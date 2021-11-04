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Колосков: «Матч „Локомотива“ — образец игры для клубов РПЛ в еврокубках»

вчера, 23:44
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы между «Галатасараем» и «Локомотивом» (1:1).

Игра мне понравилась — она пролетела в один миг, с удовольствием её посмотрел. «Локомотив» владел преимуществом и выглядел более мастеровитым и тактически обученным, чем «Галатасарай». Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить «Локомотив» и сказать, что их сегодняшняя игра — это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках. Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь всё было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру. У «Галатасарая» упертые, волевые футболисты, но «Локо» превзошел их в этом компоненте и не уступил ни одного метра поля без борьбы. Для победы не хватило удачи: в последнем голевом моменте все было очень близко, но немного не повезло.

Что касается перспектив «Локомотива» в Лиге Европы, то главное сохранить такую игру и характер. Сейчас травмированные игроки поправятся, и, если Бог милует и команда будет в полном составе, то я думаю, что они могут выиграть оставшиеся игры и бороться за выход из группы. Но, безусловно, в других командах тоже не фраера играют, поэтому тяжело сказать. Но по сегодняшней игре есть все основания полагать, что они как минимум займут третье место и продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:51
хороший уровень показали, всегда бы такой
berda2003
berda2003
сегодня в 11:06
вместо того чтобы лечить - дают ему возможность плести всякую х...й...ю...
зачем издеваться над больным?..
Ayawrik
Ayawrik
сегодня в 08:46
Маразматик
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:39
С последнего места ведь не ушли.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:05
Слабые отмазки.(
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:25
Образец обычно берут с победных матчей, а не с вымученных матчей
Gahi
Gahi
сегодня в 03:53
Нужно ставить максимальные задачи и стараться побеждать. Удачи
арсениум
арсениум
сегодня в 03:37
Почётный президент РФС говорит "не фраеры какие-то"...... сильно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:34
Достойная ничья - это конечно хорошо, но шансы на плей-офф Лиги Европы на этом практически заканчиваются.
BLUM
BLUM
вчера в 23:56
нашел чем гордиться...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:55
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:52
    Образец? Голы где?
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