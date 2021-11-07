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Суарес забил 14-й гол «Валенсии» – больше, чем любой другой команде

вчера, 20:31
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 13-го тура Примеры (3:3).

Один из голов в составе мадридцев забил нападающий Луис Суарес - на 35-й минуте. Для него этот забитый мяч стал 14-м в карьере в ворота «Валенсии» – больше, чем он забил в ворота любой другой команды.

В этом сезоне в активе 34-летнего Суареса восемь голов в 16 матчах во всех турнирах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
r6yuzsnyzep5
r6yuzsnyzep5
сегодня в 04:21
Нашёл кусака своего клиента
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:49
Люби́т летучих мышек.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:25, ред.
Рад за Л.Суареса, рад за то, что после того как "ему указали на выход" в "Барселоне", указали незаслуженно в циничной форме, "Атлетико", и в частности Д.Симеоне пригласили его в свою новую команду, в которой он является лидером, забивая мячи в ворота соперника, не давая повода руководству команды жалеть о том, что его пригласили в тяжёлые для него дни "футбольной жизни"...

Рад и никогда не забуду его игры в составе "Барселоны", которой восхищались многие болельщики и я в том числе"...

Удачи тебе Луис Суарес и футбольного долголетия в "Атлетико"!
ДСА
ДСА
вчера в 21:25
Только индивидуальный успех в этом матче.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:18
Мои поздравления кусачему !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:14
Красава Суарес. Исправно забивает. Только вот в защите стали много косячить матрасники и упускают победы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
Маленький ,но рекорд.
LCH bad
LCH bad
вчера в 21:01
Любит он эту команду своей любовью.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Суарес жгет не по детски
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:33
Значит это его команда!
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