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Гленн Бейл: «Я знаю несколько русских слов, которые нужны мне на поле»

вчера, 22:02

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, как проходит его адаптация в России.

Адаптация прошла отлично! Мне все очень нравится. Когда я приехал, была отличная погода, дружная команда. Правда, сейчас становится холоднее, а из-за локдауна немного скучно. Но мы много выигрываем, поэтому я счастлив!

Больше всего я общаюсь с нашим вратарем Фроловым. Также часто общаюсь с Пиняевым, Иванисеней, Бегичем и, конечно, с Зеффаном. Все они говорят по-английски, поэтому нам очень легко и просто общаться. С другими игроками немного сложнее. Но, естественно, что во время матча я много общаюсь с Ежовым. У нас получается некая комбинация русского и английского языков. Также с Черновым много говорим на поле, когда он играет на позиции правого центрального защитника. Это те люди, с кем я больше всего общаюсь.

Я знаю несколько русских слов, которые нужны мне на поле. Также те слова, которые нужны, чтобы заказать еду или что-то в таком духе. Но сейчас в связи с локдауном я никуда не выхожу, поэтому изучать русский язык мне сложнее.

Чем занимаюсь в свободное время? Иногда я гуляю по Загородному парку. Там много отличных мест, где я могу прогуляться по вечерам. Перед локдауном я ходил ужинать в несколько ресторанов.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:32
Захочет, научится.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:06
Похвальное стремление выучить сложный русский язык. Россиянин Фернандес почти десять лет живет в России, а русский так и не выучил.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:57
Ну эти слова все знают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:55
Вправо,ё...
Влево,бл...
Стой,су...
Куда побежал,ба...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:54
Элизабет Оуэлсен их тоже знает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:17
Эта книга поможет понять, что хотят от футболиста на поле в РПЛ.
beefs
beefs
вчера в 22:15
Если задержишься, ребята научат русскому языку...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:11
Я догадываюсь какие слова он знает.
протон
протон
вчера в 22:06
Пожалуй пару матерных слов, что необходимы на поле и выучил)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:02
Надо учить язык страны, там где ты играешь.
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