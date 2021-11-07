Мбаппе: «ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться»

Нападающий Килиан Мбаппе заявил, что ПСЖ не в лучшей форме, однако это не мешает команде одерживать победы.
Накануне парижский клуб на выезде обыграл «Бордо» (3:2) в поединке 13-го тура чемпионата Франции. Мбаппе, который может сменить клубную прописку, забил гол и отдал два ассиста.
ПСЖ не показывает лучшую игру, но не нужно волноваться. Будем продолжать работать, игроки трудолюбивы. Можно было избежать двух пропущенных мячей в концовке игры, но нельзя сказать, что мы начали нервничать.
Парижане набрали 34 балла и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.
На мой взгляд, главная причина проблем звёздного ПСЖ - это главный тренер команды...
Руководство ПСЖ поторопилось и ошиблось, расставшись с Т.Тухель-возраст 48 лет, и ошиблись во второй раз, пригласив М.Почеттино-возраст 49 лет...Тренер который за семь лет пребывания в "Тоттенхэм", так ничего и не выиграл с футбольных трофеев для "шпор"...
С таким составом как у ПСЖ надо выигрывать ЛЧ, но очень похоже на то, что если и выиграют, то в будущем, и с новым главным тренером...
На мой взгляд, главная причина проблем звёздного ПСЖ - это главный тренер команды...
Руководство ПСЖ поторопилось и ошиблось, расставшись с Т.Тухель-возраст 48 лет, и ошиблись во второй раз, пригласив М.Почеттино-возраст 49 лет...Тренер который за семь лет пребывания в "Тоттенхэм", так ничего и не выиграл с футбольных трофеев для "шпор"...
С таким составом как у ПСЖ надо выигрывать ЛЧ, но очень похоже на то, что если и выиграют, то в будущем, и с новым главным тренером...