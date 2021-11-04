Вратарь «Балтики»: «Через 2-3 года увидите меня в сборной России»

Голкипер «Балтики» и молодёжной сборной России заявил, что намерен пробиться в состав национальной команды.

Я думаю, что буду первым номером молодёжной сборной в ближайших матчах. Сухие победы над Мальтой, Северной Ирландией и Литвой добавили уверенности. Надеюсь, что будет шанс сыграть с Испанией. Мне намного интереснее, когда у вратаря много работы. Думаю, через два-три годика вы меня увидите в сборной России, когда у меня будет достаточно игровой практики в РПЛ .