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Сёмин: «Семак — лучший тренер в РПЛ»

вчера, 14:20

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал в матчах с «Ювентусом».

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:51
Понимаю, что и сейчас норм состав. Но тогда Боаш взял команду с Халком,Витселем,Гараем,Гарсией. И при всем уважении к Азмуну - он не уровень того Халка. А два бразильца - совсем не те полузащитники
ZaZizu
ZaZizu ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:51
Я смотрю Палыч и тут разошёлся)
УЕСКА
УЕСКА ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 21:48
У Зенита и сейчас состав приличный. Есть Азмун на которого топ клубы претендуют, Малком из Барсы куплен за 40 млн, олимпийского чемпиона Клаудиньо подписали. Состав настолько хорош что даже Дзюбе не всегда Семак может найти место на поле.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:37
Это ты как специалист знаешь ???)
А Кононов вообще не для примера !)
pomor45
pomor45 ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:23
Значит ты покруче Сёмина будешь.
pomor45
pomor45 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
Только обс.....и Боаша не меньше, чем сейчас Семака. К тому же Сёмин сравнивает Семака с нынешними тренерами, а не со всеми, кто был в истории Зенита и РПЛ.
pomor45
pomor45 ответ ZaZizu (раскрыть)
вчера в 21:17
И где он - Черевченко? Что же такой тренер Химкам ко двору не пришёлся?
pomor45
pomor45 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
вчера в 21:14
Можно и так сказать. Это две стороны одной медали: у лучшей команды и тренер - лучший. Но результаты в ЛЧ указывают на то, что это лучшие среди худших.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:11
У твоего Осинькина потенциал тренера малобюджетной команды - психология такая. Когда их ставят во главе команд-лидеров, они теряются и проваливаются, как, например, Кононов в Спартаке.
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Что вы все на старика напали? Сёмин же не утверждает, что Семак абсолютно хороший тренер, просто по его мнению лучше его в РПЛ тренера нет. Действительно же - нет в РПЛ хороших тренеров. Не в этом ли заключается причина отсталости РПЛ, что среди них даже Семак может стать лучшим? Зенит не по той ли же причине в третий раз становится чемпионом? Итальянский журналист заявил, что наш чемпион - команда зоны вылета Серии А. Разве для такого заявления нет основания? Всё в этом мире относительно. Ресурсы Зенита? так они и до Семака были. У того же Манчини даже большие, чем у Семака. И что? Что получилось у Манчини? Скажете, что дай такие ресурсы любому тренеру в зоне зрения РПЛ и он будет лучше Семака не только в РПЛ, но и в ЛЧ? Держите карман шире. Было уже всяких - никто трижды подряд чемпионом стать не смог. Дело не в Семаке и Зените, а в последовательной деградации РПЛ, в которой происходит бесконечная ротация из тренеров в эксперты и обратно. При этом в роли экспертов они выглядят очень убедительно. Куда всё исчезает, когда вновь становятся тренерами?
Конь 666
Конь 666 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:50
Выводил, рад за них был. Но там и состав был получше.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:47
В РПЛ лучший а в Лиге чемпионов проваливается каждый год. А вот Виллаш Боаш из группы Зенит выводил.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:36
Палыч не с кем не перепутал Семака?)))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:24
Вот именно благодаря ресурсам!
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 20:22
Черевченко посильнее будет!
berda2003
berda2003
вчера в 19:44
ему газ провели бесплатно и не закрыли кран - совсем крыша поехала...
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:16
Семин,не брат Гены Орлова случайно?!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:08
можно далеко не ходить а сделать выводы как играет Зенит и как играет Шахтёр как играют украинские бразильцы и как играют наши бразильцы чемпионаты что наш что их примерно равны я бы даже сказал что РПЛ в среднем посильней будет но Шахтёр играет смело в атакующий футбол с прессингом а Зенит постоянно в обороне да и контратаковать совершенно не умеет а всё почему там тренер Де Дзерби а у нас Семак потому что он якобы лучший за 4 года Зенит не сменил тактики играет по старинке вот и делайте выводы господины Сёмины и остальные но для вас он лучший только вот в чём????
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 19:05
Сёмин на старость лет поехал головой
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:44
Семак может и не разочаровал Сёмина, но в то же время не порадовал и не удивил
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:40
На фоне неудач в еврокубках самое время хвалить и называть Богданыча лучшим.
протон
протон
вчера в 18:21
Палыч опять троллит семака))
minai
minai
вчера в 18:18
Лично я не увидел никакой тренерской мысли в игре с Юве, как и в других.
minai
minai
вчера в 18:06
"И он ничем не разочаровал в матчах с «Ювентусом»"
Ты Юрийпалыч совсем шоле ослеп ?
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:01
Семак тренер средний.С такими игроками можно было летать в космос.😉.УСемака не получается результаты за пределами Russia.Я спросил б у Семина почему у вас не пошёл дело в Ростове? Он ответил б с такими игроками не возможно выходит на поле.😉.) Пардон потому что я их не покупал.)
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:39
А как он это определяет? Состав Зенита объективно сильнейший в РФПЛ...и таких игроков тренировать сможет даже тренер ГАЗМЯСа. А класс тренера может подтвердится если он сможет поднять команду идущую на вылет в верхнюю часть таблицы чемпионата. У Семака нет опыта в других более слабых клубах...и соответственно его тренерские способности глупо определять только по работе в Зените!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:25
Надо было сказать так У Семака лучшая команда!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21, ред.
Сёмин: «Семак — лучший тренер в РПЛ».
Вот в очень многих суждениях и мыслях который высказывает мной много уважаемый Юрий Палыч, соглашаюсь. Но то что Семак , это лучший наш тренер, позволю совсем не согласиться. Есть на сегодняшний день такой тренер как Осинькин , который начал свой тренерский путь с детских школ Северной Осетии. Который и был первым тренером нашего Алана Дзагоева. Который имеет очень большой опыт работы с молодёжью, и который потом много лет проработал во всеми известной академии Канаплёва . И потом вывел команду Крылья Советов из ФНЛ в высший дивизион РПЛ. Команда в первый же свой год выступления в РПЛ имеющая в своём составе воспитаников местного футбола ⚽️ и совсем другого уровня, нежели состав который имеет в своём распоряжении Семак , показывает очень добротный футбол и не теряется среди лидеров команд РПЛ . А качество тренера Семака мы все видим по выступлениям который уже год в еврокубках , имея в своём распоряжении состав с которым можно решать задачи выхода в финальную стадию ЛЧ . Суммарная стоимость состава команды Зенит составляет 174 ляма евро и этот состав сродним нескольких команд РПЛ. А выхлоп на европейских турнирах почти равен нулю . И в чём тогда фишка гения Семака ??? Почему Семак имея в своём распоряжении такой состав, ничего и никогда не добился в Европе. Ответ я думаю лежит на поверхности, он не тренер уровня европейских турниров . Я думаю если бы у того же Осинькина был бы хотя-бы приблизительно такие финансовые возможности и такой состав, мы бы увидели совершенно другие результаты. А так приходится довольствоваться тем что есть. Я незнаю сколько ещё должно пройти времени и провальных выступлений на европейских аренах, чтобы наконец-то руководство Зенита пересмотрело вопрос о смене тренерского штаба в клубе. Ну а по моему мнению Осинькин лучший тренер в РПЛ на сегодняшний момент времени. Да и взять того же Кержакова, который за пол сезона из команды автобуса Нижнего Новгорода которая как и КС вышла из ФНЛ , делает очень достойную команду со своим характером ,которая стала уже грозой РПЛ. Я думаю эти два тренера сегодня являются со своими командами лучшими тренерами РПЛ. Это моё субъективное мнение и спорить не с кем не собираюсь. Всем огромное спасибо и конечно же Добра !!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:14
Зенит за 2 года не принес , НИ ОДНОГО очка в копилку России на еврокубках ! Тфу !
memphis
memphis
вчера в 17:11
А Осинькин с ресурсом в 100500 раз меньшим готовит сборников и делает команду, а не сборище миллионеров и лучший тренер октября
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