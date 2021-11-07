«Я ошарашен». Слуцкий — о разгромном поражении от «Ростова»

Главный тренер «Рубина» поделился эмоциями после поражения от «Ростова» (1:5) в 14-м туре РПЛ .

Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру. В первом тайме забили гол, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счете 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это, наверное, одно из самых странных. Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счет у «Ростова» не было. Но можно только поздравить соперника с победой.

Это самое крупное поражение за время моего пребывания в «Рубине». Но тяжелым я бы его наверно не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути. Еще раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я скорее ошарашен произошедшим, нежели готов на какой-то конструктивный анализ сейчас.