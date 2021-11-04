Шишкарев: «Не хочу верить, что в „Спартаке“ идёт „слив“ тренера»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался о неудачных результатах «Спартака».

Повод для позитивного настроя есть всегда. На футболистов и тренера уже вылилось столько негатива, такая обструкция идет со стороны болельщиков… Все же в «Спартаке», думаю, мужики с характером, мужики самолюбивые, мужики, которые готовы доказать самим себе прежде всего, и всем остальным, что все произошедшее ранее — череда случайностей.

Я жду серьезной борьбы, практически уверен, что минимум будет ничья [с «Лестером»], а при определенном раскладе можно увезти и победу.

То, что команда не рассыплется и не развалится, я уверен. Иначе непонятно что происходит, возможно, тогда точно идет какой-то «слив» тренера и репутации, но в такое я не хочу верить. До конца верю, что мужчина остается мужчиной, а в данном случае мужской коллектив будет бороться за достойный результат.

Футболисты «Спартака» умеют играть в футбол, забивали по три мяча «Наполи» и «Лестеру», но все зависит от настроя, спортивной злости. Вокруг них такой хайп сейчас поднят, их уже злить не надо.