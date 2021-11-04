Фердинанд думает, что Роналду может выиграть «Золотой мяч» в следующем году

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» считает, что у ещё есть шансы выиграть «Золотой мяч».

Раньше на «Золотой мяч» претендовали только Месси и Роналду. В этом году Криштиану нет в списке главных претендентов, потому что его команды не выиграли чемпионат, и он, возможно, не забил так много голов. Но если Роналду продолжит играть так, как сейчас, он может стать одним из претендентов на «Золотой мяч» в следующем году.

Я думаю, что в этом году награду выиграет Левандовски. Он забил 56 голов за 38 матчей. Это показатели Месси и Роналду.