Азмун проводит сотый матч за «Зенит»

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал сотым в составе «Зенита» для нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.
За прошлые 99 игр в футболке «Зенита» иранский форвард забил 61 гол.
Неделю назад сотый матч за «Зенит» провёл другой футболист питерского клуба.
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"можно поздравить Зенит, аж автогол самому Ювентусу забили" "ну я знаю про сборную Монголии по хоккею с мячем"
Уберите это дно, даже чердак не так плох
Уралу очки нужны, хотя бы одно
Уралу очки нужны, хотя бы одно