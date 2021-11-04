Гленн Бейл: «Я знаю несколько русских слов, которые нужны мне на поле»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал, как проходит его адаптация в России.

Адаптация прошла отлично! Мне все очень нравится. Когда я приехал, была отличная погода, дружная команда. Правда, сейчас становится холоднее, а из-за локдауна немного скучно. Но мы много выигрываем, поэтому я счастлив!

Больше всего я общаюсь с нашим вратарем Фроловым. Также часто общаюсь с Пиняевым, Иванисеней, Бегичем и, конечно, с Зеффаном. Все они говорят по-английски, поэтому нам очень легко и просто общаться. С другими игроками немного сложнее. Но, естественно, что во время матча я много общаюсь с Ежовым. У нас получается некая комбинация русского и английского языков. Также с Черновым много говорим на поле, когда он играет на позиции правого центрального защитника. Это те люди, с кем я больше всего общаюсь.

Я знаю несколько русских слов, которые нужны мне на поле. Также те слова, которые нужны, чтобы заказать еду или что-то в таком духе. Но сейчас в связи с локдауном я никуда не выхожу, поэтому изучать русский язык мне сложнее.

Чем занимаюсь в свободное время? Иногда я гуляю по Загородному парку. Там много отличных мест, где я могу прогуляться по вечерам. Перед локдауном я ходил ужинать в несколько ресторанов.