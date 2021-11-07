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Бакаев: «„Рубин“ может обыграть ЦСКА и следующую игру провалить»

вчера, 20:20
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)5 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:5).

Почему второй тайм получился таким плохим? Он получился таким, каким получился. Будем разбираться. Сейчас по горячим следам на эмоциях проходиться не стоит. Сядем, разберем игру, в чем причина. Просто проиграли борьбу, это стало основной причиной проигрыша во втором тайме.

Если смотреть на результаты, то, конечно, есть проблемы. Мы не выигрываем стабильно. Можем обыграть ЦСКА и следующую игру провалить. Но мы делаем все, чтобы все было нормально в плане атмосферы в команде даже после проигранных матчей. Работаем еще больше и все делаем для того, чтобы выйти из кризиса, если его так можно назвать.

Если смотреть на результат, конечно, не очень хорошее положение у нашей команды, но не стоит опускать голову. Я думаю, каждому из игроков в команде было бы приятно услышать слова поддержки, не только критику. Да, критика, естественно, должна быть, но каждому в команде было бы приятно увидеть, насколько слаженно мы можем переносить такие тяжелые поражения.

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Все комментарии
rdddcqfam86v
rdddcqfam86v
сегодня в 03:57
Знатно влетели сивые
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
Как то по разному иногда случается, это футбол ⚽️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:33
Такое случается с каждой командой!
alexgurzan
alexgurzan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 20:48
Добрый вечер.
Отправка производится в рабочие дни, как правило, до 10-го числа.
Все остальное зависит от скорости работы курьерской службы. Увы, повлиять на это мы никак не можем, как и называть точных дат. Ждите звонка от курьёра.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:44
Администрация Soccer.ru!

Я хочу получить свои призы как можно скорее. Вы думаете так легко печатать так интенсивно(299 лучших комментариев за месяц)? Хочу получить свои призы как можно скорее - до 15-ого этого месяца. Вы сказали что все уже правильно редактировано, если нет - зачем я вообще комментирую?

Специально закрыл адрес моей родственницы(чтобы другие не видели), там все уже есть, правильно редактировано(как вы сказали), и я не буду ждать до конца этого месяца. До 15-ого 7 дней. Вполне достаточно, чтобы сделать экспорт в Москву. Сентябрь, октябрь - это месяцы, когда я выиграл Худи 2XL.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:37
Рубин ещё не то может.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:30, ред.
Я: "Ростов" может сыграть вничью с клубом "Спартак" ,а затем деклассировать "Рубин", капитан очевидность!!!
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