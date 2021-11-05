«Лион» хочет подписать Азмуна в январе .

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вчера, 21:02

Нападающий «Зенита» по-прежнему остается главной трансферной целью «Лиона». Французы планируют приобрести иранского игрока в зимнее трансферное окно.

Сложность в переговорах между «Лионом» и форвардом «Зенита» создает тот факт, что иранец сменил агента, из-за чего клуб не контактировал с ним с конца лета.

«Лион» хочет серьезно усилиться в январе, так как многие игроки клуба примут участие в Кубке африканских наций.

Контракт 26-летнего Азмуна с «Зенитом» истекает будущим летом. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что иранец может переехать в Серию А.