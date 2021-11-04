Альфонсо Дэвис: «Встреча с рэпером Дрейком лучше, чем победа над Месси»

Защитник «Баварии» сделал выбор между победой над в Лиге чемпионов, когда мюнхенский клуб прошёл «Барселону» в 1/4 финала турнира в сезоне 2019/20, и встречей с канадским рэпером Дрейком.

Я думаю, что выберу встречу с Дрейком, потому что я слушал Дрейка с тех пор, как начал слушать музыку.

Дрейк — один из моих кумиров, и я люблю всю его музыку. Моё достижение в плане встречи с Месси — это игра и победа над его клубом. К сожалению, я не получил его футболку, иначе это немного превосходило бы встречу с Дрейком. Но в данном случае я выберу встречу с Дрейком.