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Сёмин: «Полный матч Миранчуку в „Аталанте“ не давали почти ни разу!»

вчера, 14:47

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Сейчас Миранчук вызван в национальную сборную, и для него это очень хороший шанс о себе заявить и переломить ситуацию в клубе. Всем людям, которые в него не верят, в том числе в какой-то степени и Гасперини, там будет возможность показать, что он — футболист высокого уровня.

Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:39
"...но полный матч Алексею не давали почти ни разу..."

Что в этом удивительного? Средний игрок с такой же физикой, которая не нужна на весь матч, а только на подстраховку.
shur
shur
вчера в 18:05
...назовите хоть одного игрока России работающего все 90 минут, это вам
не АПЛ ребятушки!!! Только хохмить не надо, по чесноку?!
ДСА
ДСА
вчера в 15:45
Похоже доверия он не заслужил.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:42
Из Бергамо надо уезжать.
Cat01
Cat01
вчера в 15:22
Это очень плохо
112910415
112910415
вчера в 15:20
но заговора здесь нет
амурец
амурец ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:05
Месси сидит из за своей бесполезности, а Миранчуку не дают шанса
амурец
амурец
вчера в 15:03
Гасперини его видит каждый день, го просто у него личная неприязнь к Миранчуку, и даёт он ему минут 10 не более
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:56
Миранчука в сборную вызывают уже далеко не первый раз, но увы. пока он резервист реально. Так что Гасперини, видит его каждый день и тренеру понятно, что это игрок обоймы однозначно, а не основы. А обойма в любом клубе нужна, как нам с тобой заначка.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:54
А должны были? В условиях контракта такого не было.Даже Месси посиживает на лавке периодически,а скоро будет на постоянке.
beefs
beefs
вчера в 14:50
ну да, Гасперини его каждый день видит, а игра за сборную перевернет его взгляды, не пори чушь......
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:50
Значит не убедил.
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