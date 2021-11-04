Фердинанд думает, что Роналду может выиграть «Золотой мяч» в следующем году

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что у Криштиану Роналду ещё есть шансы выиграть «Золотой мяч».
Раньше на «Золотой мяч» претендовали только Месси и Роналду. В этом году Криштиану нет в списке главных претендентов, потому что его команды не выиграли чемпионат, и он, возможно, не забил так много голов. Но если Роналду продолжит играть так, как сейчас, он может стать одним из претендентов на «Золотой мяч» в следующем году.
Я думаю, что в этом году награду выиграет Левандовски. Он забил 56 голов за 38 матчей. Это показатели Месси и Роналду.
В нынешнем сезоне Роналду провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 9 голов и 1 результативную передачу.
Бавария не такая везучая как Реал в ЛЧ.
Бавария не такая везучая как Реал в ЛЧ.
Когда своих не видишь, но всё время заглядываешь на соседа 😂
Когда своих не видишь, но всё время заглядываешь на соседа 😂
Думаю вполне заслуженно хоть и без победы в лч
Думаю вполне заслуженно хоть и без победы в лч
«Дайте Левандовскому «Золотой мяч», черт возьми! Иначе я отдам ему свой!» – сказал Мирамонтес.
Испанец стал обладателем этой награды в 1960 году.
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А как этот старик получил ЗМ в 1960 году, если 5 КЕЧ/ЛЧ выиграл Реал Мадрид, а Чемпионат Европы выиграл СССР, обыграв в финале сборную Югославии???
Неужели и в то время игрокам Барсы просто так дарили ЗМ?
«Дайте Левандовскому «Золотой мяч», черт возьми! Иначе я отдам ему свой!» – сказал Мирамонтес.
Испанец стал обладателем этой награды в 1960 году.
===============================
А как этот старик получил ЗМ в 1960 году, если 5 КЕЧ/ЛЧ выиграл Реал Мадрид, а Чемпионат Европы выиграл СССР, обыграв в финале сборную Югославии???
Неужели и в то время игрокам Барсы просто так дарили ЗМ?
Но Рон в том году установил рекорд до сих пор не достижимый 17 голов в сезоне лч
Но Рон в том году установил рекорд до сих пор не достижимый 17 голов в сезоне лч
Хотя раньше игроков таких не было, которые могли столько забивать и отдавать голевых.
В 2015 Неймар действительно сыграл отлично, и благодаря его действиям Барса выиграла ЛЧ. Можно было и ему дать тоже. Но ведь и Роналду выигрывал ЛЧ благодаря Рамос у, Бэйлу. Видишь как получается. Дают все равно тому, кто больше забивает на протяжении всего сезона.
Хотя раньше игроков таких не было, которые могли столько забивать и отдавать голевых.
В 2015 Неймар действительно сыграл отлично, и благодаря его действиям Барса выиграла ЛЧ. Можно было и ему дать тоже. Но ведь и Роналду выигрывал ЛЧ благодаря Рамос у, Бэйлу. Видишь как получается. Дают все равно тому, кто больше забивает на протяжении всего сезона.
В 2015 зм должен был брать Неймар-он забивал на каждой стадии плей-офф 1/8,1/4,1/2 и в финале,тоесть посути это бразилец выиграл ту лч!
А Месси забил лишь два гола Баварии в полуфинале и всё!
В 2015 зм должен был брать Неймар-он забивал на каждой стадии плей-офф 1/8,1/4,1/2 и в финале,тоесть посути это бразилец выиграл ту лч!
А Месси забил лишь два гола Баварии в полуфинале и всё!
А у Роналду нужно отнять за 2013 год. По одному ЗМ 100% лишние у них.
А у Роналду нужно отнять за 2013 год. По одному ЗМ 100% лишние у них.
Может мяч станет квадратным, а вороны на лету начнут кашлять...
Может мяч станет квадратным, а вороны на лету начнут кашлять...
У Месси таких два 2010 и 2015
У Месси таких два 2010 и 2015
Но с Сольскяером МЮ не выиграет лч никогда-это практически факт!
Но с Сольскяером МЮ не выиграет лч никогда-это практически факт!