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Азмун проводит сотый матч за «Зенит»

вчера, 14:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» стал сотым в составе «Зенита» для нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.

За прошлые 99 игр в футболке «Зенита» иранский форвард забил 61 гол.

Азмун проводит сотый матч за «Зенит»

Неделю назад сотый матч за «Зенит» провёл другой футболист питерского клуба.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:45
Какие же донные комментаторы на матче сейчас, просто мрак
"можно поздравить Зенит, аж автогол самому Ювентусу забили" "ну я знаю про сборную Монголии по хоккею с мячем"
Уберите это дно, даже чердак не так плох
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:43
Пусть заходит на вторую сотню
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Поздравляю его с этой цифрой!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:14
Он уже перерос этот клуб.
Брулин
Брулин
вчера в 14:57
Помнится, Азмун с подачи Тины пару лет назад в составе сборной России поучаствовал в разгроме шотландцев.
YVG
YVG
вчера в 14:57
Нужно отметиться голом.
112910415
112910415
вчера в 14:52
не забивай в этом матче , Сердар !
Уралу очки нужны, хотя бы одно
beefs
beefs
вчера в 14:44
быстро нащелкал сотню, так держать...
Cat01
Cat01
вчера в 14:42
Желаем удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:37
Мои поздравления.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:33
Можно поздравить с юбилейной игрой.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:28
Хороший нападающий у Зенита
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