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Шишкарев: «Не хочу верить, что в „Спартаке“ идёт „слив“ тренера»

вчера, 15:49

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о неудачных результатах «Спартака».

Повод для позитивного настроя есть всегда. На футболистов и тренера уже вылилось столько негатива, такая обструкция идет со стороны болельщиков… Все же в «Спартаке», думаю, мужики с характером, мужики самолюбивые, мужики, которые готовы доказать самим себе прежде всего, и всем остальным, что все произошедшее ранее — череда случайностей.

Я жду серьезной борьбы, практически уверен, что минимум будет ничья [с «Лестером»], а при определенном раскладе можно увезти и победу.

То, что команда не рассыплется и не развалится, я уверен. Иначе непонятно что происходит, возможно, тогда точно идет какой-то «слив» тренера и репутации, но в такое я не хочу верить. До конца верю, что мужчина остается мужчиной, а в данном случае мужской коллектив будет бороться за достойный результат.

Футболисты «Спартака» умеют играть в футбол, забивали по три мяча «Наполи» и «Лестеру», но все зависит от настроя, спортивной злости. Вокруг них такой хайп сейчас поднят, их уже злить не надо.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:40
Федя, в смысле Федун? Так Зарема на его горизонте появилась недавно, а СпаМ он мучает уже много-много лет.
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:19
учтите что федя подкаблучник еще, а на счет всей ситуации напишу отдельную статью, там просто детектив.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:06
Почему все говорят, что в СпаМе творится чёрт знает что? Во первых, знает не чёрт, а Федун. И делает он это СОЗНАТЕЛЬНО! В это трудно поверить, но это так. Посмотрите, что стало с тренерами с которыми, в бытность Федуна хозяином, СпаМ занимал второе место, не говоря уже про тренера и игроков, которые выиграли золото. Федун их награждал пинком под зад! Вот и задумайтесь, почему он ТАК поступал с теми, кто хоть мало-мальски претендовал на успех?
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:36
Там не сливать, а смывать пол-команды надо.
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:16
Там столько вариантов почему, черт пойми что там вообще происходит начиная от Заремки, и Федуном
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:14
А что плохого для футболистов сделал Руй, чтобы его сливать?
протон
протон
вчера в 18:29
Вполне может быть слив.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:03
Спаянная матюками
а на полях -тумаками,
смело идём мы вперёд,
только куда,кто поймёт?
makkie
makkie
вчера в 18:00
К сожалению, кампания против Витории началась летом.
Одна экспертница ляпнула, что Руй для неё не тренер и понеслось.
Игроки всё видят и чувствуют. Когда они бьются за тренера - это видно на поле. Когда у них на уме пофигизм и недовольства - тоже видно. Сейчас происходит второе. И продолжится вплоть до увольнения Руй Витории.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:29
По всей вероятности так оно и есть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:44
Тренер сам себя сливает
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
Да там нужно сливать больше пол команды, а не тренера .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
А он идёт...
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