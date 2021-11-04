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Альфонсо Дэвис: «Встреча с рэпером Дрейком лучше, чем победа над Месси»

вчера, 22:56

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сделал выбор между победой над Лионелем Месси в Лиге чемпионов, когда мюнхенский клуб прошёл «Барселону» в 1/4 финала турнира в сезоне 2019/20, и встречей с канадским рэпером Дрейком.

Я думаю, что выберу встречу с Дрейком, потому что я слушал Дрейка с тех пор, как начал слушать музыку.

Дрейк — один из моих кумиров, и я люблю всю его музыку. Моё достижение в плане встречи с Месси — это игра и победа над его клубом. К сожалению, я не получил его футболку, иначе это немного превосходило бы встречу с Дрейком. Но в данном случае я выберу встречу с Дрейком.

Альфонсо Дэвис: «Встреча с рэпером Дрейком лучше, чем победа над Месси»

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Все комментарии
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
сегодня в 09:51
Не хочется явно шутить про корреляцию цвета кожи и когнитивного развития индивидуума, с этим и так всё понятно.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 07:50
Как это го... можно слушать? И кто вообще такой этот Дрейк? Хотя, абсолютно наплевать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:41
Даже непонятно, что он хотел сказать, набор слов.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:36
У каждого в башке свои тараканы.
Конь 666
Конь 666
вчера в 23:48
Странное сравнение конечно, но походу отсутствие футболки Месси зарешало.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:34
Дрейк, первый раз слышу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:23, ред.
фу ля, как можно мусор (рэп)смешать с гением
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:03
Каждый сам расставляет свои приоритеты .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:00
Любитель негритянской музыки
протон
протон
вчера в 22:57
ваще не в тему футбола
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