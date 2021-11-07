ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Я ошарашен». Слуцкий — о разгромном поражении от «Ростова»

вчера, 19:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после поражения от «Ростова» (1:5) в 14-м туре РПЛ.

Очень трудно сформулировать впечатление. У меня было полное ощущение того, что мы контролируем игру. В первом тайме забили гол, имели еще сумасшедший момент Кварацхелии, который нужно было реализовывать. Вместо того чтобы уйти на перерыв, ведя 2:0, ушли при счете 1:1. Два быстрых мяча во втором тайме после достаточно грубых индивидуальных ошибок по существу не оставили нам шансов вернуться в игру. Для меня очень странный матч. Бывали крупные поражения, как у любого тренера, но это, наверное, одно из самых странных. Потому что, на мой взгляд, такого доминирования на такой счет у «Ростова» не было. Но можно только поздравить соперника с победой.

Это самое крупное поражение за время моего пребывания в «Рубине». Но тяжелым я бы его наверно не назвал, потому что были поражения гораздо более драматичные по своей сути. Еще раз повторюсь, поражения, когда ты совсем плохо играешь, гораздо болезненнее. Здесь я скорее ошарашен произошедшим, нежели готов на какой-то конструктивный анализ сейчас.

Ранее в «Рубине» рассказали о травме Ильи Самошникова перед играми сборной России.

Все новости
Наумов: «Гисдоль – ручной человек. Делает в „Локо“ всё, что скажет Рангник»
Сегодня, 00:08 Комментарии21
«Ничья — хороший результат на сегодня». Джикия — о матче с «Локомотивом»
Вчера, 23:08 Комментарии12
Умяров: «В дерби с „Локомотивом“ было нормальное судейство, рпловское»
Вчера, 22:41 Комментарии13
Литвинов: «Подставил „Спартак“. Слава богу, команда исправила мою ошибку»
Вчера, 22:34 Комментарии6
Витория: «Манера судейства в матче с „Локомотивом“ была не очень»
Вчера, 22:28 Комментарии21
Кавазашвили: «Может, „Спартаку“ не надо играть в полном составе?»
Вчера, 21:57 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:01
растерялся, не выдержал напряжения
minai
minai
сегодня в 00:59
Футбол слуцкого периода просто завораживает.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:31
Интересно, ошарашенный подаст в отставку или будет и дальше называть все матчи странными, где его размазали)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
В атаке Рубин смотрелся вполне неплохо , моментов создали достаточное количество , но реализация сильно хромает. Ну и главная причина - это ужасная игра в обороне. Ростов просто смял защитные порядки гостей, голы забивали на любой вкус . Победа Ростова более чем заслуженная, это был их день!!!
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:06
Смело можно сказать, сенсанционное поражение.
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:03
Леня космос, в свое время чуть не вывел Халл в третью лигу, со второй, успели убрать)))
протон
протон
вчера в 20:50
Лень, зазвездились твои, в пол ноги обыгрывать кого то на классе не тот уровень у вас
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:41
Левонид,ты себя слышишь,что ты несешь?((((
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:22
Пора Лёне показать чемоданы.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:19
Слуцкого послушать, так это не Ростов победил, а Рубин сам проиграл. Хотя во втором тайме Ростов полностью переиграл соперника. В таком крупном поражении есть и вина Слуцкого
particular
particular
вчера в 20:08, ред.
Сильнее полученных ощущений могут быть только отчаяние и страх...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:06
Да уж разгром полнейший.
Gahi
Gahi
вчера в 20:06
Если не реализовывать свои моменты в игре, то результат будет таким. Видимо через это тоже нужно пройти чтобы игроки поняли насколько важно дорожить моментами и мячом в игре. Удачи
beefs
beefs
вчера в 20:05
Эх Лёня, Лёня, не тем ты ошарашен...
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:04
В следующем туре в Сочи реабилитируетесь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:03, ред.
Слуцкий после разгрома от "Ростова"
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:02
Многие ошарашены, кто радостно, кто с огорчением...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:56
Надо было отшутиться, в стиле КВН...
161регион
161регион
вчера в 19:54
Леня, срочно в макдональдс..... Надо заглушить горечь поражения бигмаком и колой
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:48
Сначала Леонид Викторович раскачивается на кресле, потом кресло раскачивается под Леонидом Викторовичем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100