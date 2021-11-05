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«Лион» хочет подписать Азмуна в январе

вчера, 21:02

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему остается главной трансферной целью «Лиона». Французы планируют приобрести иранского игрока в зимнее трансферное окно.

Сложность в переговорах между «Лионом» и форвардом «Зенита» создает тот факт, что иранец сменил агента, из-за чего клуб не контактировал с ним с конца лета.

«Лион» хочет серьезно усилиться в январе, так как многие игроки клуба примут участие в Кубке африканских наций.

Контракт 26-летнего Азмуна с «Зенитом» истекает будущим летом. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что иранец может переехать в Серию А.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:00
Отпускать нужно Сердара. Но не уверен, что Зенит так поступит.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:07
Для полноты картины не хватает новости о том, что "Челси" следит за Азмуном.
Бруталтразз
Бруталтразз
сегодня в 00:53
И зюбу в нагрузку 😉🤪
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
«Лион» хочет подписать Азмуна в январе.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему остается главной трансферной целью «Лиона». Французы планируют приобрести иранского игрока в зимнее трансферное окно. Никто не сомневается что за таким игроком как Азмун ведётся наблюдения скаутов многих клубов. Азмун своей игрой доказывает что он способен заиграть во многих клубах топ чемпионатов Европы. Он каждый сезон становится одним из лучших голеодоров и ассистентов не только Зенита, но и всего чемпионата РПЛ. И что самое главное он не подвержен травматизму , и это ещё один большой плюс для того что он может быть приобретён каким-то европейским клубом . Но удивительно то , что все эти слухи о возможности покупки немецким Байером , то несколькими клубами итальянского чемпионата, теперь вот его сватают во французский Лион , остаются только на уровне слухов. Ведь Азмун как игрок очень хорош и стабилен , с хорошей скоростью ,мышлением и великолепным дриблингом . Я думаю что всё таки дыма без огня не бывает и может в это зимнее трансферное окно или в конце этого сезона, мы и увидим в действительности тех кто хочет его приобрести. Дело времени конечно, но а захочет ли он сам переехать в другой чемпионата узнаем от него . В любом случае Удачи Азмуну !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:42
А сам Азмун хочет в Лион?!
112910415
112910415
вчера в 22:14
а сколько дадут ?
Futurista
Futurista
вчера в 21:55
В январе открыт сезон охоты на азмунов...
протон
протон
вчера в 21:53
Будет забавно, если "Лион" подпишет Азмуна в январе и тот сыграет против "Зенита" в плей-офф ЛЕ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:42
«Лион» хочет подписать Азмуна в январе .
Охота на Азмуна !!!) Окружают !!!)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:37
"Байер" хотел, "Рома" хотела....
"Лион" хочет, но возможно руководство "Зенита" решило, что пусть лучше Азмун уйдёт летом 2022 года бесплатно, чем продавать Азмуна до окончания с ним контракта ...

Азмун настолько ценный игрок, что несмотря на то, что летом он уйдёт бесплатно, его не продают... Возможно, "Лион" предложит такую цену в январе, что руководство "Зенита" решиться продать Азмуна...
Но игрок действительно очень ценный, незаменимый в составе "Зенита" и тем более незаменимый в еврокубках, как в ЛЧ, где сейчас играет "Зенит", так и в ЛЕ, в которой с большой долей вероятности "Зенит" будет играть...

Возможно, руководство "Зенита" ещё и надеется, что Азмун изменит своё решение уйти из "Зенита" по окончанию контракта.... Всё может быть...Посмотрим!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:30
То немецкий Байер за Азмуном охотился, то во вторник в Турин флорентийцы специально на него смотреть приезжали, теперь Лион возжелал его приобрести, а в декабре наверное шейхи из Ньюкасла вместе с Челси приедут знакомиться с лидером атак нашего чемпиона. Наверное пора садиться представителям Газпрома и агенту игрока и начинать договариваться о продлении контракта ещё лет на пять на более выгодных для футболиста условиях, иначе уедет летом в Европу в поисках счастья, а найдёт ли неизвестно, но наш футбол обеднеет однозначно.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:14
Не продадут зимой ....летом уйдет бесплатно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:14
Они хотят дешево...
Cat01
Cat01
вчера в 21:10
Он дорого стоит?
drug01
drug01
вчера в 21:10
А он сам пойдёт?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:09
Зарплату Зенита Лиону не потянуть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Деньги на бочку!
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