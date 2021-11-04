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Фердинанд думает, что Роналду может выиграть «Золотой мяч» в следующем году

вчера, 20:25

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что у Криштиану Роналду ещё есть шансы выиграть «Золотой мяч».

Раньше на «Золотой мяч» претендовали только Месси и Роналду. В этом году Криштиану нет в списке главных претендентов, потому что его команды не выиграли чемпионат, и он, возможно, не забил так много голов. Но если Роналду продолжит играть так, как сейчас, он может стать одним из претендентов на «Золотой мяч» в следующем году.

Я думаю, что в этом году награду выиграет Левандовски. Он забил 56 голов за 38 матчей. Это показатели Месси и Роналду.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 11 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 9 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Антиштемп
Антиштемп
сегодня в 10:25
Ну в следующем не утверждаю, но лет через пять точно выиграет ЗМ, пхахаха
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:53
В группе ещё наваляет Барселоне и Киеву, а дальше как повезёт. Там опасные соперники от Англии.
Бавария не такая везучая как Реал в ЛЧ.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:48
Кстати да,Лёва может забить 17 голов,у него уже 8 за 4 матча,а Бавария я думаю намерена далеко пройти в лч!
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:45
Видимо что-то похожее было тогда, как в 2013 году.
Когда своих не видишь, но всё время заглядываешь на соседа 😂
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:42
Но Рон, Но Месси.... Поэтому мы имеем такое количество ЗМ на двоих! За каждым стоит большие цифры. Пока что Левандовски может позволить себе покорить 17 голов в ЛЧ, а 92 гола Месси за календарный 2012 год кому покориться неизвестно. Очень увлекательное противостояние!
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:22
Ну в том году Месси стал лучшим бомбардиром лч и Примеры-и реально тащил в плей-офф
Думаю вполне заслуженно хоть и без победы в лч
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:17
Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч».

«Дайте Левандовскому «Золотой мяч», черт возьми! Иначе я отдам ему свой!» – сказал Мирамонтес.

Испанец стал обладателем этой награды в 1960 году.
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А как этот старик получил ЗМ в 1960 году, если 5 КЕЧ/ЛЧ выиграл Реал Мадрид, а Чемпионат Европы выиграл СССР, обыграв в финале сборную Югославии???
Неужели и в то время игрокам Барсы просто так дарили ЗМ?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:13
Почему только два? А как же 2019?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:20
Это вряд ли.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:17
Да,без Серёги Рамоса лч 2014 не было бы в принципе, да и в полуфинале он Баварию прихлопнул
Но Рон в том году установил рекорд до сих пор не достижимый 17 голов в сезоне лч
протон
протон
вчера в 21:11
Не понимаю людей, которые критикуют его за недостаток работы. Тип для своих 36 лет пашет как в не себя. Многим молодым бы поучиться.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:09
В год проведения большого турнира - ЧМ особенно, нужно давать игроку, который выиграл, так честно. Ведь Каннаваро получил за победу на ЧМ - 2006, хотя Касильяс был не согласен с ним. Всё равно нужно признавать и других игроков.
Хотя раньше игроков таких не было, которые могли столько забивать и отдавать голевых.
В 2015 Неймар действительно сыграл отлично, и благодаря его действиям Барса выиграла ЛЧ. Можно было и ему дать тоже. Но ведь и Роналду выигрывал ЛЧ благодаря Рамос у, Бэйлу. Видишь как получается. Дают все равно тому, кто больше забивает на протяжении всего сезона.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:02
И здесь я согласен насчёт Иньесты,ну или Снейдэр-согласись требл и финал чм это весомый аргумент
В 2015 зм должен был брать Неймар-он забивал на каждой стадии плей-офф 1/8,1/4,1/2 и в финале,тоесть посути это бразилец выиграл ту лч!
А Месси забил лишь два гола Баварии в полуфинале и всё!
Agamaga........
Agamaga........ ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:00
Воронавирус? Свиной, куриный проходили.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:58
Почему же два? У него в 2010 году были внутренние титулы - чемпионат, кубок Испании, и 60 мячей, но все равно я бы отдал его Андресу за победу на ЧМ, тем более он забил победный гол. А в 2015 он выиграл ЛЧ.
А у Роналду нужно отнять за 2013 год. По одному ЗМ 100% лишние у них.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:55
Если Роналду продолжит так играть, он станет не претендентом, а единственны кандидатом на ЗМ.
particular
particular
вчера в 20:47
Никто не знает, что и как будет в следующем году...
Может мяч станет квадратным, а вороны на лету начнут кашлять...
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:42
Редкий случай когда я с тобой согласен,в 2013 зм должен был брать Рибери-хотя Роналду в том году забил 70 голов,так что мячик не такой уж и липовый,но всё же!
У Месси таких два 2010 и 2015
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:42
Есть ещё один вариант: вручить ЗМ за то, что у него есть 5 ЗМ 😀
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:40
Титулы в Англии разыграют МС, Ливерпуль, Челси. А МЮ будет в пролёте!
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:40
Если Рон с МЮ возьмёт лч в 2022 году при этом став лучшим бомбардиром то зм ему обеспечен!
Но с Сольскяером МЮ не выиграет лч никогда-это практически факт!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
вчера в 20:38
Как Роналду получил в 2013 за 0 титулов? Или за победу в ЛН? Прям очень заслуженные ЗМ 😂
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 20:31
Чувствую , что отдадут гному за манекенство на Копа Америка , и самый нашумевший переход лета. Ему не привыкать получать подарки в виде ЗМ .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:28
Мне кажется он заслужил этого.
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