курсе они, чо уж там.
d1metras
d1metras
вчера в 21:51
хоть бы получилось!!! хуже точно уже не будет!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:33
Было бы круто но верится с трудом.
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Чушь. Шейхи свинину не едят. Федун уже в панике принялся фейки сочинять.
berda2003
berda2003
вчера в 21:15
шейхи из башкирии? зарема скоро додавит... молодец, пора...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:09
Просто заводят дружбу через акции Спартака.
LOpp
LOpp
вчера в 21:03
Неужели всё-таки дошло мое письмо до Деда Мороза.
Мясо69
Мясо69
вчера в 20:58
Ну а что, у Спартака самый большой в России и один из самых больших в Европе актив - армия преданных болельщиков.
Ну а в кого ещё вкладываться в России? Все остальные, это команды местного уровня! (пускай хоть и чемпионы) Нет, остальные варианты, - это только глоров плодить...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:58, ред.
видать хотят сидеть в первом ряду во время внутриклубных перформансов госпожи Заремы))) ахаха
наблюдать воочию этот большой театр, видимо - другую причину увидеть здесь сложно, если вообще возможно))
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:34, ред.
Враки. Нереально. Не в этой вселенной.
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
Нет дыма без огня, раз зашевелились прозондировать почву под ногами владельцев клуба, зачет есть интерес у нескольких желающих приобрести народную команду. Всегда начинают с малого с 20% а дальше остальные приберут к рукам, если почувствуют что стоящий проект. Реклама тоже хороша о сделки клуба, чтобы заинтересовать тех кто ещё не решился принять окончательного решения по команде Спартак, чтобы стать его владельцем.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:30
Основатель футбольного клуба, именуемого сегодня Манчестер Сити, родилась в 1855 году. Анна Коннелл была дочерью священника Петра I в Харрогите Артура Коннелла. В 1865 году её отец получил место ректора англиканской Церкви святого Марка в Уэст-Гортоне...
Ну раз ЭТО мусульманам можно, то 20% свинины им не повредит...только бизнес)...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:29
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:25
А, что так можно было?
Kokurrr
Kokurrr
вчера в 20:25
Похоже развели шейхов, под видом акций Лукойла впарили акции Спартака)
Скажите им уже что это не одно и то же)
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:23, ред.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:19
    Шейхи, владеющие Манчестер Сити, могут купить часть акций Спартака...а могут и не купить...

    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    вчера в 20:18, ред.
    Зачем такие сложные версии? Это фейк, созданный в офисе Спартака для подъема интереса к клубу и мнимого подъема его стоимости. А что, а вдруг....? Сказал себе Федун
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:13
    У них деньги верблюды не едят, а у Федуна на нормального тренера не хватает.
    particular
    particular
    вчера в 20:03, ред.
    У некоторых может закружится голова и подломиться ноги от появившихся, якобы, интересов и перспектив в еврофутболе 🤣️
    баск
    баск
    вчера в 19:49
    Шо за шейхи такие у МанСити, прям как блондинка из анекдота-
    "Объявление в газете: Красивая молодая девушка, параметры 90-60-90, ищет приключений на свои вторые 90"..

    На кой бес им сплющились эти 20%, это же не только не контрольный, но и даже не блокирующий пакет, что они делать с ним собираются?
    Если только получить 20% выручки от продажи клуба?
    Но они не в курсе, видимо, что на такого рода сделках в России даже старый мошенник Сорос и тот пролетел как фанера над Парижем, до сих пор ужасно злицца)

    Или, может, эти шейхи брали мастер-класс выгодных сделок в России у Фиорентины?
    Тогда ребятам предстоит ещё многое узнать..)))
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 19:47
    Дожилися,клубы продаем каким-то арабам!!!
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 19:46
    Шейх сказал "Зарема открой личико "
    YVG
    YVG
    вчера в 19:45, ред.
    Очень смешно. Шейхи потом в скандалах погрязнут.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 19:42
    Вам также добра. По поводу первого вопроса - нет, не уверен, что группа будет. Но если так случится - значит не судьба.
    Что касается второго вопроса - по поводу тех кто кричал - скажу честно, я на сайте достаточно недавно, и по никам их не знаю. При этом своё мнение я выразил в прошлом месяце. В любом случае если человек просит равных возможностей, а после в кусты - это неправильно.
    Что же касается вызова Gor Ter-Aristacessian. Во-первых данный игрок на сайте ещё меньше чем я, и мог не знать про группу. И во-вторых, хочу чтобы меня поняли правильно, я не считаю его победу несправедливой и прочее в том же духе. Он молодец, выиграл справедливо, нигде не нарушая правила и я совершенно искренне его с этим поздравляю. Но! Он заявил, что выигрывает не благодаря большому количеству очков для ставок (мы все стараемся заработать как можно больше сырья, и это нормально), а исключительно благодаря своему умению приведя при этом аргументы с которыми я не согласен. Поэтому я и предлагаю ему перейти в эту группу - показать свой талант на практике.
    В любом случае никого не хотел обидеть.
    Всем мир!
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 19:41
    Шутка? 20% на остальные деньги не хватает
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