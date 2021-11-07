Суарес забил 14-й гол «Валенсии» – больше, чем любой другой команде

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вчера, 20:31

«Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 13-го тура Примеры (3:3).

Один из голов в составе мадридцев забил нападающий - на 35-й минуте. Для него этот забитый мяч стал 14-м в карьере в ворота «Валенсии» – больше, чем он забил в ворота любой другой команды.

В этом сезоне в активе 34-летнего Суареса восемь голов в 16 матчах во всех турнирах. Контракт игрока истекает летом 2022 года.