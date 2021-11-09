ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Мостовой — о контракте Бакаева: «У нас многие не заслуживают таких денег»

вчера, 18:33

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации с продлением контракта Зелимхана Бакаева со «Спартаком».

Заслуживает ли Зелимхан Бакаев большого контракта? У нас многие не заслуживают таких денег. Поверьте мне, я много лет играл за границей и знаю, что такое зарабатывать хороший контракт.

Зарабатывали в три раза меньше. Не получали, а зарабатывали, понимаете? Это не касается Бакаева, это касается обстановки в нашем футболе.

Люди не выигрывают ничего в Европе, а получают, как многие, которые выигрывают в Лиге чемпионов, Лиге Европы.

Все новости
Агаларов: «Хотелось доказать, что я достоин играть в РПЛ»
Сегодня, 01:18 Комментарии12
Караваев: «Дзюбы нет в сборной, не нужно больше рассуждать об этом»
Вчера, 21:43 Комментарии15
Карпин: «Сейчас мы уже не надеялись на Дзюбу»
Вчера, 20:11 Комментарии20
Хайкин: «О вызове в сборную узнал из соцсетей»
Вчера, 20:01 Комментарии4
Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»
Вчера, 19:11 Комментарии6
Тошич: «Алексей Березуцкий хочет вытащить из команды максимум»
Вчера, 17:59 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:41
Суть лимита, но диванные эксперта уверены что это идёт на пользу
протон
протон
вчера в 22:52
Вот что лимит деньготворящий делает :)
Интересно сколько бы в Европе платили пассажирам типа Зобнина и Бакаева, ну или если бы не было лимита?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:28
Сколь не дискутируй, а придется отстегнуть запрашиваемое, иначе уйдет.
Запустили в РПЛ дела по зарплатам. Во всем виновата халявная труба.
batog
batog
вчера в 21:12
Господа из Соккера, а нельзя ограничить в публикациях А.Мостового, он же постоянно провоцирует скандалы!!!
Сп62
Сп62 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
вчера в 20:42
Лодыри жёлтые карточки за жёсткую игру в отборе не получают. Зелимхан в игре не щадит ни себя, ни соперника.
Сп62
Сп62 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 20:38
В Спартаке сейчас всего лишь три человека видят поле и способны развивать атаку умным пасом. Это Умяров, Мозес и Бакаев. Бакаева сейчас любой клуб с руками оторвёт и мы будем потом кусать локти, восхищаясь его игрой в стане соперников, что ни раз уже было.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:31
Этого лодыря и бездельника надо гнать,а не контракт с ним обсуждать.Бакаев был в Арсенале,по первости пыжился в Спартаке,а сейчас играет 10-30 минут,потому что на больше ни мозгов,ни физики не хватает.Такое ощущение,что он просто не знает зачем его выпустили и что делать с мячом,без мяча,где свои,где соперники....
Bombardier
Bombardier
вчера в 20:18
Раньше и вода была мокрее 🤣🤣🤣
Robinson
Robinson ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:03
Для этого и нужен лимит, не хочешь играть возьмём легионера. А наши зажрались, красная цена по зп для того же Бакаева максимум 100 тыс рублей.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:00
У нас зарплаты не привыкли отрабатывать
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:36
Лучше бы про зп ноунейма из Тулы рассказали.
particular
particular
вчера в 19:34, ред.
Может потому, что в основном, на игроков тратятся деньги не заработанные, а полученные...
Потому и не жалко, поэтому и без счёта... Кто там серое посчитает :)))
ABir
ABir
вчера в 19:29
Когда поубавиться количество легионеров, и контракты наших игроков примут разумные размеры, то следующим обязательным шагом должно стать искоренение института агентов. Это банда дармоедов, они - основные виновники раздутых до неадекватных размеров зарплат футболистов
112910415
112910415
вчера в 19:25
Бакаева, кстати, пора куда-то отпустить
никакого толка нет
ABir
ABir
вчера в 19:25
Нужны не очень высокие контракты и система бонусов за победы, забитые голы, другие полезные ТТД. Одновременно должна существовать и система штрафов за низкие ТТД, за проигранные матчи, за низкий уровень спортивной формы. Конечно эту систему бонусов и штрафов должны разработать профессионалы от футбола и обсудить с общественностью
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:18
По делу сказал!!! Абсурд платить такие зарплаты тем кто даже соперника обвести не может. В рпл дворовый футбол
ABir
ABir ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:15
Согласен, что корень зла раздутые зарплаты легионеров. Надо не продлять с ними заоблачных контрактов, пусть едут по европам. А со временем и контракты и наших футболистов можно будет привести к разумным для страны размерам. А кто чувствует в себе силы на большее, все дороги открыты
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:14
Да они все "катят" часть, оттого и ничего не меняется, всем выгодно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:14
Если уж лимит убрать никак нельзя, так можно поработать с потолком зарплат. Если не получается - пусть профессиональные клубы сами пытаются заработать деньги, ведь отсюда и пошло прилагательное "профессиональные", а оттуда уже платят сколько захотят своим работникам - футболистам.(благо стоимость покупки трансляций РПЛ существенно подняли). Не попадая в десятку чемпионатов по качеству игры, мы умудряемся входить в шестерку лучших по зарплатам. Наш футбол сейчас напоминает глодающего, которого решили накормить без всяких ограничений, а он на радостях наелся и стал помирать от заворота кишок. Стремление попасть в зарубежные чемпионаты пропадает (ведь там столько не заплатят), а вмесите с этим пропадает и желание к развитию и совершенствованию. Если у нас из трех-четырех несчастных легионеров-россиян играет более менее один - это уже об много говорит. Приезжая к нам талантливые бразильцы или аргентинцы понимают, что здесь можно страдать ерундой и получать большие деньги не особо напрягаясь. Клаудиньо, например, начинает привозить пенальти и зарабатывать красные карточки. Явно перекормили и переоценили.
cska1948
cska1948
вчера в 19:00
У нас принято ругать паспортистов за "жирные" контракты. Но причина ТАКИХ контрактов, на мой взгляд, не в наличии российского паспорта, а в наличии в нашем футболе легионеров. Хорошему легионеру надо платить много, а как ты заставишь выкладываться на поле российского игрока, который получает в ДЕСЯТКИ раз меньше легионера ? Да ни как! Он тебе резонно ответит, что кому платишь, тот пускай и пашет! Вот и подтягивают нашим игрокам зарплаты под стать легионерам. Уберите из РПЛ легионеров, всё равно от них в еврокубках ни какой пользы и зарплаты российским игрокам сразу станут АДЕКВАТНЫМИ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:57, ред.
Никто из спортсменов, актёров, и других шоуменов (включая депутатов Госдумы), не зарабатывают такие деньги. Им просто ПЛАТЯТ их (где государство, где их "филиалы", а где пильщики бюджетов разных уровней) исходя из разных соображений и побуждений. И никто из этих категорий работников не несёт убытки вследствие ненадлежащего выполнения своих обязанностей.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:56
Футболисты сами ставят себе такую зарплату? К ним какие вопросы?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:51
Наверное второй раз в жизни соглагусь и поддержу мостового, он прав на все 100%, не потому, что касается игрока спартака но в целом в нашем футболе можно сказать никто не зарабатывает тех денег, что получают.
cska1948
cska1948
вчера в 18:50
Мостовой — о контракте Бакаева: «У нас многие не заслуживают таких денег»
------------------
Многие? Да у нас ВСЕ не заслуживают ТАКИХ денег!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:44
Доброго времени суток.
Вопрос скорее к Давиду.
При входе в просмотр групп с аккаунта играющего в основном конкурсе не видно, что группа Шестернёва не стандартная (как это делалось ранее с группой на счёт). Мне кажется, что важно это указать, объясню почему. Возможно, что существует часть игроков, которые не знают в принципе про существование группы без призов. Этот чат читают далеко не все, хотя бы потому, что при входе с телефона его не видно (я сам захожу с телефона в 90% случаях), многие возможно всегда. Наличие подписи покажет, части игроков, что такая возможность есть.
В данный момент группа существует только благодаря Shlomo и "его друзьям". Спасибо ему за это, но если он передумает, в следующем месяце её не будет, а жаль - соревнование в ней, это чистый спорт. Для меня, например, успех в ней, важнее успеха в основной сетке.
Вообщем, если есть возможность - сделайте подпись, попробуем привлечь людей.
berda2003
berda2003
вчера в 18:42
ну, сколько он хочет? говори...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34, ред.
Эх ма, Россиюшка . НЛО.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100