Сёмин: «Семак — лучший тренер в РПЛ».

Экс-наставник «Локомотива» похвалил главного тренера «Зенита» .

Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал в матчах с «Ювентусом».