Соболев признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив».

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вчера, 21:11

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 14-го тура РПЛ .

Лучшим игроком встречи признан форвард красно-белых , который отыграл весь матч, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями.