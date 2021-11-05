«Лион» хочет подписать Азмуна в январе .

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему остается главной трансферной целью «Лиона». Французы планируют приобрести иранского игрока в зимнее трансферное окно.
Сложность в переговорах между «Лионом» и форвардом «Зенита» создает тот факт, что иранец сменил агента, из-за чего клуб не контактировал с ним с конца лета.
«Лион» хочет серьезно усилиться в январе, так как многие игроки клуба примут участие в Кубке африканских наций.
Контракт 26-летнего Азмуна с «Зенитом» истекает будущим летом. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что иранец может переехать в Серию А.
"Лион" хочет, но возможно руководство "Зенита" решило, что пусть лучше Азмун уйдёт летом 2022 года бесплатно, чем продавать Азмуна до окончания с ним контракта ...
Азмун настолько ценный игрок, что несмотря на то, что летом он уйдёт бесплатно, его не продают... Возможно, "Лион" предложит такую цену в январе, что руководство "Зенита" решиться продать Азмуна...
Но игрок действительно очень ценный, незаменимый в составе "Зенита" и тем более незаменимый в еврокубках, как в ЛЧ, где сейчас играет "Зенит", так и в ЛЕ, в которой с большой долей вероятности "Зенит" будет играть...
Возможно, руководство "Зенита" ещё и надеется, что Азмун изменит своё решение уйти из "Зенита" по окончанию контракта.... Всё может быть...Посмотрим!
"Лион" хочет, но возможно руководство "Зенита" решило, что пусть лучше Азмун уйдёт летом 2022 года бесплатно, чем продавать Азмуна до окончания с ним контракта ...
Азмун настолько ценный игрок, что несмотря на то, что летом он уйдёт бесплатно, его не продают... Возможно, "Лион" предложит такую цену в январе, что руководство "Зенита" решиться продать Азмуна...
Но игрок действительно очень ценный, незаменимый в составе "Зенита" и тем более незаменимый в еврокубках, как в ЛЧ, где сейчас играет "Зенит", так и в ЛЕ, в которой с большой долей вероятности "Зенит" будет играть...
Возможно, руководство "Зенита" ещё и надеется, что Азмун изменит своё решение уйти из "Зенита" по окончанию контракта.... Всё может быть...Посмотрим!