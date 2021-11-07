Азмун проводит сотый матч за «Зенит»

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вчера, 14:25

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал сотым в составе «Зенита» для нападающего . Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

За прошлые 99 игр в футболке «Зенита» иранский форвард забил 61 гол.

Неделю назад сотый матч за «Зенит» провёл другой футболист питерского клуба.