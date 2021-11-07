Шаронов: «Не знаю, слушает ли команда Слуцкого. Рисунок игры не меняется»

Бывший главный тренер «Рубина» поделился мыслями после поражения казанцев в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:5).

«Ростов» меняет уже 3 тренера по ходу сезона, рисунок игры меняется с каждым новым тренером, каждый специалист видит игры по-разному. На данный момент команда использует высокий прессинг, хорошо работают с переходами из атаки в оборону, ребята не выключаются при потере мяча, они заточены на игру в атаке, играют в вертикальный футбол, хотят как можно быстрее доставить мяч к штрафной площади. «Сине-желтые» качественно сегодня выглядели, у них тоже есть проблемы, но в целом, это хороший для них матч.

Не знаю, слушает ли команда Слуцкого, не знаю, какие у него требования. Вижу, что рисунок игры «Рубина» не меняется. Вижу только команду на поле, что внутри происходит — не могу сказать.