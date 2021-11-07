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Шаронов: «Не знаю, слушает ли команда Слуцкого. Рисунок игры не меняется»

вчера, 20:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями после поражения казанцев в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:5).

«Ростов» меняет уже 3 тренера по ходу сезона, рисунок игры меняется с каждым новым тренером, каждый специалист видит игры по-разному. На данный момент команда использует высокий прессинг, хорошо работают с переходами из атаки в оборону, ребята не выключаются при потере мяча, они заточены на игру в атаке, играют в вертикальный футбол, хотят как можно быстрее доставить мяч к штрафной площади. «Сине-желтые» качественно сегодня выглядели, у них тоже есть проблемы, но в целом, это хороший для них матч.

Не знаю, слушает ли команда Слуцкого, не знаю, какие у него требования. Вижу, что рисунок игры «Рубина» не меняется. Вижу только команду на поле, что внутри происходит — не могу сказать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
неужели в эксперты пора ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:24
Похоже Лёня не справляется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:52
Брутальный мужик Шарон.
Я уже говорил, что Леониду надо искать резервы в игре команды и в себе. Неплохой первый тайм, а потом Ростов просто смял Рубин. Игра Слуцкого и Ко, во многом связана с индивидуальной игрой Хвичи, в то время как Ростов показал себя командой. У Леонида неплохой состав, есть движение, есть техничные игроки, молодость, прессинг, задор. Но соперники построились и под удары, и под Хвичу, хотя парень обыгрывал в штрафной Ростова, бывало, до 4-5 чел. Так смотришь получит звание "всадника без головы").
Следующий Сочи. У Федотова и Ко игра поставлена. Слабых мест фактически нет. Тяжелейший матч предстоит Рубину через две недели. Перерыв в помощь Слуцкому
И ни каких рэпов, КВНнов, сценической брутальности, брейк-дэнсов...). Хотя глянул бы Слуцкого в брейке)).
Был бы позитив на всю неделю).
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:31
Да,Шаронов прав!!! А у Слуцкого плохи дела!!! Неу жели в цска карабкался на багаже Газзаева!!!???
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:00
Лёня ошарашен.
Так он сказал в интервью. Чую в КВН у него лучше получится. Слабый тренер.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Слуцкого давно уже никто не слушает.
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 21:14
Условия доставки прописаны в правилах конкурса прогнозов.
И дело вовсе не в географическом положении получателя, а в условиях и сроках доставки курьерской службы. Мы ведь не лично развозим призы. С нашей стороны мы стараемся оформить доставку в кратчайшие сроки. Больше от нас ничего не зависит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:04
Некогда один из самых перспективных тренеров России находится в глубочайшем игровом кризисе. Так можно и до отставки доиграться и пойти продолжать карьеру в КВН.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:59
Я в прошлом месяце, чтобы Вам было легче, в разделе «Призерам» редактировал, и написал адрес моей родственницы, которая живет в 30 минутах от «Кремля». В чем проблема? - это почти центр столицы. Вы можете как-то повлиять на это, а то удобно говорить: «Увы, повлиять на это мы никак не можем, как и называть точных дат. Ждите звонка от курьёра». Пользователь Gahi не получил 14 штук, я не буду ждать столько, это уже перебор. Вы всем отвечайте также.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:51
Что-то сдувается Слуцкий, ничего нового.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:42
Гнать физрука надо...
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