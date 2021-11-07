Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ.
Лучшим игроком встречи признан форвард красно-белых Александр Соболев, который отыграл весь матч, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями.
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ.
Лучшим игроком встречи признан форвард красно-белых Александр Соболев, который отыграл весь матч, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями.
Не буду спорить со специалистом Филимоновым , кстати бывший спартаковец , кого же он мог выделить если не своего . Но это совсем не то что хотелось бы отметить. Очень приятно было смотреть и следить за ходом игры , а также за действиями Спартака после удаления. Команда на удивление особенно после пропущенного мяча, не только не развалилась , а показала настоящий бойцовский характер. Правда сказать, давненько не видел такой игры от Спартака, сегодня они были как говорится сплочённым коллективом , - Командой ! Когда это есть, то это только радует, Молодцы ребятушки ! А вот если сказать про Локомотив, то команда после забитого мяча перестала играть, рассыпалась и что больше всего разочаровало , начала при каждом единоборстве падать и явно складывалось ощущение что они или устали , подсели физически или почему то тянули время, как будто боялись проиграть, а ведь команда имела на одного игрока больше в своём распоряжении и не могла этим воспользоваться. Странный матч со стороны Локомотива и очень хороший со стороны Спартака. Этот матч больше победа Спартака, чем ничья Локомотива. Молодцы хороший матч выдали , посмотрим через две недели как сложится игра после паузы . С хорошим настроением на перерыв !!!
Всем Добра !!!
Не буду спорить со специалистом Филимоновым , кстати бывший спартаковец , кого же он мог выделить если не своего . Но это совсем не то что хотелось бы отметить. Очень приятно было смотреть и следить за ходом игры , а также за действиями Спартака после удаления. Команда на удивление особенно после пропущенного мяча, не только не развалилась , а показала настоящий бойцовский характер. Правда сказать, давненько не видел такой игры от Спартака, сегодня они были как говорится сплочённым коллективом , - Командой ! Когда это есть, то это только радует, Молодцы ребятушки ! А вот если сказать про Локомотив, то команда после забитого мяча перестала играть, рассыпалась и что больше всего разочаровало , начала при каждом единоборстве падать и явно складывалось ощущение что они или устали , подсели физически или почему то тянули время, как будто боялись проиграть, а ведь команда имела на одного игрока больше в своём распоряжении и не могла этим воспользоваться. Странный матч со стороны Локомотива и очень хороший со стороны Спартака. Этот матч больше победа Спартака, чем ничья Локомотива. Молодцы хороший матч выдали , посмотрим через две недели как сложится игра после паузы . С хорошим настроением на перерыв !!!
Всем Добра !!!