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Гисдоль: «Удаление „Спартака“ подвело нас. Я доволен ничьей»

вчера, 21:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Команда выдала прекрасный первый тайм. Удаление подвело нас, но я просто это объясняю: перед игрой я опасался, последние недели были тяжёлыми, много травмированных. И в большинстве надо как минимум бегать не меньше соперника: этого нам не хватило. Я доволен ничьей. Надо лучше контролировать игру. Но частые свистки судьи лишили обе команды агрессивности, но оправдание в работе арбитров я не ищу.

Почему команда так плохо играла во втором тайме? Нам просто не хватило сил. Важно было менять игроков, чтобы из-за большой нагрузки они не травмировались. Но эту фазу матчей команда билась достойно, уверен, после матчей сборных наша ситуация с кадрами улучшится.

Сегодня было ощущение, что каждый игрок был с карточкой, особенно два опорника. Хотел обезопасить Марадишвили, Мурило был готов сыграть 30 минут – отсюда и замена. Не видел момент с Едваем, что он был удалён.

Ранее был определен лучший игрок матча «Спартак» — «Локо».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:47, ред.
Когда всё прекрасно в первом тайме, то надо выжимать из ситуации максимум, т.е. по силам было ещё хотя бы один забить. Видимо максимум Локомотива вчера была ничья с соперником, час игравшим в меньшинстве. Отстойненько, герр Маркус и весьма посредственно, увы.
Теперь наше место 4е, в 4х же очках от 7го. А могли быть и 2ми. С чего тут быть довольным ничьёй???!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:48
уникальный случай !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:27
Рано посчитали дело сделанным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:39
Локо слабаки,не могли дожать!
makkie
makkie
вчера в 22:19
Обычно удаление подводит команду, у которой удалили игрока.
Оказывается у Гисдоля иное мнение ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:07
Надо было во втором тайме играть.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 22:00
Готовы выслушать ваши предложения.
Спасибо за понимание.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:59
Как можно быть довольным ничьей, играя целый час в численном большинстве? А может переводчики не так перевели слова Гисдоля?)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:58
Ладно - верю, но можно же каким-то образом помогать? Я, честно говоря, не буду активным пользователем, если так работают в этом вопросе. Я не буду предоставлять спортивную информацию так, как делал раньше. Глаза же болят, пальцы болят - а я это делаю с искренним сердцем - как сделал бы сотрудник сайта, хотя я не сотрудник. Думаю я заслужил, чтобы все сделали быстро. Еще раз напомню, что в октябре у меня было 299 лучших комментариев. Думаю такого еще не было на Soccer.ru. Я заслужил чтобы все сделали быстро, хотя бы через 2 нед. Спасибо за внимание и понимание.
Cat01
Cat01
вчера в 21:52
Счёт по игре
particular
particular
вчера в 21:48, ред.
И всё таки непонятно, как может быть доволен немец после того, что было достигнуто в 1-ом тайме...
протон
протон
вчера в 21:46
Где теперь умники, которые победу Спартака над Наполи оправдывали удалением?
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 21:46
Нет, не обман.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:43
Какие могут быть претензии к тренеру, если команда тупо встала. Но количество брака паровозов насторожило, оно никак с усталостью не связано. Видно чтотнет взаимопонимания
Futurista
Futurista
вчера в 21:41
Извини Гисдоль, что играли в меньшинстве))...таких отмазок я еще не слышал...
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