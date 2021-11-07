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Мбаппе: «ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться»

вчера, 12:16
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий Килиан Мбаппе заявил, что ПСЖ не в лучшей форме, однако это не мешает команде одерживать победы.

Накануне парижский клуб на выезде обыграл «Бордо» (3:2) в поединке 13-го тура чемпионата Франции. Мбаппе, который может сменить клубную прописку, забил гол и отдал два ассиста.

ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться. Будем продолжать работать, игроки трудолюбивы. Можно было избежать двух пропущенных мячей в концовке игры, но нельзя сказать, что мы начали нервничать.

Парижане набрали 34 балла и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 19:59
Пробелы ПСЖ выдумали хейтеры и журналисты!
ПСЖ в прошлом сезоне поиграл почти все трофеи! ЛЧ, чемпионат и Суперкубок!
Был провальный сезон!
В этом году ПСЖ 100% возьмёт чемпионат и беспроигрышно идёт по ЛЧ!
Не виде никаких проблем!
Идеальных команд нет!
протон
протон
вчера в 17:52
Молодцы, год назад у вас была оборона, сейчас нету. Прогресс.
League1
League1
вчера в 17:04, ред.
Да нет, Мбапе, у вас всё плохо на самом деле. Когда вам подсунули бездарного бездаря осасунщика, тогда у вас и появились проблемы. Бездаря надо выгнать пендалем из ПСЖ, пока не поздно. Тренируясь без барсозависмого осасунщмка вы ссможете наладить нужные связи и взаимопонимание, у вас всё наладится. Надо просто выключить навязанного вам барсозависмого бездаря из всех тренировок.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:14
Пока не нужно...
112910415
112910415
вчера в 14:56
самое время волноваться болельщикам,
не играете на все деньги !
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Даже Мбаппе понимает, что Покетино не уровень топ клуба, по этому такие качели, тренер не контролирует ход матчей совсем
АGRESSOR
АGRESSOR
вчера в 13:25
А когда месси перейдет в ПСЖ? А то не видел его месяца 3..!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:20, ред.
Хороший подбор игроков, но проблемы с игрой, результатами даже в Лиге 1 с командами, с которыми как казалось не должно быть проблем...

На мой взгляд, главная причина проблем звёздного ПСЖ - это главный тренер команды...
Руководство ПСЖ поторопилось и ошиблось, расставшись с Т.Тухель-возраст 48 лет, и ошиблись во второй раз, пригласив М.Почеттино-возраст 49 лет...Тренер который за семь лет пребывания в "Тоттенхэм", так ничего и не выиграл с футбольных трофеев для "шпор"...

С таким составом как у ПСЖ надо выигрывать ЛЧ, но очень похоже на то, что если и выиграют, то в будущем, и с новым главным тренером...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:17
Скоро начьнёт феерить!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:09
Пока рано показывать лучшую игру.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 12:25
может кто слышал , когда дебют так называемого "лучшего игрока планеты "? хочется посмотреть на аргентинца в псж -или он карьеру закончил ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:22
Он же звезда...
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