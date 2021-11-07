Мбаппе: «ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться»

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вчера, 12:16

Нападающий заявил, что ПСЖ не в лучшей форме, однако это не мешает команде одерживать победы.

Накануне парижский клуб на выезде обыграл «Бордо» (3:2) в поединке 13-го тура чемпионата Франции. Мбаппе, который может сменить клубную прописку, забил гол и отдал два ассиста.

ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться. Будем продолжать работать, игроки трудолюбивы. Можно было избежать двух пропущенных мячей в концовке игры, но нельзя сказать, что мы начали нервничать.

Парижане набрали 34 балла и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.