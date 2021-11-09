Мостовой — о контракте Бакаева: «У нас многие не заслуживают таких денег»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с продлением контракта со «Спартаком».

Заслуживает ли Зелимхан Бакаев большого контракта? У нас многие не заслуживают таких денег. Поверьте мне, я много лет играл за границей и знаю, что такое зарабатывать хороший контракт.

Зарабатывали в три раза меньше. Не получали, а зарабатывали, понимаете? Это не касается Бакаева, это касается обстановки в нашем футболе.

Люди не выигрывают ничего в Европе, а получают, как многие, которые выигрывают в Лиге чемпионов, Лиге Европы.