Колосков: «Матч „Локомотива“ — образец игры для клубов РПЛ в еврокубках»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом» (1:1).

Игра мне понравилась — она пролетела в один миг, с удовольствием её посмотрел. «Локомотив» владел преимуществом и выглядел более мастеровитым и тактически обученным, чем «Галатасарай». Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить «Локомотив» и сказать, что их сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках. Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь всё было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру. У «Галатасарая» упертые, волевые футболисты, но «Локо» превзошел их в этом компоненте и не уступил ни одного метра поля без борьбы. Для победы не хватило удачи: в последнем голевом моменте все было очень близко, но немного не повезло.

Что касается перспектив «Локомотива» в Лиге Европы, то главное сохранить такую игру и характер. Сейчас травмированные игроки поправятся, и, если Бог милует и команда будет в полном составе, то я думаю, что они могут выиграть оставшиеся игры и бороться за выход из группы. Но, безусловно, в других командах тоже не фраера играют, поэтому тяжело сказать. Но по сегодняшней игре есть все основания полагать, что они как минимум займут третье место и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций.