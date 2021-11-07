Бакаев: «„Рубин“ может обыграть ЦСКА и следующую игру провалить»

Полузащитник «Рубина» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:5).

Почему второй тайм получился таким плохим? Он получился таким, каким получился. Будем разбираться. Сейчас по горячим следам на эмоциях проходиться не стоит. Сядем, разберем игру, в чем причина. Просто проиграли борьбу, это стало основной причиной проигрыша во втором тайме.

Если смотреть на результаты, то, конечно, есть проблемы. Мы не выигрываем стабильно. Можем обыграть ЦСКА и следующую игру провалить. Но мы делаем все, чтобы все было нормально в плане атмосферы в команде даже после проигранных матчей. Работаем еще больше и все делаем для того, чтобы выйти из кризиса, если его так можно назвать.

Если смотреть на результат, конечно, не очень хорошее положение у нашей команды, но не стоит опускать голову. Я думаю, каждому из игроков в команде было бы приятно услышать слова поддержки, не только критику. Да, критика, естественно, должна быть, но каждому в команде было бы приятно увидеть, насколько слаженно мы можем переносить такие тяжелые поражения.