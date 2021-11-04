Шишкарев: «Не хочу верить, что в „Спартаке“ идёт „слив“ тренера»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о неудачных результатах «Спартака».
Повод для позитивного настроя есть всегда. На футболистов и тренера уже вылилось столько негатива, такая обструкция идет со стороны болельщиков… Все же в «Спартаке», думаю, мужики с характером, мужики самолюбивые, мужики, которые готовы доказать самим себе прежде всего, и всем остальным, что все произошедшее ранее — череда случайностей.
Я жду серьезной борьбы, практически уверен, что минимум будет ничья [с «Лестером»], а при определенном раскладе можно увезти и победу.
То, что команда не рассыплется и не развалится, я уверен. Иначе непонятно что происходит, возможно, тогда точно идет какой-то «слив» тренера и репутации, но в такое я не хочу верить. До конца верю, что мужчина остается мужчиной, а в данном случае мужской коллектив будет бороться за достойный результат.
Футболисты «Спартака» умеют играть в футбол, забивали по три мяча «Наполи» и «Лестеру», но все зависит от настроя, спортивной злости. Вокруг них такой хайп сейчас поднят, их уже злить не надо.
а на полях -тумаками,
смело идём мы вперёд,
только куда,кто поймёт?
а на полях -тумаками,
смело идём мы вперёд,
только куда,кто поймёт?
Одна экспертница ляпнула, что Руй для неё не тренер и понеслось.
Игроки всё видят и чувствуют. Когда они бьются за тренера - это видно на поле. Когда у них на уме пофигизм и недовольства - тоже видно. Сейчас происходит второе. И продолжится вплоть до увольнения Руй Витории.
Одна экспертница ляпнула, что Руй для неё не тренер и понеслось.
Игроки всё видят и чувствуют. Когда они бьются за тренера - это видно на поле. Когда у них на уме пофигизм и недовольства - тоже видно. Сейчас происходит второе. И продолжится вплоть до увольнения Руй Витории.