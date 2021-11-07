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Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив»

вчера, 21:11
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ.

Лучшим игроком встречи признан форвард красно-белых Александр Соболев, который отыграл весь матч, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:26
Он старался больше всех.
drug01
drug01
вчера в 21:51
Можно не согласиться
Брулин
Брулин
вчера в 21:46
Ну, я бы вручил Умярову. Перевернул игру в центре поля.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:40
Просто все очень удобно вам, а другим - нет. Есть пользователи, которые выиграли 14 штук или 6, или 2, или 3, но до сих пор не получили призы. Как понять это? Это обман?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:37
Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив».
Не буду спорить со специалистом Филимоновым , кстати бывший спартаковец , кого же он мог выделить если не своего . Но это совсем не то что хотелось бы отметить. Очень приятно было смотреть и следить за ходом игры , а также за действиями Спартака после удаления. Команда на удивление особенно после пропущенного мяча, не только не развалилась , а показала настоящий бойцовский характер. Правда сказать, давненько не видел такой игры от Спартака, сегодня они были как говорится сплочённым коллективом , - Командой ! Когда это есть, то это только радует, Молодцы ребятушки ! А вот если сказать про Локомотив, то команда после забитого мяча перестала играть, рассыпалась и что больше всего разочаровало , начала при каждом единоборстве падать и явно складывалось ощущение что они или устали , подсели физически или почему то тянули время, как будто боялись проиграть, а ведь команда имела на одного игрока больше в своём распоряжении и не могла этим воспользоваться. Странный матч со стороны Локомотива и очень хороший со стороны Спартака. Этот матч больше победа Спартака, чем ничья Локомотива. Молодцы хороший матч выдали , посмотрим через две недели как сложится игра после паузы . С хорошим настроением на перерыв !!!
Всем Добра !!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 21:36
Отвечаем, как есть на самом деле, понятно, что мало кто захочет находиться в ожидании, но какого рода информацию Вы ещё хотите получить? Большим мы просто не располагаем.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:27
Вы подготовили очень удобные ответы на каждый случай. Не Вы именно - а Администрация Soccer.ru!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:18
Но получу ли я его в этом месяце? Или позже скажут, что машина сломалась - худи сгорели?
beefs
beefs
вчера в 21:17
странно конечно при таких показателях стать лучшим игроком матча, но это же чудики из МатчTV выбирают...
makkie
makkie
вчера в 21:17
Соглашусь!
Соболев отборолся на 5+ во втором тайме. Что же мешало сделать это в первом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Спаситель Спартака и сборной...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:16
Лучшего игрока выбирал филимонов, выбрал такое же бревно как и он сам.
протон
протон
вчера в 21:15
А игроки Локомотива откровенно валились от любого касания. Видно было даже в дивана.
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