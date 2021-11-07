«Интер» стабильно пропускает, но завязал с поражениями. Результат в дерби Милана намекнёт на судьбу титула

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07 ноября 2021, 19:35

Самая важная схватка соседей за долгие годы.

До победы Конте «Интер» не был чемпионом одиннадцать лет. «Милан» после Аллегри не выигрывает девять, с 2011-го. Спустя десятилетие дерби делла Мадоннина снова определит судьбу титула. Если Индзаги обыграет Пиоли, то «Интер» не отстанет от «Наполи» сильнее. Спаллетти сыграет против «Вероны» чуть раньше, результат будет известен.

А если неаполитанцы второй раз потеряют очки в чемпионате, то уже у «Милана» будет шанс на чистое второе место в случае победы в дерби. О связи отряда Ибрагимовича со славным прошлым рассказывали отдельно, а сейчас интересно посмотреть на состояние «Интера» после смены тренера и с началом больших финансовых проблем.

Чемпионы отстают от первого места на шесть пунктов, но «Ювентус» уже на 13, сыграв на матч больше. У Индзаги еще есть шанс догнать лидеров. Но для качественных прогнозов нужно разобраться, на каком месте «Интер» в Серии А по разным параметрам. Напишем футбольный портрет команды, которая теряла, страдала, но недавно праздновала титул.

Забитые мячи – 1-е место

Сегодня встречаются самые результативные команды Серии А. У «Интера» 28 голов, у «Милана» — 25. Один из важных сюжетов дерби вертится вокруг Чалханоглу, который летом стал перебежчиком, сменив «россонери» на вечных врагов. Хакан не оказался вторым Эриксеном по важности, но и Кристиан далеко не сразу заиграл. Зато идеально попали с заменой Лукаку на Джеко, ведь 35-летний ветеран забил 7 мячей и сделал 1 ассист. Боснийцу повезло с ассистентом. Лаутаро Мартинес доиграется до ухода в клуб из числа фаворитов ЛЧ с таким футболом, 5 голов и 1 ассист. Удачной стала ставка на Корреа, хотя Хоакину пока не хватает стабильности. Зато Индзаги его давно знает и верит в новичка. «Интер» невероятно мощно атакует – по xG первые с отрывом. Если «Милану» нередко везет, то соседи заслужили 28 мячей.

Пропущенные голы – 3-е место

Вернее, раздельная позиция, с третьей по пятую, ведь у «Ромы» тоже 12 результативных ошибок в защите, а «Торино» допустил столько же ляпов, сыграв на один тур больше. Но у миланцев на xGA соперников сильно влияют пенальти. Из 12 голов три «Интернационале» пропустил с «точек». Концовки против «Удинезе» и «Шерифа» показали, что тройка в центре защиты персонально сильная, но склонная к непонятной панике – Ханданович смотрит на них с непонимающим взглядом Акинфеева. Также важно отметить, что дважды подряд собрали «сухари», а это редкость, ведь до этого пропускали в восьми турах подряд. Самое время упомянуть непростую адаптацию Думфриса и напомнить о Перишиче в качестве левого латераля.

Прессинг команды – 14-е место

Зачем здесь элемент, который может отражать не только качество футбола, но и стиль? Как раз, чтобы понять разницу с «Миланом». Пиоли натравливает молодых ребят на оппонентов, его команда в тройке лучших по высокому отбору мяча. «Интер» же ближе к концу таблицы, и вот тут самое время отметить, сколько лет многим футболистам команды. Только «Лацио» по среднему возрасту заявки старше. Индзаги снова выбрал коллектив, где хватает ветеранов. 28.4 года на брата – высокая отметка для футбола. У «Милана» речь о 25.3 годах, невзирая на Жиру и Ибрагимовича, и это одна из самых молодых команд Серии А. «Интер» просто не может прессинговать высоко, как соседи, ведь у Джеко, Перишича, Видаля, Санчеса и Брозовича не хватит сил на завершающую стадию атак.

Последние передачи – 4-е место

Пункт важен, чтобы показать, насколько хорошо поставлен футбол. «Интер» немножко старой школы. Когда смотришь их матчи, то видишь аритмию 90-х годов, а не 21 века. Но это не мешает идти по жизни с «3-5-2» и количеством комбинаций с ударами почти как у «Наполи». Или замечать друг друга лишь чуть хуже, чем футболисты «Аталанты». «Интер» — грамотная команда, которая опирается на длину скамейки. Пускай не самые стабильные, но сильные Санчес, Видаль, Сенси, Димарко и Чалханоглу у многих играли бы чаще. Также отметим умницу Бареллу – чемпиона Европы, и красавца Брозовича – вице-чемпиона мира. У «Интера» опасны все. Крутой навес можем увидеть от Димарко, ведь блондинистый латераль ищет себя. Хотя даже Джеко тянется за Бареллой и Чалханоглу и отдает ключевые передачи.

Реализация моментов – 3-е место

Фанаты Серии А легко угадают команды, которые лучше реализуют удары в створ. Конечно же, лидирует «Милан». У Пиоли везучая армия, реализуют половину точных ударов. Интересная «Верона» с неудержимым Симеоне не сильно отстает, но «Интер» тоже держится аномально высоко. Тройка оторвалась от «Аталанты», «Лацио» и других клубов. На поле сильные полузащитники, которые создают моменты. Для подстраховки при размашистых атаках грамотный голкипер – по проценту сэйвов Ханданович среди лидеров, чаще него спасали только голкиперы «Наполи» и «Милана». Опытный нападающий Джеко получил поддержку профессиональных вторых форвардов – Корреа и Лаутаро. «Интер» не без слабых мест, но это самая уверенная в себе команда лиги. «Милан» выжал 24 гола из 47 ударов в створ, «Интер» создал 64 метких попытки, чтобы получить 28 голов. Даже «Наполи» им уступает.

«Интер» по-прежнему фаворит Серии А

«Наполи» может не выдержать сезон морально, задали высокую планку. «Милану» может не хватить опыта. «Ювентус» глубоко окопался. И хотя обязательно поднимется, поскольку класса там вагоны, «Интер» может после двух туров вернуться к серьезному разговору о защите Скудетто. Впереди «Милан», а после паузы на матчи сборных, за которую «Наполи» может растерять настрой – встреча со Спаллетти. Идеальный календарь, чтобы Индзаги доказал правильность выбора в свою пользу. Симоне проиграл «Лацио» и взял время, чтобы наладить игру «Интера» в защите. Но видим по объективным показателям – команда серьезная. Соберется оборона, появится выбор на флангах и заработают сменщики Джеко и Лаутаро – миланский клуб может снова захватить лидерство.

Победы не даются легко, соперники читали новости, что денег у чемпионов больше нет. Но характер и мастерство остались. «Интер» символично лучше всего описать одним показательным эпизодом. В гостях против «Шерифа» долго не могли забить. А потом Брозович решил показать технику, качнул защитника и забил. Но весь «Интер» описывает не гол, а действия Бареллы, продлившего накануне контракт. Николо прочитал ход напарника и специально упал на землю, чтобы мяч в него не попал. В этой хитрости весь «Интер».

Конте вернул то, что было при Моуриньо, а Индзаги ничего не разрушил. Взрослая команда может собирать победы сериями, но сегодня в дерби увидим войну не за гарантированный титул, а за моральное превосходство.