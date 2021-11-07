Шаронов: «Не знаю, слушает ли команда Слуцкого. Рисунок игры не меняется»

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями после поражения казанцев в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:5).
«Ростов» меняет уже 3 тренера по ходу сезона, рисунок игры меняется с каждым новым тренером, каждый специалист видит игры по-разному. На данный момент команда использует высокий прессинг, хорошо работают с переходами из атаки в оборону, ребята не выключаются при потере мяча, они заточены на игру в атаке, играют в вертикальный футбол, хотят как можно быстрее доставить мяч к штрафной площади. «Сине-желтые» качественно сегодня выглядели, у них тоже есть проблемы, но в целом, это хороший для них матч.
Не знаю, слушает ли команда Слуцкого, не знаю, какие у него требования. Вижу, что рисунок игры «Рубина» не меняется. Вижу только команду на поле, что внутри происходит — не могу сказать.
Я уже говорил, что Леониду надо искать резервы в игре команды и в себе. Неплохой первый тайм, а потом Ростов просто смял Рубин. Игра Слуцкого и Ко, во многом связана с индивидуальной игрой Хвичи, в то время как Ростов показал себя командой. У Леонида неплохой состав, есть движение, есть техничные игроки, молодость, прессинг, задор. Но соперники построились и под удары, и под Хвичу, хотя парень обыгрывал в штрафной Ростова, бывало, до 4-5 чел. Так смотришь получит звание "всадника без головы").
Следующий Сочи. У Федотова и Ко игра поставлена. Слабых мест фактически нет. Тяжелейший матч предстоит Рубину через две недели. Перерыв в помощь Слуцкому
И ни каких рэпов, КВНнов, сценической брутальности, брейк-дэнсов...). Хотя глянул бы Слуцкого в брейке)).
Был бы позитив на всю неделю).
Я уже говорил, что Леониду надо искать резервы в игре команды и в себе. Неплохой первый тайм, а потом Ростов просто смял Рубин. Игра Слуцкого и Ко, во многом связана с индивидуальной игрой Хвичи, в то время как Ростов показал себя командой. У Леонида неплохой состав, есть движение, есть техничные игроки, молодость, прессинг, задор. Но соперники построились и под удары, и под Хвичу, хотя парень обыгрывал в штрафной Ростова, бывало, до 4-5 чел. Так смотришь получит звание "всадника без головы").
Следующий Сочи. У Федотова и Ко игра поставлена. Слабых мест фактически нет. Тяжелейший матч предстоит Рубину через две недели. Перерыв в помощь Слуцкому
И ни каких рэпов, КВНнов, сценической брутальности, брейк-дэнсов...). Хотя глянул бы Слуцкого в брейке)).
Был бы позитив на всю неделю).
Так он сказал в интервью. Чую в КВН у него лучше получится. Слабый тренер.
Так он сказал в интервью. Чую в КВН у него лучше получится. Слабый тренер.
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