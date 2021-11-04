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Вратарь «Балтики»: «Через 2-3 года увидите меня в сборной России»

вчера, 18:23

Голкипер «Балтики» и молодёжной сборной России Максим Бориско заявил, что намерен пробиться в состав национальной команды.

Я думаю, что буду первым номером молодёжной сборной в ближайших матчах. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности. Надеюсь, что будет шанс сыграть с Испанией. Мне намного интереснее, когда у вратаря много работы. Думаю, через два-три годика вы меня увидите в сборной России, когда у меня будет достаточно игровой практики в РПЛ.

В нынешнем сезоне Бориско провёл 13 матчей за «Балтику», пропустив 8 голов. Голкипер отстоял 7 матчей на ноль.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 10:54
Основной все равно будет Матвей , а ты возможно и будешь попадать в расширенный список
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 21:46
Исключено,в регионе нет для этого денег.Один раз уже могли,но на них сразу шикнули,и они всё слили.Назначали в своё время "добровольным донором" Балтийскую АЭС,но её так же слили,стоят полуразвалины,остановили строительство.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:14
Мы только ЗА !!!
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:07
На выходах хорошо играет получше чем всякие Максименко и Селихов)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:06
Непонятно что с психологией Максименко. Селихов гораздо устойчивей и он это доказал. В ЛЧ с Ливерпулем в Москве вышел на замену Реброву и противостоял сумасшедшим расстрелам Салаха и компании. и не навалил в штаны. Это дорогого стоит. Макс талант и он это доказал за 2 года в основе. Но что то надломилось в нем. Вратарь все таки на 60 ПРОЦЕНТОВ психология. Он молодой пацан и видит что ВСЕ ПРЕССУЮТ его. Но это Спартак а не Горняк Качканар и надо быть готовым к таким испытаниям. Но на данный момент Селихов кто бы его за 7-0 куесосил(а там все оподливились минуты с пятой) достоин номера один в раме. ИМХО..
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:25
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:07
Это как я понял, тот самый Бориско, которым "Спартак" интересуется. Ну держитесь, Селихов с Максименко!
ДСА
ДСА
вчера в 19:41
У него здоровый оптимизм.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Чтото както не верится!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:19
Удачи этому господину. Главное, чтоб не был как Максименко
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:12
Смелое заявление,ну и что ,подождем.
beefs
beefs
вчера в 19:09
нужно запомнить мальчика, поживем увидим на что ты способен...
ABir
ABir
вчера в 19:03
Немного самоуверенно, но плох тот солдат, который не мечтает …
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:01
Хвастун неробкого десятка.
YVG
YVG
вчера в 18:53
Если в спартак не попадет, то шансы есть.
Futurista
Futurista
вчера в 18:47, ред.
Как раз когда уровень сборной опустится до уровня Балтики...
drug01
drug01
вчера в 18:43
Смело сказал
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:33
Прекрасное стремление в РПЛ с Балтикой.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 18:31
Ну тут уже до контракта миллионого в рпл звезду словил...ждите его не в сборной, а в клубах с девочками.
shlomo
shlomo
вчера в 18:27
Красавец....давай выполняй, что задумал....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:24
Амбиции - это здорово! Теперь нужно подтверждать.
Artemon9
Artemon9
вчера в 18:24
В настоящей или в Фифе?
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