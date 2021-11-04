Сёмин: «Семак — лучший тренер в РПЛ».

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал в матчах с «Ювентусом».
Хотя, он редко удивляет публику какими-то тактическими изысками или умелым реагированием на события в поле... Просто тренер...
А вот там где надо выпрыгнуть из штанов для достижения результата - тут его магия, как правило, куда-то исчезает...
Т.ч. в РПЛ он может и достоин дифирамбов... Но не более...
Хотя, он редко удивляет публику какими-то тактическими изысками или умелым реагированием на события в поле... Просто тренер...
А вот там где надо выпрыгнуть из штанов для достижения результата - тут его магия, как правило, куда-то исчезает...
Т.ч. в РПЛ он может и достоин дифирамбов... Но не более...